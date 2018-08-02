Ежедневный Гороскоп. Четверг 2 августа 2018

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

До 10:30 вечера сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что усиливает ваши эмоции. Кроме того, поздно днем ​​Луна в Овне расходится с большим папой Плутоном, который действительно может поставить вас голова к голове с кем-то. Не взорвите свою прохладу ссорой, особенно с боссом или родителем. Нет никакого роста. (Вы знаете это.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Несмотря на то, что сейчас вы сосредоточены на семье (возможно, в частности, на родителях), тем не менее, что-то происходит за кулисами. Вы можете быть раздражены, но вы чувствуете, что не можете говорить. Вы измотаны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Остерегайтесь назойливости, особенно с женским знакомством сегодня. Причина, по которой легко быть назойливой, вы чувствуете импульсивность или одержимость чем-то. Ваши чувства приобретут такой импульс, вы не сможете их остановить! Будьте осторожны, чтобы не уступить внезапным побуждениям. Сядьте и станьте человеком.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не пересекайте мечи с родителем или боссом сегодня. Люди чувствуют себя страстными и напряженными, и они не будут терпеливы друг с другом. Это плохой день для важного обсуждения. Определенно, плохой день, чтобы просить разрешения или натолкнуться на что угодно. Остыньте.

Лев (23 июля — 22 августа)

Потому что сегодня люди напряжены и эмоциональны, это плохой день для дискуссий о таких острых предметах, как политика, национальные вопросы или религия. Вы, возможно, захотите купить красивые вещи для себя и своих близких. Сохраните свои квитанции, потому что вы сможете показать. Был там. Сделал это. Купил дюжину.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте споров об общей собственности, наследованиях, налогах и долгах сегодня днем, потому что они не будут красивыми. На самом деле, надо отложить важные обсуждения на эту неделю. Люди самоуверенны и также сжаты. Предупрежден – значит вооружен.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны при работе с партнерами, близкими друзьями и членами семьи сегодня днем, потому что люди обидчивы! Вы тоже. Не пытайтесь кого-то заставить или кого-то улучшить. Конструктивная критика никогда не приветствуется.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас могут быть идеи о том, как сегодня внедрять усовершенствования и реформы на работе, однако сегодня днем ​​вы встретитесь с сопротивлением. Подождите еще один день, если вы хотите добиться успеха. Однако вы можете придумать новый подход к улучшению своего здоровья. (Будете ли вы сопротивляться?)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте любовных ссор сегодня днем. Кроме того, родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня днем, потому что люди эмоциональны, одержимы и навязчивы. Это довольно тяжелый багаж. И это относится ко всем. Будьте терпеливы и поддерживайте отношения. Завтра будет новый день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте трудностей с женщиной-родственницей, особенно сегодня днем. Люди могут преувеличивать вещи или слишком остро реагировать или с ними трудно справиться. Но если вы не бросаете вызов кому-либо, вы можете кататься на роликах в этот сложный момент, потому что это всего лишь несколько часов. Скрестите пальцы!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте споров с братьями и сестрами, родственниками и коллегами сегодня, потому что они быстро станут противными. Люди сегодня агрессивны и упрямы, особенно сегодня. Но позже это пройдет, и все будет хорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны с деньгами и финансовыми переговорами, особенно сегодня днем, потому что вы будете обуреваемы чувствами или принуждениями. Вы могли бы почувствовать, что вам нужно что-то купить или вам нужно что-то сделать. Не делайте ничего, что вы не можете отменить, когда ваше мышление очистится.

Если ваш день рождения сегодня

Переводчик, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), актриса Юлия Чернова, актер Питер О`Тул и режиссер «Кошмар на улице Вязов» Уэс Крэйвен делятся своим днем ​​рождения сегодня. У вас сильная, магнитная личность. Вы добры и сострадательны. Это ваш год, чтобы жить полной жизнью! Это потому, что вы входите в интересную социальную фазу. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.