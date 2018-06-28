Ежедневный Гороскоп. Четверг 28 июня 2018

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Сегодня полная Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ведите ваши войска и подвигайте их! Сегодня вы получите поддержку от других. Получите, что вам нужно, и эта поддержка может быть даже финансовой, практической и жесткой наличности. Сегодня вы выглядите великолепно в глазах других людей!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день для амбициозных планов поездок. К вам может присоединиться партнер или близкий друг, или вы можете поговорить о группе в своих планах поездок. Возможно, вы участвуете в исследовательской группе, потому что хотите присоединиться к другим, чтобы сделать что-то, чтобы расширить свой мир.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это трудный день на работе, поэтому что вы можете получить необходимую поддержку. (Это могут быть поставки, оборудование, деньги, финансирование или увеличенный бюджет.) Что бы ни случилось, все, что вам нужно для выполнения вашей работы, будет реализовано.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией других, особенно творческих людей. Встречи с друзьями! Долгожданным друзьям, которых вы знали в группе, будет приятно встретиться. Тот, с кем вы разговариваете сегодня, может научить вас чему-то новому или каким-то образом расширить ваш мир.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день на работе. Вы чувствуете себя здоровым, зловещим и особенно умелым, занимающимся группами и встречами. Это также прекрасный день для путешествий, связанных с работой. Люди привлекают вас из-за вашей позитивной энергии и вашего оптимистичного отношения. (Это хорошо.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это замечательный день для вечеринки! Наслаждайтесь социальными случаями с другими. Аналогичным образом, наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми. (Это отличный день.) Это также сильный день для общения с другими в мире развлечений или индустрии гостеприимства.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейная дискуссия с родственником-женщиной будет теплой и прекрасной сегодня и это также будет важно. Вы углубите какую-то связь значимым образом. Это также классический день для группового собрания в вашем доме, особенно для изучения чего-то нового. (Книжный клуб?)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сила позитивного мышления реальна. Вот почему в некоторые дни мы счастливы и уверены, а в другие дни мы чувствуем иное, но между днями нет разницы. Ничего драматического не случилось. Сегодня один из тех положительных дней. Повезло вам. Пойдите, получите Приз!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня торгуют и торговля идет! В принципе, день хороший день. Доверяйте своим инвестиционным идеям. Ищите способы увеличить свой доход. У вас могут быть финансовые идеи, которые привлекают к вам других. Если так, они будут слушать. О, да.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это замечательный, оптимистичный день. Луна находится в вашем знаменательном танце с удачливыми денежными сундуками Юпитера. Наслаждайтесь разговорами с другими. Ваше взаимодействие с клубами, группами и организациями, включая физическую атлетику, будет супер положительным. Люди будут оказывать вам поддержку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас теплое чувство в животе. Вам не нужно бегать или поджечь мир. На самом деле, вы счастливы немного потянуть свои поводья и исследовать свой внутренний, духовный мир. В конце концов, когда вы спокойны и сосредоточены внутри – вы сильны и уверены снаружи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией друзей и групп. На самом деле, любое групповое взаимодействие будет положительным и успешным, потому что сегодня вы привлекаете к себе других. Познакомьтесь с другом, особенно с женщиной-знакомой, пригласите на обед или Счастливый час для веселого разговора!

Если ваш день рождения сегодня

Гимнастка Ляйсан Утяшева, актер Александр-Панкратов-Чёрный, живописец Питер Рубенс и философ Жан-Жак Руссо делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы общительны и остроумны. Вы также целеустремленны. (Вы ненавидите неудачу.) Захватывающие изменения и новые начинания ждут вас в этом году! Это год, чтобы взять инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году. Бонус!