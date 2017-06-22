Ежедневный Гороскоп Четверг, 22 июня

27, 28 лунный день. Убывающая Луна. Луна в знаке Близнецы ♊

Оповещение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку сегодня вы чувствуете оптимизм, этот день будет для вас позитивным и оптимистичным временем. В частности, вы добьетесь успеха, если вам придется изучать продажи, маркетинг, писать, преподавать, редактировать или говорить с кем-нибудь о чем-то важном.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня рост в бизнесе и торговле. Независимо от того, что вы делаете, вы можете каким-то образом расширить свои активы и свои доходы. Однако имейте в виду, что есть элемент путаницы или даже обмана, поэтому будьте осторожны. Тем не менее, у вас есть преимущество. Да!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете себя очень счастливым. Вы узнаете, что можно легко наслаждаться своим внутренним миром и теплыми отношениями с другими. Однако имейте в виду, что можно легко окунуться во что-то неприятное.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это очень сильное время для вас, потому что Солнце, Меркурий и огненный Марс – все в вашем знаке. Тем не менее, сегодня это немного странно. В целом, вы чувствуете себя счастливым и довольным. Но что-то подозрительное может происходить где-то в тени. Если вы подозреваете это, вы правы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня день встреч! Сегодня вы друг для всех. Вы будете наслаждаться разговорами с другими, особенно группами. Вам также понравится обсуждать будущие цели. Тем не менее, не обманывайте себя. И никого не переубеждайте.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы на вершине, потому что люди говорят о вас. К счастью, в целом ваша репутация выглядит позитивной. Тем не менее, скорей всего есть некоторая дезинформация о вас. Попытайтесь выяснить, что это такое, чтобы вы могли исправить информацию. «Я невиновен, это сделал …».

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сделайте сегодня что-то новое, чтобы вы чувствовали, что ваша жизнь полна приключений. Вы хотите освободиться от старого. По крайней мере, будьте туристом в своем городе или отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше. Идеально — путешествие. Будьте осторожны, чтобы не быть втянутым в чью-то интригу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете щедры с другими, если вам нужно сегодня делить или делиться. Тем не менее, будьте умным. Не отдавайте все! Существует такая вещь, как сострадание без причины. Если вы думаете, что что-то не складывается – вы правы, потому что сегодня возможны путаница и обман.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы должны идти на уступки, когда имеете дело с другими, потому что Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку. Это требует немного терпения и сотрудничества. Сегодня вы будете наслаждаться компанией других людей, особенно с представителями широкой общественности.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня возможны поездки, связанные с работой. Все ваши отношения с друзьями и коллегами будут положительными и оптимистичными. Тем не менее, существует элемент путаницы или обмана. Это незначительно, но оно есть. Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное, это так. Доверяйте своим инстинктам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Прекрасный игривый день для Водолея! Наслаждайтесь спортивными событиями, вечеринками, общением с другими, романтическими флиртами и играми с детьми. Пусть удовольствие и наслаждение станут вашей темой дня. В последнее время вы упорно трудились, и сегодня вы заслуживаете перерыва.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам понравится выходить дома сегодня или развлекаться дома, потому что приятно чувствовать себя спокойно и расслабляться среди знакомых окрестностей. Семейные разговоры будут оптимистичными. Будьте осторожны, чтобы не переборщить с лекарствами или алкоголем, потому что это иногда является соблазном для вашего знака.