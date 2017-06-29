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29 июня 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 29 июня 2017 г.

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева

Оповещение о луне

До 16:15 вечера у нас «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Мы все знаем, что некоторые дни легче других. Но, к сожалению, это не один из них. Ваши отношения с авторитетными лицами могут быть тяжелыми на работе. Кто-то может критиковать вас. Планы поездок сложны. Кроме того, отношения с боссами, родителями и VIP-персонами станут испытанием.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня дети могут возложить на вас большую ответственность. Между тем, ваши повседневные контакты с другими, включая соседей, братьев и сестер, родственников, могут вспыхнуть в результате внезапной ссоры или спора. Пробуйте осторожно, чтобы избежать неприятной конфронтации. Терпение – это противоядие от гнева.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры о деньгах и владениях могут стать действительно неприятными сегодня, потому что Меркурий находится напротив Плутона. И эта поляризация происходит между вашими Домами денег. Между тем дискуссии с более старшим членом семьи или партнером, также обескураживают.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы полны решимости разобраться в чем-то, особенно во встрече с партнером или близким другом. Встреча может варьировать от легкого интеллектуального столкновения до столкновения с грубой физической силой. Будьте осторожны с тем, чтобы быть одержимым чем угодно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня много интенсивной интеллектуальной энергии, что означает, что вы можете оказаться в споре с кем-то. Тем не менее, вы также можете использовать эту же энергию, чтобы глубоко погрузиться в серьезные исследования, особенно если вам нужно разобраться в чем-то. «Я должен знать правду!»

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не будьте удивлены другом или членом группы сегодня, если они застряли на одном месте. Люди сегодня интенсивные и агрессивно-импульсивные. Очень сложный день. Держитесь подальше от горячей воды!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте конфронтации с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией сегодня, потому что они перерастут в серьезный спор. Каждая сторона считает, что они правы. Люди не хотят идти на компромисс или видеть другую сторону медали. Идите осторожно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте спорных тем, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что они станут неприятными аргументами. Легко быть одержимым  чем-то сегодня и застрять в этом надолго. Однако вы можете использовать эту энергию, чтобы усердно учиться и что-то изучить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это нехороший день для обсуждения наследования, совместного использования или того, как разделить что-то с другими, потому что люди слишком импульсивны, слишком субъективны и слишком увлечены своими собственными идеями. Отложите подобные обсуждения еще на один день. Не принимайте это близко к сердцу.

Козерог (22 декабря 19 января)

Избегайте споров с другими людьми, особенно партнерами и друзьями. Вы можете быть одержимы тем, что отстаиваете свою точку зрения или они могут быть одержимы. Так или иначе –это потенциально аргументированный день. С другой стороны, дискуссии будут прямолинейными, точными и аргументированными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня на работе могут появиться секреты. (Это часто интересно.) К сожалению, это также классический день для поломки машин. Кроме того, могут возникнуть разочарования и обиды, потому что люди упрямы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны быть терпеливыми с детьми сегодня, потому что это классический день для ссоры или разлада. Подобным образом, романтическое партнерство может страдать от сильных конфронтаций и недоразумений. Избегайте подобного поведения в себе и других.

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