Ежедневный гороскоп. Четверг 30 августа 2018

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Избегайте покупок и важных решений с 6:45 вечера до 10 вечера сегодня. После этого Луна переходит от Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете почувствовать беспокойство, особенно в конце дня. Помните об ограничениях оповещения о луне. (См. Выше.) Не скрещивайте мечи с кем-то. Если вы терпеливы и сотрудничаете, вы получите этот день хорошо. Вам не нужно ничего доказывать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

К вечеру Луна будет в вашем знаке, но в течение большей части сегодняшнего дня вам разумно играть в делах незаметно. Есть старая японская поговорка: «Гвоздь, который торчит, забивается». Не ищите проблем. (Они всегда могут вас найти.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры о совместном имуществе, наследованиях и проблемах страхования кипят на заднем плане. К счастью, сегодня вы в игривом настроении. Вы также готовы говорить и убеждать кого-либо в чем угодно. ‘Достаточно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы все еще высоко, и люди замечают вас, особенно родители, боссы и VIP-персоны. Просто знайте об этом. Марс продолжает быть противоположным вашему знаку, что означает, что вы должны быть терпеливы с партнерами и близкими друзьями (которые, похоже, раздражают).

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы беспокойны. Вы хотите, чтобы в вашей жизни было что-то стимулирующее и захватывающее. «Давай!» Вы по-прежнему сосредоточены на деньгах и новомодных идеях и очень хотите поговорить с другими. Примечание. Вы можете зарабатывать на своих словах – писать, продавать, преподавать, действовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это начало вашего личного нового года (день рождения ко дню рождения). Планируйте предстоящий год вперед – цели с предельными сроками. Одно можно сказать наверняка: в течение следующих 18 месяцев у вас будет шанс переехать в более крупные и лучшие апартаменты или заработать деньги на недвижимости. Ваша семья также может расшириться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение большей части сегодняшнего дня Луна по-прежнему находится напротив вашего знака, а это значит, что вы снова должны общаться и общаться с другими. Это происходит только два дня каждый месяц. (Вы милостивы и гостеприимны все время.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы должны сегодня позаботиться о своих пожеланиях. Однако есть одно исключение. Если вы действуете по своему желанию участвовать в хобби, связанном с домашними ремеслами и т. д., это будет хорошо работать. Выразите свое творчество!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете себя игривым и причудливым. Вы хотите играть! Тем не менее, если вам нужно закончить сделку или продать или продвинуть что-то, вы можете добиться успеха, потому что огненный Марс зажжет ваши сообщения. Это означает, что вы будете вести жесткую сделку!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Теперь в вашем знаке находятся три планеты – Марс, Сатурн и Плутон. Эти ребята не шутят. Вот почему люди воспринимают вас всерьез. О, да. Тем не менее, к вечеру, Луна переходит в игривую часть вашего графика, а это означает, что ваш вечер на самом деле прекрасное время для свиданий или веселого социального мероприятия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Беседы с партнерами и близкими друзьями будут живыми сегодня, потому что Меркурий напротив вашего знака. Вы, вероятно, привлечете к себе разговорчивых людей. Вас также будут привлекать люди из других культур и разных стран. Почему бы не узнать что-то новое?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы заняты практическим трудом. Тем не менее, к вечеру вы очень хотите поговорить с кем-то серьезным, сердечным разговором. Не просто беззаботное подшучивание, вы хотите искренний обмен идеями и информацией. Прямые обмены.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Джессика Хенвик, Анастасия Задорожная и Камерон Диас, президент Александр Лукашенко, ведущий Тимур Кизяков, художник Исаак Левитан и певец Вячеслав Жеребкин делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы быстро думаете и легки на подъем. Вы также проницательны, честны и искренни. Вы перфекционист на работе. В этом году вы упростите свою жизнь и построите прочные фундаменты. Усиленная работа окупится. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, которая вам нравится.