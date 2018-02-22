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Футуролог
22 февраля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 22 февраля 2018

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 6:30 до 19:15. После этого Луна движется от Тельца к Близнецам.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение большей части дня есть предупреждение о луне. Не тратьте деньги на что угодно, кроме еды или газа. Просто попробуй приберечься в этот день. Избегайте важных решений и финансовых проблем. Это может быть веселый день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это может быть творческий день для вас. Однако он также может быть нечетким и неопределенным. Вы чувствуете нерешительность. Ограничьте свои расходы только газом и едой, пока Луна не выйдет из вашего знака.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы высоко именно сегодня. Марс напротив вашего знака заставляет вас раздражать других. Юпитер продолжает приносить вам рабочие места. Однако сегодня предупреждение о Луне делает плохой день для принятия важных решений и покупок.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете наслаждаться беседой с кем-то другим. Не соглашайтесь ни на что важное. Просто поговорите, но не соглашайтесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

«Лунный сигнал» сегодня находится на вершине вашей диаграммы, что означает, что отношения с родителями и авторитетными фигурами туманны и расплывчаты. Все неясно. Или вы можете подумать, что это хорошая идея, но это не так. Будьте осторожны!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это плохой день, чтобы составить планы поездок или важные решения относительно публикации, СМИ, медицины, закона. Нелегко также принимать важные решения о высшем образовании. Как только Луна переместится в Близнецы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя ваш интерес обращается на вопросы, касающиеся наследования, налогов, задолженности и совместного имущества – это те области, которые вы должны избегать сегодня во время оповещения о луне. Просто отложите эти вопросы, пока Луна не переместится в Близнецы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это супер творческий день для вас! Легко вам думать за пределами коробки. Это также веселый, игривый, романтический день. Ваше участие в спорте может дать интересные результаты. Отложите важные покупки до 7:15 вечера.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день для того чтобы спрятаться в кокон у себя дома. Конечно, многие из вас не могут этого сделать. По крайней мере, отложите важные решения и крупные покупки, пока Луна не переместится в Близнецов. Используйте физические упражнения, чтобы сжечь часть вашей напряженной энергии из-за Марса в вашем знаке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это быстро развивающийся день, и вы очень хотите поговорить! У вас есть что сказать. Фактически вы можете зарабатывать деньги на своих словах. Тем не менее, это важный день для принятия важных решений. Как только Оповещение Луны закончено, тогда все хорошо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сейчас в вашей диаграмме есть четыре планеты, которые побуждают вас думать о деньгах и движении денег. (Солнце, Меркурий, Венера и Нептун.) Тем не менее, проверьте оповещение Луны выше, и вы увидите, что это плохой день для принятия финансовых решений и крупных покупок. Ограничьте свои расходы на газ и продукты питания до тех пор, пока не закончится оповещение о Луне.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это немного тупой день. Тем не менее, это может быть очень творческий день для вас, что является хорошей новостью для тех из вас, кто пишет художественную литературу или работает в искусстве. Если вы должны принимать важные финансовые решения, подождите, пока не закончится предупреждение о Луне.

Если ваш день рождения сегодня

Вы обеспокоены благополучием других. У вас есть сильное чувство того, во что вы верите и что вы цените. В этом году – год власти! Большие решения и основные достижения! Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!

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Источник: SAKHALIFE.RU
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