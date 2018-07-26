Ежедневный Гороскоп. Четверг 26 июля 2018

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о луне

Осторожно: избегайте покупок или важных решений весь день после 9:15 утра. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Родители сегодня должны быть терпеливы со своими детьми. Подобным образом, романтические партнеры должны быть терпеливыми друг с другом. Это потому, что огненный Марс сегодня против Солнца. Имейте в виду, что каждый человек чувствует это влияние, поэтому расслабьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир дома и в вашей семье сегодня. Будьте терпеливы с родителями и всеми, кто находится в положении власти. Остерегайтесь импульсивных решений. Не говорите ничего, о чем позже пожалеете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на все, что вы говорите, потому что это несчастный случай для вашего знака. Вы можете чувствовать себя на грани или агрессивно в своих отношениях с другими. Вы можете ответить слишком сурово. Вместо этого, считайте до трех, прежде чем отвечать. Помните, что вы говорите и что делаете. Если вы спокойны, другие будут спокойны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте ссор по поводу денег и имущества. Гнев не имеет никакой цели, кроме как сделать всех несчастными. Кто хочет быть несчастным? Потратьте минутку, чтобы выяснить, что произошло и как это можно исправить. Не будьте частью проблемы, будьте частью решения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня огненный Марс противоположен вашему знаку, что может означать, что что-то важное пришло к кульминации. Однако это также может означать, что между вами и близким другом или партнером или супругом существует трение. Терпение – это противоядие от гнева. Терпение – замечательная вещь для совершенствования.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете смутно о чем-то беспокоиться. Возможно, вы знаете, почему вы так себя чувствуете, немного иначе. В любом случае, не будьте нетерпеливы к тем, кто вокруг вас. Это не победный стиль. Подумайте, какова ваша долгосрочная цель и для чего.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше взаимодействие с группами и друзьями оживлено сегодня! Однако, возможно, что вещи могут выйти из-под контроля. Вы можете сердиться на лидера группы или наоборот. Каждый хочет их пути. Настало время поговорить. Я правильно думаю?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не будьте в сговоре с родителями, боссами и авторитетами сегодня. Это не то, как бороться с тем, что вас раздражает. Вместо этого найдите решение, когда выигрывают оба. Почувствуйте, как кто-то реагирует на ваши слова. Будь вы боссом или нет, пройдите по большой дороге. Если вы это сделаете, вы не сможете проиграть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и расовые проблемы сегодня, потому что люди горячие. Они будут слишком быстры, чтобы спорить. Аналогичным образом, вопросы, связанные с изданием, средствами массовой информации, медициной и законом, могут стать горячими точками для споров. Держите мир и расслабьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут возникнуть споры в отношении общей собственности, наследования и всего, что вы владеете совместно с кем-то другим. Это плохой день, чтобы провести эти обсуждения, потому что люди слишком быстры, чтобы бороться сегодня. Если вы можете отложить важные финансовые обсуждения — сделайте это. Однако вы также можете сделать что-то важное.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Огненный Марс в вашем знаке сегодня противостоит Солнцу. Это может способствовать агрессии с вашей стороны при работе с партнерами и близкими друзьями. Очевидно, что это не будет счастливым днем, если эта агрессия возникнет. Решение – терпение и улыбки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас сегодня много энергии, чтобы быть продуктивным на работе. Тем не менее, вы также можете быть назойливым и слишком агрессивным с другими. Люди ненавидят это. Вы ненавидите это. Поэтому, зачем вообще туда ехать? Будьте спокойны, чтобы поощрять сотрудничество со всеми.

Если ваш день рождения сегодня

Рок-музыкант Миг Джаггер, актриса Сандра Баллок, режиссер Стэнли Кубрик, певица Зара и рыжий иванушка Андрей Григорьев-Апполонов делятся своим днем ​​рождения. Вы настойчивы, терпимы и обладаете остроумным чувством юмора. Иногда вы глупые и провокационные! Этот год является годом власти больших решений и крупных достижений. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!