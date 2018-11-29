Ежедневный гороскоп. Четверг 29 ноября 2018

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о луне

Сегодня, после 6:30 утра, сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

По большей части, это позитивный для вас день! Это потому, что вы чувствуете себя как практичным, так и оптимистичным – это хорошая комбинация. Это означает, что это эффективный день для вас на работе, плюс вы также чувствуете себя здоровым и решительным в отношении того, что вы делаете. Пойдите и получите!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для художников и музыкантов, чтобы практиковать и оттачивать свои таланты и навыки. Сделайте эти арпеджио! Это потому, что у вас есть стремление и стимул плюс самодисциплина, чтобы попытаться улучшить свои таланты. Это также солидный день, чтобы составить практические планы относительно отпусков и ваших детей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Семейные обсуждения будут продуктивными сегодня, потому что вы видите, что у вас есть средства и поддержка, чтобы продвигать свои идеи. Фактически, кто-то старше или в состоянии авторитета может быть полезным. Кроме того, вашему партнеру очень нравятся эти идеи! Здорово!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы находитесь в идеальном настроении, чтобы сделать отличную умственную работу сегодня. У вас есть здравый смысл и настойчивость, в которых вы нуждаетесь, плюс вы также в оптимистичном настроении. Это мощная комбинация, которая позволяет вам видеть, что возможно, а затем как это выполнять.

Лев (23 июля — 22 августа)

Взгляните сегодня на свои финансы. Вы можете увидеть способы увеличить свой доход и если да, то они будут выполнимы, потому что вы тоже в практическом настроении. Наслаждайтесь возможностями для веселых побегов и игровых времен с детьми. Спортивные мероприятия понравятся!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас много здравого смысла, поэтому вы будете принимать практические решения о том, что вам нужно делать. Однако в вашей личной жизни вы буйны и оптимистичны! Наслаждайтесь семейными дискуссиями или развлекайтесь дома. Домашний ремонт выглядит выполнимо!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами сегодня. Если вы это сделаете, вы удивитесь, сделав многое – больше, чем вы думали. Это потому, что вы в счастливом настроении и все же у вас есть необходимая самодисциплина, чтобы действовать и следовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждение со знакомой женщиной, возможно, кем-то старше, будет продуктивным и практичным сегодня. Независимо от того, какие бывают ошибки, вы, в конечном счете, можете увеличить свой доход. (Или этот человек может побудить вас совершить большую покупку?)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Другие люди восхищаются вами сегодня, особенно боссы и родители. Им нравятся ваши практические ноу-хау и ваша способность планировать заранее. Это заставляет вас чувствовать себя хорошо, поэтому вы так оптимистичны и «гуляете по воздуху» сегодня. Да уж!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Делайте планы поездок или изучайте будущие возможности в области издательской деятельности, в средствах массовой информации, медицине, законодательстве и любых связанных с высшим образованием или в других курсах. Это практический день для этих вопросов. Это также, в общем, приятный день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Банки, финансовые учреждения, партнеры и друзья дадут вам серьезный совет, если не практическую поддержку сегодня. Это также замечательный день для общения с друзьями и группами. Ваши сетевые навыки остры, особенно для сбора средств.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы произвести впечатление на авторитетных людей: родителей, боссов, VIP-персон и полиции. Старший знакомый или возможно, лицо, имеющее полномочия в группе, может иметь для вас совет. Это никогда не больно слушать. Почему бы не стоять на плечах тех, кто прошел перед вами?

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Чадвик Босман и Евгений Миронов, актриса Нина Гребешкова, хореограф Алла Духова, художник и архитектор Александр Брюллов делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы теплые и дружелюбные. Ваше естественное любопытство к жизни открывает вам двери. Служба для других — ваша тема в этом году. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях как с семьей, так и с самим собой. Позаботьтесь о себе, чтобы вы были сильным ресурсом. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Изучите искусство, зачислитесь в класс. Персонализируйте свой дом сокровищами, имеющими смысл.