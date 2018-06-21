Ежедневный Гороскоп. Четверг 21 июня 2018

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

До 9 вечера сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваше внимание теперь переходит к дому и семье в течение следующих четырех недель. Ожидайте участия в семейных дискуссиях и работе по ремонту дома. Не бойтесь, потому что честная Венера обещает вечеринки, социальные прогулки, романтические свидания и возможности выразить свои творческие таланты. Да!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Темп ваших дней ускорится в ближайшие четыре недели. Короткие поездки, занятые поручения, разговоры и встречи плюс повышенное чтение и письмо – вот лишь некоторые причины, по которым вы летите! Наслаждайтесь ремонтом дома – и, возможно, развлекательным действом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

«Покажи мне деньги!» Бизнес, торговля и денежный поток находятся в вашем распоряжении в течение следующих четырех недель. Доверяйте своим новомодным идеям. Подумайте о том, как повысить свой доход. (Вы можете зарабатывать на своих словах через продажи, маркетинг, обучение, актерское мастерство и письмо).

Рак (21 июня — 22 июля)

Следующие четыре недели для вас сильны! Это ваш шанс зарядить батареи до конца года. Кроме того, к вам будут привлечены благоприятные обстоятельства и важные люди. Используйте это благословение. Используйте его в своих интересах!

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вы сейчас дипломатичны, общительны и обаятельны с Венерой в своем знаке, вы хотите скрыть и сохранить незаметность в течение следующих нескольких недель. Вам также нужно проявлять терпение с партнерами и близкими друзьями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Следующие несколько недель могут стать для вас одним из самых популярных месяцев в году! Примите приглашения, чтобы общаться с другими. Вступайте в клубы, группы и ассоциации. Поделитесь своими целями и мечтами о будущем, чтобы кто-то получил их отзывы. Друзья будут очаровывать вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В глазах боссов, родителей и VIP-персон — вы выглядите чудесно в ближайшие четыре недели! (И вам не нужно ничего делать, это все дым и зеркала.) Но вы должны знать, что это существует, чтобы вы могли воспользоваться им. Следующие четыре недели времени, чтобы сделать свою подачу. Сделайте это!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возьмите каждый шанс путешествовать или получить дальнейшее образование и обучение в следующие четыре недели, потому что вы хотите расширить свои горизонты. Вы хотите больше жизни! (Вам также нужно бегать, из-за увеличения хаоса и активности у себя дома.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя возможности путешествовать ради удовольствия существуют в ближайшие несколько недель, основное внимание будет уделено совместной собственности, наследствам, налогам, долгам и страховым вопросам. Вы также можете сосредоточиться на страстном, шипящем романе!

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение следующих нескольких недель вы будете получать подарки и деньги от других. Между тем, у вас есть возможность объективно наблюдать ваш стиль, связанный с теми, кто ближе всего к вам. Это ваш шанс научиться чему-то! Почему бы не улучшить эти отношения, которые важны для вас?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Огненный Марс в вашем знаке увеличивает вашу энергию в течение следующих нескольких недель. В то же время, в течение следующих четырех недель, вы будете упорно трудиться, чтобы быть эффективным и продуктивным, как можно более эффективным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас есть восхитительное четырехнедельное окно впереди, полное веселья, игр, художественных возможностей, романтики, отпусков, стимулирующих спортивные мероприятия и игривые занятия с детьми. Захватите свои танцевальные туфли и приготовьтесь к вечеринке! Примите приглашения на забавные мероприятия, потому что настало время весело провести время!

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Виктор Цой, актер Валерий Золотухин, футболист Мишель Платини и писательница Франсуаза Саган делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы харизматичны, привлекательны и оптимистичны. Вы также защищаете и заботитесь. В этот напряженный социальный год вы хотите жить в полной мере! Это будет веселое время. Цените счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения, которые будут восхищать.