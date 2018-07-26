Ежедневный Гороскоп. Четверг 26 июля 2018

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7 – 3 = 4: Часть претендентов на пост главы Якутии не дошли до ЦИКа
26.07.2018, 0:23
Политика
Сегодня день рождения премьер-министра
25.07.2018, 21:55
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Кумиры молодежи KitJah и Zavod представили совместный проект
25.07.2018, 21:48
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Выборы-2018: Известный журналист не смог собрать подписи
25.07.2018, 19:21
Республика
26 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
25.07.2018, 18:00
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27 июля – Единый информационный день  
25.07.2018, 17:50
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Уникальная скульптура «Якутия — Родине» в Ленском районе может стать брендом республики
25.07.2018, 17:40
Республика
Айсен Николаев: «Оптимизация – это повышение эффективности, а не сокращение работников»
25.07.2018, 17:30
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Недобросовестные застройщики не сдали дома в срок в четырех районах Якутии
25.07.2018, 17:20
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Объявление
Ночью в Якутске отключат воду
25.07.2018, 17:10
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Два лесных пожара продолжают действовать на территории Намского района
25.07.2018, 16:55
Республика
26 июля в Мегино-Кангаласском улусе предстоят временные ограничения электроснабжения
25.07.2018, 16:45
Республика
Эксклюзив
Встречи в новом формате: дискуссионные площадки дают возможность быть услышанными
25.07.2018, 16:35
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Климатическая «бомба» для планеты зреет в Арктике?
25.07.2018, 16:25
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ЦБ подал иск о банкротстве банка «Таатта»
25.07.2018, 16:17
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Претендент на пост главы Якутии снял свою кандидатуру с выборов
25.07.2018, 16:10
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В Якутске пройдет чемпионат республики по пляжному волейболу
25.07.2018, 15:55
Происшествия
У самолета Ан-24, направлявшегося из Якутска в Батагай, отказал двигатель
25.07.2018, 15:45
Культура & Образование
Программа лояльности ЯГСХА: Поступай выгодно!
25.07.2018, 15:35
Происшествия
За полгода в Якутии семь человек отравились некачественной рыбой, трое скончались
25.07.2018, 15:15
Происшествия
Видео
В Якутске уничтожили 4,5 тысячи «одноруких бандитов»
25.07.2018, 15:05
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Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 
25.07.2018, 14:55
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На площадке «Единой России» в Якутске обсудили пенсионную реформу
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Новый водозабор откроется в октябре
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Экология
В Якутии искусственные дожди помогли в тушении лесных пожаров
25.07.2018, 14:20
Происшествия
Реконструкция ВПП аэропорта Якутска стала причиной задержки багажа — АК «Якутия»
25.07.2018, 14:10
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От каких мужчин точно не стоит уходить
25.07.2018, 13:18
Общество
Эксклюзив
Якутская Агата Кристи представляет свою девятую книгу
25.07.2018, 13:15
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Футуролог
26 июля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 26 июля 2018

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

Осторожно: избегайте покупок или важных решений весь день после 9:15 утра. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Родители сегодня должны быть терпеливы со своими детьми. Подобным образом, романтические партнеры должны быть терпеливыми друг с другом. Это потому, что огненный Марс сегодня против Солнца. Имейте в виду, что каждый человек чувствует это влияние, поэтому расслабьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир дома и в вашей семье сегодня. Будьте терпеливы с родителями и всеми, кто находится в положении власти. Остерегайтесь импульсивных решений. Не говорите ничего, о чем позже пожалеете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на все, что вы говорите, потому что это несчастный случай для вашего знака. Вы можете чувствовать себя на грани или агрессивно в своих отношениях с другими. Вы можете ответить слишком сурово. Вместо этого, считайте до трех, прежде чем отвечать. Помните, что вы говорите и что делаете. Если вы спокойны, другие будут спокойны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте ссор по поводу денег и имущества. Гнев не имеет никакой цели, кроме как сделать всех несчастными. Кто хочет быть несчастным? Потратьте минутку, чтобы выяснить, что произошло и как это можно исправить. Не будьте частью проблемы, будьте частью решения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня огненный Марс противоположен вашему знаку, что может означать, что что-то важное пришло к кульминации. Однако это также может означать, что между вами и близким другом или партнером или супругом существует трение. Терпение – это противоядие от гнева. Терпение – замечательная вещь для совершенствования.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете смутно о чем-то беспокоиться. Возможно, вы знаете, почему вы так себя чувствуете, немного иначе. В любом случае, не будьте нетерпеливы к тем, кто вокруг вас. Это не победный стиль. Подумайте, какова ваша долгосрочная цель и для чего.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше взаимодействие с группами и друзьями оживлено сегодня! Однако, возможно, что вещи могут выйти из-под контроля. Вы можете сердиться на лидера группы или наоборот. Каждый хочет их пути. Настало время поговорить. Я правильно думаю?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не будьте в сговоре с родителями, боссами и авторитетами сегодня. Это не то, как бороться с тем, что вас раздражает. Вместо этого найдите решение, когда выигрывают оба. Почувствуйте, как кто-то реагирует на ваши слова. Будь вы боссом или нет, пройдите по большой дороге. Если вы это сделаете, вы не сможете проиграть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и расовые проблемы сегодня, потому что люди горячие. Они будут слишком быстры, чтобы спорить. Аналогичным образом, вопросы, связанные с изданием, средствами массовой информации, медициной и законом, могут стать горячими точками для споров. Держите мир и расслабьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут возникнуть споры в отношении общей собственности, наследования и всего, что вы владеете совместно с кем-то другим. Это плохой день, чтобы провести эти обсуждения, потому что люди слишком быстры, чтобы бороться сегодня. Если вы можете отложить важные финансовые обсуждения — сделайте это. Однако вы также можете сделать что-то важное.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Огненный Марс в вашем знаке сегодня противостоит Солнцу. Это может способствовать агрессии с вашей стороны при работе с партнерами и близкими друзьями. Очевидно, что это не будет счастливым днем, если эта агрессия возникнет. Решение – терпение и улыбки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас сегодня много энергии, чтобы быть продуктивным на работе. Тем не менее, вы также можете быть назойливым и слишком агрессивным с другими. Люди ненавидят это. Вы ненавидите это. Поэтому, зачем вообще туда ехать? Будьте спокойны, чтобы поощрять сотрудничество со всеми.

Если ваш день рождения сегодня

Рок-музыкант Миг Джаггер, актриса Сандра Баллок, режиссер Стэнли Кубрик, певица Зара и рыжий иванушка  Андрей Григорьев-Апполонов делятся своим днем ​​рождения. Вы настойчивы, терпимы и обладаете остроумным чувством юмора. Иногда вы глупые и провокационные! Этот год является годом власти больших решений и крупных достижений. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!

Источник: SAKHALIFE.RU
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