Ежедневный Гороскоп. Четверг 20 июля 2017 г.

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Оповещение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Кто-то из дома, возможно, родитель или более старшая, могущественная фигура, сделает что-то, что вас удивит или заставит вас не согласиться или резко реагировать. Какой-то неожиданный всплеск необычным способом, вероятно, будет в вашей семье или дома сегодня. Ожидайте, что ваша челюсть упадет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас день, возможно подверженный несчастным случаям, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте осторожны. Это включает в себя случайно оброненные слова, а также падения. С другой стороны, ваш ум быстр и беспокоен сегодня, что означает, что у вас есть гениальные идеи, которые являются готовыми решениями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня что-то повлияет на ваше богатство, ваше имущество или вашу денежную сцену. И это неожиданно. Убедитесь, что вы знаете, где находятся ваши кредитные карты. Проверьте свой онлайн-банкинг. Не задерживайтесь, потому что что-то удивительное может повлиять на ваши активы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы сегодня легко возбудимы, поэтому вы можете сделать опрометчивые вещи или быть необычайно импульсивным. Другие могут подумать, что вы действуете не по характеру, но на самом деле вы просто реагируете на то, что происходит в вашем мире. Вам нужно больше свободы, и нужно больше места. В этом нет ничего плохого.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это беспокойный день! Возможно, вы почувствуете страх перед тем, что надвигается в будущем, для которого вы чувствуете себя неподготовленным. Не позволяйте этим чувствам обгонять вас. Оставайтесь спокойными в настоящий момент, потому что все остальное – это память или надежда или страх.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете встретить настоящего персонажа – человека, который является авангардным, необычным или крепким орешком. В качестве альтернативы, кто-то, кого вы уже знаете, может просто сделать что-то, что шокирует или поразит вас. Тем не менее, все, что бы ни случилось, может дать вам больше свободы в будущем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

По какой-то причине боссы, родители и авторитеты в вашей жизни удивят вас сегодня. Если они говорят что-то, что вас волнует – не уходите с работы пораньше. Все, что происходит, мимолетно. Вы хотите противостоять угнетению от других и избегать того, что вам не нравится.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок возможно будут изменены, отменены или перенесены сегодня. Аналогичным образом, школьные расписания, особенно для колледжей, университетов и технических школ, неожиданно меняются или переписываются. Лично у вас может быть интеллектуальный прорыв в отношении ваших убеждений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Двойная проверка того, что связано с общей собственностью, налогами, долгами и всем, чем вы владеете совместно с другими. Сегодняшняя энергия разобьет сложившуюся ситуацию и приведет к провалу других вещей. Убедитесь, что вы знаете, что происходит.

Козерог (22 декабря 19 января)

Дружба может закончиться сегодня. Конечно, ваши отношения с партнерами и близкими друзьями будут подвержены неожиданностям, внезапным изменениям и необъяснимым вопросам. «Что происходит?» «Почему они это сделали?» Вы не можете получить ответы, но не реагируйте быстро. Подождите, пока вы не поймете больше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваша рабочая процедура будет страдать от неожиданных изменений из-за нехватки персонала, сбоев в работе компьютера или отмены встреч. Просто примите это. Если вы умны, вы дадите себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с тем, что могло бы вас огорчить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня социальные события могут быть отменены. Все, что связано с миром развлечений и индустрии гостеприимства, будет изменяться – очень неустойчиво. Это несчастный день. В частности, будьте бдительны в отношении своих детей. Романтика может внезапно ворваться в вашу жизнь. Будьте терпеливы, потому что это влияние не будет продолжаться долго.