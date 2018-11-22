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22 ноября 2018, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Четверг 22 ноября 2018

15, 16 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о луне

Осторожно: избегайте покупок или принятия важных решений с 4:30 до 11:00. После этого Луна переходит от Телец к Близнецам.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что сегодняшнее полнолуние – это случайное время, подверженное несчастным случаям. Авария не должна произойти, но вы можете быть отвлечены. (Очевидно, что время Полной Луны может генерировать споры, как вы хорошо знаете.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня могут начаться денежные споры или споры о совместном имуществе, наследовании или старом бизнесе, о налогах, долгах и совместном владении. Или вы можете столкнуться с разделяемыми обязанностями? Легко это сделаете. Подождите, пока закончится полнолуние.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня в вашем знаке проходит единственное полнолуние в течение всего года, поэтому отношения с партнерами и близкими друзьями являются очень заурядными. Помните, что терпение – это противоядие от гнева. Поэтому приложите терпение, по мере необходимости и часто.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете немного повариться. Скорее всего, вы чувствуете себя расстроенным или обеспокоенным чем-то, но, тем не менее, вы чувствуете, что не можете говорить об этом. Вы не хотите быть мелким или вредным, но у вас есть что-то на уме, не так ли?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы могли бы немного поссориться с другом сегодня, возможно, с женщиной-компаньоном. Или может быть, требования друзей и групп противоречат вашей потребности реагировать на детей или даже романтического партнера? Другими словами, вы не можете держать всех счастливыми. Это классическая дилемма при полной Луне.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете тягу между требованиями семьи в сравнении с требованиями вашей работы или вашей карьеры и вашей общественной жизни. Вы не можете угодить всем. В этом случае вы не можете игнорировать дом и семью и вы это знаете. Быть по сему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте внимательны в путешествиях, беге, ходьбе и вождении, потому что это несчастный случай, связанный с энергией полной Луны. Успокойтесь и не спешите сами или не тормошите других. Будьте очаровательны. На самом деле это успокаивающий, смягчающий фактор с другими, которые могут чувствовать стресс.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня финансовые проблемы могут начаться, потому что сегодняшнее полнолуние – это противостояние между вашими двумя Домами денег. Споры об общей собственности, доходах, движении денежных средств, имуществе или наследовании могут возникнуть. Надеемся, что после Полной Луны эти проблемы уменьшатся.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня проходит полнолуние, которое противоположно вашему знаку в течение всего года, что делает ваши отношения с партнерами и близкими друзьями таковыми. Лучшим ответом будет терпение и терпимость. Продемонстрируйте благодать под давлением.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с коллегами сегодня, потому что многие люди чувствуют себя немного напряженными из-за энергии Полной Луны. К счастью, это относительно легкое Полнолуние. Тем не менее, разные люди реагируют по-разному на каждое полнолуние, потому что каждый месяц оно находится в другом знаке.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Родители должны быть терпеливыми с детьми сегодня из-за Полной Луны. Подобным образом, романтические партнеры должны быть терпеливы друг с другом, а не ссориться или пререкаться – это так легко сделать с интенсивностью полной Луны. Расслабьтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете чувствовать себя как дома или с членами семьи, потому что вы должны игнорировать их и вместо этого использовать свою энергию вне дома для своей карьеры и своего публичного имени среди своих сверстников. Просто сделайте это – у вас нет выбора. Что есть, то есть.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Джейми Ли Кертис, Скарлетт Йоханссон и Лянка Грыу, лингвист Владимир Даль, певец Виктор Салтыков, певица Ирина Отиева, актер Александр Ильин, писатель Виктор Пелевин, поэт Николай Добронравов и балерина Илзе Лиепа делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы откровенны, стойки, уверены и восторженны. У вас есть неутомимая энергия, щедрая и заботливая. Пришло время думать об успехе, власти и деньгах! О да, это год сбора урожая и основных достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы испытаете силу и лидерство во всех своих отношениях. Пойдемте. Сделайте это!

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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