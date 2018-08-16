Ежедневный гороскоп. Четверг 16 августа 2018

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

После 5:15 утра, у нас «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте мудрыми сегодня и дважды проверяйте информацию, связанную с банковскими делами, страховыми случаями, наследствами и чем-то связанным с общей собственностью, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области сегодня. Когда дело доходит до денег, особенно общего богатства, будьте готовы. Знайте, что происходит.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, и также противоположна дикому Урану. Это может оказаться нарушающим ваши самые близкие отношения. Может начаться битва. Эмоциональные сюрпризы являются классическими для этого размещения Луны. Кому-то может потребоваться больше свободы в отношениях. Ожидайте схватки!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша рабочая процедура, скорее всего, будет прервана сегодня из-за компьютерных сбоев, перебоев питания, пожарных учений, нехватки персонала, неуместных документов, отмененных собраний, сломанных механизмов – чего-то неожиданного. Поэтому дайте себе дополнительное время, чтобы справиться с неожиданностью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители должны быть бдительными, потому что это день, подверженный несчастным случаям для их детей, особенно сегодня утром. Надеюсь, это что-то очень мягкое. Небольшое опоздание на завтрак? Пролитое молоко? (Да, да, не плачьте.) У романтических отношений также будет несколько сюрпризов. Помните об этой возможности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Мелкие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки сегодня. (Опять?) То, что вы не ожидаете или хотите, будет влиять на вашу домашнюю процедуру. Возможно, это неожиданный стук в дверь или неожиданные новости от члена семьи? Это может быть что угодно. Выпейте вторую чашку кофе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день несчастный случай для вашего знака. Подумайте, прежде чем действовать и думайте, прежде чем говорить. Тем не менее, у вас также могут быть блестящие, оригинальные идеи. (Возможно.) Новые лица, новые места и новые, стимулирующие мысли!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими финансами и своим имуществом сегодня, чтобы избежать потери, повреждения или кражи. Между тем, вы можете найти деньги или потерять деньги. Это потому, что сегодня что-то связано с вашим богатством, вашими активами и вашим денежным потоком.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня этот день неудачен. Все может случиться. Вы можете почувствовать это и вы чувствуете эмоциональное возбуждение. Вот почему вы импульсивны и вы можете сделать что-то, что внезапно нарушает отношения. («Я просто хотел посмотреть, что произойдет»).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, что происходит за кулисами, заставляет вас чувствовать себя раздражительным и нервным и, возможно, немного возбудимым сегодня. Подумайте, прежде чем действовать, особенно на работе. Сегодня будет много маленьких, непредсказуемых вещей, поэтому будьте осторожны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг или член группы могут вас удивить сегодня. Они могут внезапно предложить то, чего вы меньше всего ожидаете или они могут пойти другим путем или поддержать другой групповой мандат. Возможно, сегодня вы встретите настоящего персонажа. (Это всегда весело.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не переходите на выводы, имея дело с боссами и родителями сегодня. Вы будете склонны быть возбудительными и импульсивными и вы можете пожалеть об этом. Сначала получите всю информацию. Что-то может быть не так, как кажется. Сегодня вы не захотите, чтобы вас кто-то ограничивал – это точно. Легко это делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок будут отменены, перенесены или отложены сегодня. (Почти наверняка.) Аналогичным образом школьные расписания для колледжей и университетов могут незначительно измениться. С другой стороны, сегодня вы можете узнать что-то захватывающее и необычное. Да, вы будете заинтригованы.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссеры Джеймс Кэмерон и Ренат Давлетьяров, поп-дива Мадонна, актрисы Анджела Бассетт, Юлия Высоцкая, Эванна Линч и Агнес Брукнер, актеры Пьер Ришар и Кэм Жиганде, радиоведущая Алла Довлатова и писатель Павел Санаев делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы проницательны, дисциплинированы и креативны, потому что вы можете видеть за пределами очевидного. Вы отстаиваете свои убеждения. В этом году пришло время думать о успехе, власти и деньгах! О да, это год сбора урожая и основных достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы испытаете силу и лидерство во всех своих отношениях. Идите. Сделайте это!