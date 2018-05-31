Ежедневный Гороскоп. Четверг 31 мая 2018

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о луне

После 6 часов сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы находитесь в умах и мыслях других. Кто-то может проверить ваше резюме, статистику или данные. Кто-то может обсудить личные данные о вашей личной жизни. Знайте об этом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас есть стремление сегодня сделать что-то другое. Вы беспокоитесь о приключениях. Вы хотите путешествовать или учиться чему-то новому и интересному. Поэтому, если возможно, путешествуйте. А если нет, будьте туристом в своем городе. Поговорите с людьми из других культур.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Уместно сосредоточиться на деталях, таких как налоги, задолженность, страховые вопросы, наследования, совместное богатство других или совместное имущество. Это сухие вещи, но это важно. Теперь у вас есть верх, потому что Солнце находится в вашем знаке. Играйте в свои карты.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку Луна находится напротив вашего знака сегодня, вы должны идти более на уступки, когда имеете дело с другими. Это просто означает, что вы должны быть приспособлены и сотрудничать. В принципе, это то, кем вы являетесь все время.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите, чтобы вы были лучше организованы. Вы хотите улучшить свою игру. Вы не только хотите быть эффективными и продуктивными, вы также хотите быть здоровее. Да, вы хотите все! Давайте послушаем это, стиль Евы Перон, широко раскрытые руки — «Я хочу все!»

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы счастливчик! У девственников веселый, игривый день! Возьмите длинный обед. Оставьте работу пораньше. Встретьтесь с друзьями на «Счастливом часе». Наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми и декоративно-прикладным искусством и любым творческим событием. Романтично замираете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы спрячетесь в кокон дома, потому что чувствуете необходимость уйти. Это не значит, что вы чувствуете себя антиобщественным. Вы полностью заинтересованы в других и интересуетесь их благосостоянием. Но сегодня вы хотите отдохнуть и перегруппироваться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня, беседуя с другими, вы хотите, чтобы все было в порядке. Вы будете нетерпеливы с поверхностной болтовней о погоде. Вам нужны факты – настоящие, сухие. («Как твоя сексуальная жизнь?») Люди знают, что вы можете хранить тайну.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас сегодня есть деньги. Многие из вас думают о том, как повысить свой доход или заработать немного денег на стороне. Ха! Какие новости? На самом деле, это отличное время для переговоров с другими или разделения общей собственности, потому что вы будете смеяться.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня, во второй день, Луна в вашем знаке делает вас немного более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, два дня каждый месяц, когда Луна находится в вашем знаке, вы также получаете дополнительную удачу! Может быть, вы можете использовать это?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы предпочитаете оставаться в одиночестве или работать за кулисами, потому что хотите лежать в сорняках и быть слабыми. Это дает вам возможность переоценить, перегруппироваться и подумать о своем здоровье и о том, как вы можете работать более эффективно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшний разговор с подругой или знакомым может быть значительным. Возможно, в ваших интересах поделиться своими ожиданиями и мечтами о будущем с этим человеком, потому что их отзывы помогут вам. (Вы никогда не знаете, где вы собираетесь установить отличный контакт или получить свой следующий горячий отзыв.)

Если ваш день рождения сегодня

В этот день родились: Клинт Иствуд, Георгий Бурков, Владимир Кузьмин, Брук Шилдс, Наташа Королева, Колин Фарелл и Зоя Капитонова. Вы умны и креативны. На вас иногда есть маска «жесткого парня», которая может вводить в заблуждение. Это год ожидания и видимости – возьмите более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.