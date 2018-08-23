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Футуролог
23 августа 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Четверг 23 августа 2018

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений с 10:00 до 13:30. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Друг может удивить вас или поймать вас сегодня врасплох. Кроме того, вы можете столкнуться с группой людей, которые необычны или немного странны. (Это случается.) Вы также можете решить позаботиться о ком-то или защитить их по какой-то причине. (Это даже вас удивит.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Взаимодействие с боссом, родителем, учителем или полицейским может быть неожиданным сегодня. Это то, чего вы не видели. Берегитесь импульсивных реакций. Подумайте, прежде чем действовать и, конечно же, не прекращайте свою дневную работу. Что бы ни случилось, выберите время, чтобы обдумать все. Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок будут отменены, задержаны или изменены сегодня – почти  наверняка. Вы также можете столкнуться с тем, кто отличается как культурно, так и социально. В любом случае, это не скучный день. Дайте себе дополнительное время, чтобы вы могли быть умелым в том, как вы справляетесь с неожиданностью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Подружитесь со своим банковским счетом сегодня. Знайте, что происходит с общей собственностью, налогами, долгами и всем, чем вы владеете совместно с другими, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Предупрежден – значит  вооружен.

Лев (23 июля — 22 августа)

Друг или партнер могут бросить вам криволинейный мяч сегодня. Оставайтесь холодным, пока вы не узнаете, что происходит. Не чрезмерно реагируйте. Подумайте об этом, прежде чем отвечать, потому что вам нечего сожалеть. Будьте готовы идти с потоком.

Дева (23 августа — 22 сентября)

По какой-то причине ваша рабочая процедура будет прервана сегодня. Машины или оборудование могут сломаться. Скорее всего, нехватка персонала, отмененные встречи, проблемы с компьютером и смешанные коммуникации. Будьте морозны. Метафоры будут с вами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня родители должны проявлять особую бдительность, потому что это праздник для детей. Имейте в виду. Будьте внимательны и удаляйте любые потенциально опасные ситуации. Между тем, романтика будет полной ожиданий! Неожиданное приглашение может прийти вам на ум или отмена.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что-то в вашей домашней и семейной жизни принесет вам сюрприз сегодня. Это может быть незначительным. У вас может закончиться что-то за завтраком. («Что? Нет кофе!») Небольшой прибор может сломаться или может произойти незначительная поломка. Член семьи может удивить вас. Вы можете справиться с этим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, потому что сегодня для вашего знака умеренно несчастный день. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте вежливы и терпеливы с другими. Берегитесь  ответных рефлексов, потому что вы не хотите делать нечто, о чем позже пожалеете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держите глаза открытыми, особенно в отношении денег и имущества. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что вы имеете, может быть украдено, потеряно или повреждено. Вы не хотите этого. Вы можете избежать этого, предупредив.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя непокорным и немного раздражительным. Вы хотите называть свои собственные снимки, и вы не хотите, чтобы кто-то дышал вам на шею, рассказывая вам, что делать. Друг может сказать или сделать то, что вас удивляет. В любом случае, вы не подведете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это беспокойный день для вас. У вас такое чувство, что вы ждали, когда другой ботинок упадет. Вы знаете, что если это произойдет, это будет другой, а не ваш размер. Попытайтесь поколебать это чувство и сосредоточьтесь на том, чтобы обернуть старый бизнес на работе, потому что это будет плавно.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Алёна Апина, актеры Скотт Каан,  Игорь Петренко и Валерий Николаев, продюсер Семён Слепаков, актриса Ольга Васильева-Назарова, Римма Зюбина и Глория Пирес, писатель Александр Грин делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы творческий, обаятельный и наблюдательный. Вы любите учиться и быстро воспринимаете любую ситуацию. Обслуживание других будет вашей темой в этом году. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях перед семьей и собой. Позаботьтесь о себе, чтобы вы были сильным ресурсом. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Изучите искусство, запишитесь в класс. Персонализируйте свой дом сокровищами, которые имеют смысл для вас.

Источник: SAKHALIFE.RU
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