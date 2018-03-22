Ежедневный Гороскоп. Четверг 22 марта 2018

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Меркурий остановится в вашем знаке. Он будет оставаться там до 15 апреля. В течение этого времени ожидаем встречи с бывшими партнерами и старыми друзьями из прошлого. Это отличное время, чтобы задуматься о прошлом и о том, как это повлияло на ваш сегодняшний день, что, конечно же, ведет к вашему будущему.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Меркурий теперь в скрытой части вашего графика, а это означает, что следующий месяц отлично подходит для исследовательских проектов. Легко вникать в прошлое или изучать историю. Время Меркурия – идеальное время для финансового бизнеса.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ожидайте столкнуться со старыми друзьями из прошлого, а также с людьми из клубов, групп и организаций, к которым вы принадлежали (или все еще принадлежите) из-за Меркурия. Меркурий имеет способ активизировать прошлое и вернуть его в нашу нынешнюю жизнь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы еще этого не сделали, вы столкнетесь с родителями, боссами и авторитетами из своего прошлого – людьми, которых вы не видели некоторое время. Это может быть возможность обновить знакомых, изучить новые контакты и возможности или высказать свое мнение о чем-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Планы поездок могут задерживаться или отвлекаться из-за Меркурия в следующем месяце. Если вы путешествуете, вам лучше отправиться в то место, где вы были раньше. Однако в то же время это будет отлично, чтобы закончить работу, школьную работу, рукопись или сценарий. Просто сделайте это!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Используйте влияние Меркурия, чтобы обернуть бизнес в отношении налогов, долгов, страховых вопросов и наследований, потому что это будет проходить легко и быстро. Меркурий позволяет легко справляться с вопросами из прошлого. Используйте это!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий идет прямо напротив вашего знака, что означает, что вы будете более активны с бывшими партнерами, бывшими супругами и старыми друзьями, чем обычно. Это может быть возможностью для закрытия отношений. Это может быть возможностью для вас научиться чему-то, чтобы вы снова не пошли по этой дороге.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Подготовьтесь к задержкам, сбоям, ошибкам и смешанным сообщениям на работе, потому что сегодня Меркурий в вашем Доме Занятости. Хорошая новость заключается в том, что вы можете закончить старое дело, связанное с вашей работой. Плохая новость очевидна – раздражающая путаница.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Бывшие любовники и старое пламя могут вернуться в вашу жизнь снова на следующий месяц, потому что сегодня идет Меркурий. В этот же период времени у вас будет возможность обратиться к прошлым вопросам, связанным с спортом, миром развлечений и чем-то связанным с детьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Запасите холодильник, потому что родственники будут располагаться лагерем на вашем пороге в следующем месяце, потому что Меркурий привлечет семью в вашу жизнь, особенно членов семьи, которых вы не видели некоторое время. Это также хорошее время для ремонта дома.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В следующем месяце вы будете страдать от глупых ошибок из-за Меркурия. Транспортные задержки, проблемы с автомобилем, пропущенные автобусы и поезда плюс смешанные сообщения, потерянные документы и сломанные машины будут присутствовать. Наслаждайтесь встречами с людьми из вашего прошлого, особенно с братьями и сестрами и родственниками.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня присутствует Меркурий, что означает, что финансовые вопросы могут быть отложены для вас в течение следующего месяца. Финансовые идеи будут медленными, чтобы выйти из-под земли. Терпение – это ключ. Это плохое время для покупки наземного транспорта — автомобилей, велосипедов.

Если ваш день рождения сегодня

У вас есть воинский менталитет. Вы управляетесь, агрессивны и будете бороться за правильную причину. В этом году – год власти. Большие решения и основные достижения! Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!