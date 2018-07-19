Ежедневный гороскоп. Четверг 19 июля 2018

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных. Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

С мая огненный Марс волновал группы и дружеские отношения на вашей карте. Возможно, вы не согласны с другом. Вы также можете чувствовать себя конкурентом другу или члену группы. Это продолжится еще три недели. Привыкай к этому.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши амбиции были пробуждены в течение последних нескольких месяцев, и будут оставаться таким же в течение следующего месяца. Это дает вам огромную энергию и сосредоточенность, чтобы идти за тем, чего вы хотите достичь. Ваши коммуникативные навыки сильны, и все вас любят!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам нравится разнообразие, что является одной из причин, по которой вы хотели бы путешествовать в последние несколько месяцев. Ваше желание путешествовать будет продолжаться еще месяц, поэтому планируйте выйти из города, если вы еще этого не сделали. Вы также хотите учиться и учиться!

Рак (21 июня — 22 июля)

Споры о наследовании, имуществе, страховых вопросах, налогах или долгах могут причинить вам беспокойство. К сожалению, это будет продолжаться, по крайней мере, еще на три недели.

Лев (23 июля — 22 августа)

С Марсом напротив вашего знака, так легко быть критическим или раздраженным с партнером или близким другом. В этом году необычно, что Марс уже давно стоит напротив вашего знака. Подумайте об этом, чтобы вы могли развивать терпение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы собраны, чтобы усердно работать, потому что огненный Марс входит в состав вашей карты, связанной с занятостью. Это означает, что вы отдаете все, что у вас на любую задачу, которую вы себе поставили.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это город для вас! Вот почему вы хотите скрыться в отпуске, насладиться вечеринками, заняться искусством и заняться спортом. Эта позитивная энергия будет продолжаться еще месяц. Но она еще вернется в сентябре!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш дом стал источником активности и хаоса. Это может быть связано с ремонтом, посещением гостей или семейными делами. Семья предъявила вам требования и вы должны уделять ей повышенное внимание. Что есть, то есть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы все еще сильны во всех своих творческих начинаниях и это будет продолжаться еще один месяц. Это служит хорошим предзнаменованием для тех, кто пишет, продает и обучает.

Козерог (22 декабря 19 января)

Вы тратите и тратите деньги, и эти траты будут продолжаться около месяца. Затем это утихнет и снова вернется в ноябре. Это также относится к увеличению денежного потока для вашего знака.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Огненный Марс находится в вашем знаке. Он останется там еще три недели. Затем он вернется в Козерог и вернется к вашему знаку в ноябре. Это долгий визит! Обычно Марс находится в вашем знаке один раз в два года в течение шести недель. Неудивительно, что вы так чувствуете себя иногда агрессивным!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Секретные действия, происходящие за кулисами (да, это включает в себя тайные любовные дела), для многих из вас преподносят сюрпризы. Будьте осторожны с тем, у кого нет с вами общих интересов.

Если ваш день рождения сегодня

Василий Ливанов делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы оптимистичны и идеалистичны. У вас также есть хорошее чувство юмора. Пришло время прояснить ваши цели, потому что в этом году вас ждут захватывающие перемены. Возьми инициативу в свои руки! То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. В этом году ваша сила возрастет.