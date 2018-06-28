Ежедневный Гороскоп. Четверг 28 июня 2018

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Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
28.06.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения ветеранов здравоохранения и партии
27.06.2018, 21:58
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Депутат госдумы РФ поддержал инициативы Якутии
27.06.2018, 18:07
Происшествия
Житель Якутии 5 лет насиловал пасынка и падчерицу
27.06.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Болезни, которые можно лечить с помощью смеха
27.06.2018, 17:57
Красота & Здоровье
В Строительном округе состоялась «Ярмарка здоровья»
27.06.2018, 17:55
Политика
Эксклюзив
КПРФ выдвинула на выборы в Ил Тумэн известных политиков
27.06.2018, 17:47
Красота & Здоровье
Красавицы Устьянья снялись для благотворительного календаря
27.06.2018, 17:39
Столица
Партийный контроль в действии
27.06.2018, 17:31
Экономика
Экстра
Арбитраж признал Александра Скрипина банкротом — СМИ
27.06.2018, 17:25
Путешествия
Путешественник, побывавший в 58 странах, дал советы якутянам
27.06.2018, 17:12
Республика
Движение по трассе «Колыма» восстановлено
27.06.2018, 17:09
Происшествия
В Якутии осужден педофил
27.06.2018, 17:09
Столица
Ысыах Туймаады: тусулгэ «Киэргэ» признано одним из лучших
27.06.2018, 16:59
Экономика
Тарифы на коммунальные услуги в Якутии повысятся с 1 июля
27.06.2018, 16:51
Политика
Резонанс
В якутском КПРФ назревает предвыборный скандал — СМИ
27.06.2018, 16:44
Культура & Образование
Анонс
В НХМ откроется выставка сербского художника Стефании Велькович «Часть меня»
27.06.2018, 16:35
Общество
Александр Кошуков: Внимание к людям — главное в нашей работе
27.06.2018, 16:26
Красота & Здоровье
В Якутске состоится конкурс красоты среди особенных женщин
27.06.2018, 16:13
Общество
Резонанс
В Якутии «Справедливая Россия» предложила альтернативу антинародной пенсионной реформе
27.06.2018, 16:05
Происшествия
В Якутии депутат скрыл доходы и лишился мандата
27.06.2018, 15:47
Экономика
Компания «ЯТЭК» подарила сертификаты на 75 тысяч литров топлива за установку ГБО
27.06.2018, 15:37
Происшествия
Экстра
Жительница Жиганска взята под стражу по обвинению в убийстве своей матери
27.06.2018, 15:31
Происшествия
В Якутии пьяный мужчина трижды угонял машины
27.06.2018, 15:18
Красота & Здоровье
Интервью
Людмила Карпель: Работы было невпроворот, жили интересно и одухотворенно, мечтали, любили, верили…
27.06.2018, 15:09
Культура & Образование
Топ-10 самых дорогих якутских фильмов
27.06.2018, 14:57
Республика
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Якутия — удивительный край для любителей рыбалки
27.06.2018, 14:47
Республика
Дожди размыли участок трассы «Колыма»
27.06.2018, 14:35
Культура & Образование
ДЭПиГО ЯГСХА провожает первых выпускников и приглашает абитуриентов!
27.06.2018, 14:29
Общество
Крупнейший научный симпозиум состоится в Якутске
27.06.2018, 14:23
Происшествия
Резонанс
Супруги Левадные могут ограничиться штрафом
27.06.2018, 14:15
Экономика
Сэкономь свое время: Регистрация ИП через Интернет
27.06.2018, 13:59
Происшествия
За сутки в Якутии сгорело более 11 тысяч гектаров леса
27.06.2018, 13:27
Столица
Эксклюзив
Перестановки в мэрии Якутска
27.06.2018, 13:14
Культура & Образование
Эксклюзив
Финская студентка: Якутия стала моим домом
27.06.2018, 12:57
Экономика
«Якутскэнерго» предлагает дачным кооперативы погасить долги без пени
27.06.2018, 12:51
Культура & Образование
Туймаада ыһыаҕар “Туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо” испиктээкил премьерата буолла
27.06.2018, 12:32
Экология
Г. Данчикова предложила предоставлять участки недр для сбора мамонтовой кости в коммерческих целях
27.06.2018, 12:02
Происшествия
Горожан просят соблюдать меры безопасности во время грозы
27.06.2018, 11:38
Столица
29 июня – Единый информационный день в городе Якутске
27.06.2018, 11:18
Экономика
Обновленный международный аэровокзал Якутска заработает в 2022 году
27.06.2018, 10:58
Происшествия
Жительница Якутска получила условный срок за случайное убийство своего ребенка
27.06.2018, 10:49
Экономика
«Ленанефти» готовятся к Арктике
27.06.2018, 10:39
Столица
В Губинском округе появился отряд мам особого назначения
27.06.2018, 10:17
Столица
 Ысыах Туймаады-2018 посетили свыше 190 тысяч человек
27.06.2018, 10:12
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Назначена заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»
27.06.2018, 10:03
Общество
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27.06.2018, 9:51
Происшествия
Пожар в 2-этажке Якутска
27.06.2018, 9:17
Экономика
В Якутске энергетики проводят реконструкцию линии электропередачи 17 квартала
27.06.2018, 9:08
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Наша мечта – футбольная команда медиков!
27.06.2018, 8:57
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27.06.2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 27 июня 2018
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28 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 28 июня 2018

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Сегодня полная Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ведите ваши войска и подвигайте их! Сегодня вы получите поддержку от других. Получите, что вам нужно, и эта поддержка может быть даже финансовой, практической и жесткой наличности. Сегодня вы выглядите великолепно в глазах других людей!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день для амбициозных планов поездок. К вам может присоединиться партнер или близкий друг, или вы можете поговорить о группе в своих планах поездок. Возможно, вы участвуете в исследовательской группе, потому что хотите присоединиться к другим, чтобы сделать что-то, чтобы расширить свой мир.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это трудный день на работе, поэтому что вы можете получить необходимую поддержку. (Это могут быть поставки, оборудование, деньги, финансирование или увеличенный бюджет.) Что бы ни случилось, все, что вам нужно для выполнения вашей работы, будет реализовано.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией других, особенно творческих людей. Встречи с друзьями! Долгожданным друзьям, которых вы знали в группе, будет приятно встретиться. Тот, с кем вы разговариваете сегодня, может научить вас чему-то новому или каким-то образом расширить ваш мир.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день на работе. Вы чувствуете себя здоровым, зловещим и особенно умелым, занимающимся группами и встречами. Это также прекрасный день для путешествий, связанных с работой. Люди привлекают вас из-за вашей позитивной энергии и вашего оптимистичного отношения. (Это хорошо.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это замечательный день для вечеринки! Наслаждайтесь социальными случаями с другими. Аналогичным образом, наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми. (Это отличный день.) Это также сильный день для общения с другими в мире развлечений или индустрии гостеприимства.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейная дискуссия с родственником-женщиной будет теплой и прекрасной сегодня и это также будет важно. Вы углубите какую-то связь значимым образом. Это также классический день для группового собрания в вашем доме, особенно для изучения чего-то нового. (Книжный клуб?)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сила позитивного мышления реальна. Вот почему в некоторые дни мы счастливы и уверены, а в другие дни мы чувствуем иное, но между днями нет разницы. Ничего драматического не случилось. Сегодня один из тех положительных дней. Повезло вам. Пойдите, получите Приз!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня торгуют и торговля идет! В принципе, день хороший день. Доверяйте своим инвестиционным идеям. Ищите способы увеличить свой доход. У вас могут быть финансовые идеи, которые привлекают к вам других. Если так, они будут слушать. О, да.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это замечательный, оптимистичный день. Луна находится в вашем знаменательном танце с удачливыми денежными сундуками Юпитера. Наслаждайтесь разговорами с другими. Ваше взаимодействие с клубами, группами и организациями, включая физическую атлетику, будет супер положительным. Люди будут оказывать вам поддержку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас теплое чувство в животе. Вам не нужно бегать или поджечь мир. На самом деле, вы счастливы немного потянуть свои поводья и исследовать свой внутренний, духовный мир. В конце концов, когда вы спокойны и сосредоточены внутри – вы сильны и уверены снаружи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией друзей и групп. На самом деле, любое групповое взаимодействие будет положительным и успешным, потому что сегодня вы привлекаете к себе других. Познакомьтесь с другом, особенно с женщиной-знакомой, пригласите на обед или Счастливый час для веселого разговора!

Если ваш день рождения сегодня

Гимнастка Ляйсан Утяшева, актер Александр-Панкратов-Чёрный, живописец Питер Рубенс и философ Жан-Жак Руссо делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы общительны и остроумны. Вы также целеустремленны. (Вы ненавидите неудачу.) Захватывающие изменения и новые начинания ждут вас в этом году! Это год, чтобы взять инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году. Бонус!

Источник: SAKHALIFE.RU
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