Ежедневный Гороскоп. Четверг 21 декабря 2017

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы хотите произвести отличное впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, поэтому вы сначала ставите свои обязанности и обязанности других. Вы чувствуете, что у вас есть обязательства перед другими. Вот почему это серьезный день. «Только факты, мэм».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете придерживаться традиционных идей о политике, религии и национальных вопросах. Вы не будете поднимать вопрос, потому что хотите быть политически корректным. Вы будете следовать букве закона. (Фактически, некоторым, возможно, придется заниматься юридическими вопросами или даже участвовать в заседании суда).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, сегодня у вас проблемы с деньгами. Это классический день для обсуждения ваших финансовых обязательств перед другими. Вы хотите нести ответственность за свои долги и свои обязательства.

Рак (21 июня — 22 июля)

Беседы с партнерами и близкими друзьями сегодня серьезны. Они могут сосредоточиться на обязанностях самих отношений. Что вы ожидаете от кого-то другого, чтобы выполнить сделку с этими отношениями? И что они ожидают от вас после выполнения сделки? Всегда есть невысказанная часть договора.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете работать сегодня либо на работе, потому что вы чувствуете, что долг и обязанность зовут вас прийти первыми сегодня. Кто-то старше или более опытный может сказать, что вы делаете. Вы всегда гордились тем, что можете тянуть свою долю веса бизнеса – если не больше.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня дети могут возлагать большую ответственность. Или вам, возможно, придется научить их важному и серьезному. Точно так же дискуссии между романтическими партнерами будут серьезными. Они могут затронуть обязательства или как разделить расходы или как разделить труд.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня будет важна дискуссия с пожилым членом семьи. В центре внимания – обязанности, связанные с вашей семьей и вашей личной жизнью, особенно, ваши обязанности перед родителем. Вы также можете сосредоточиться на том, что вы хотите сделать, чтобы сделать ваш дом безопасным убежищем для будущего.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте режима тревоги сегодня. Беспокойство – привычка и мы привычные существа. Факт – это то, о чем мы беспокоимся, никогда не произойдет. (Я говорю это как лицемер, потому что я волнуюсь.) Но я также знаю, что это действительно актуально для настоящего момента, и вообще то, о чем мы беспокоимся, не имеет ничего общего с настоящим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если вы делаете покупки сегодня, вы будете тратить деньги только на практические, долговечные предметы. Это потому, что вы чувствуете себя скромно. Вы можете указать пример для других и показать им, как разумно использовать свои средства (независимо от того, правда это или нет).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите поступать правильно, особенно с точки зрения того, как вас рассматривают другие. Вы хотите казаться правильным и разумным. Вы хотите проявлять трудолюбие и ответственность. «Эй, я пользуюсь дезодорантом и нитью!»

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для проведения исследований, потому что вы серьезно, сосредоточены и не будете игнорировать детали. И у вас есть выносливость и мотивация! Поверьте, что сегодня вы можете многое сделать, и вы это сделаете. «Меня зовут Билл, и я это сделаю».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Более старый или более опытный друг может повлиять на вас сегодня. Они могут дать вам совет или научить вас чему-то. Они могут даже повлиять на ваши цели и будущее, потому что в этом месяце вам интересно, как сделать ваши надежды и мечты о будущем реальностью.

Если ваш день рождения сегодня

Вы теплы и вежливы, но прямолинейны и прямы. Вы добры, сострадательны и настойчивы. Это год обучения и учебы. Вы будете тратить время на размышления. Поскольку ваши духовные или религиозные убеждения будут иметь высокий приоритет, вы можете исследовать медитацию, йогу или другие дисциплины. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.