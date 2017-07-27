Ежедневный Гороскоп. Четверг 27 июля 2017 г.

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Уведомление о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 2:30 до 12 часов дня. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Дискуссии с партнерами и близкими друзьями станут ясными и умными сегодня. Тем не менее, вам придется уступить больше, имея дело с другими, потому что сегодня Луна противоположна вашему знаку. (Это означает, что он находится в Весах, что на 180 градусов противоположно Овну).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете много работать, потому что у вас есть энергия и желание сделать все. Когда ваше желание воспламенено, энергия кипит в вас! Вы трудолюбивый человек, когда вам нравится то, что вы делаете. О, да.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это эффективный день для тех, кто в искусстве, в мире развлечений или индустрии гостеприимства, потому что ваши творческие амбиции велики! Вы также понимаете, что вам нужно в социальных ситуациях. Между тем, романтика будет живой, как и игры с детьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Используйте сегодняшнюю энергию для реорганизации дома. На самом деле, это отличный день, чтобы сосредоточиться на домашних улучшениях и делать что-то, чтобы вы чувствовали, что находитесь под домашним контролем – как и должно быть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы откровенны и прямы во всех своих сообщениях (даже больше, чем обычно, что говорит о многом). Вот почему другие будут слушать вас. Очевидно, что это хороший день, чтобы сделать свой шаг. Это также отличный день для тех, кто занимается продажей, маркетингом, письмом, актерством и обучением.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Деньги, доходы и денежный поток – ваш фокус сегодня. Вы хотите убедиться, что все работает гладко. Вы также хотите использовать свои деньги, чтобы чувствовать себя лучше организованными, особенно дома. Это мудрый выбор. Когда вы чувствуете себя хорошо – все остальное протекает легче.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы сильны и бодры сегодня! Используйте эту энергию для чего-то, что вы хотите сделать. Например, вы можете увеличить свои активы или свои доходы, и, конечно же, вы можете сделать что-то, что может привести к домашним улучшениям или сделать ваш дом более привлекательным – это вам нравится.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете работать в одиночку или за кулисами, потому что это вам подходит лучше всего. Однако это не означает, что вы будете бездельником. О нет. Вы будете упорно трудиться, чтобы завершить дела. Потому, что вы знаете, что вы производите такое большое впечатление на боссов и VIP-персон. Когда у вас эстафета – участвуйте в ней.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дискуссии с другими, возможно, с женщинами, будут сегодня буйными и живыми. Возможно, было бы хорошей идеей поделиться своими надеждами и мечтами о будущем, чтобы кто-то дал отзывы о них. Иногда обратная связь полезна – иногда она подпадает под категорию конструктивной критики, которая вредна.

Козерог (22 декабря 19 января)

Имейте в виду, что у вас высокий уровень влияния сегодня. Люди замечают вас, особенно авторитетных деятелей – родителей, боссов, учителей, VIP-персон и полиции. Это половина битвы, особенно для Козерога, потому что вы хотите, чтобы вас уважали. Первое впечатление – это все.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дискуссии о философии, религии и политике сегодня будут интенсивными и яркими. Вполне вероятно, что вы будете упорно трудиться, чтобы убедить кого-то с вами согласиться. И они будут так же старательно убедить вас согласиться с ними.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для обсуждения наследования, совместного имущества и долга – особенно если вы столкнулись со спором. Сегодня вы будете стоять за себя и быть очень ясными относительно того, что вы считаете справедливым и не справедливым. Иногда это нужно делать.