АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
15
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Четверг 16 августа 2018
16.08.2018, 1:37
Политика
Экстра
Артак Бежанян снят с предвыборной гонки
16.08.2018, 1:08
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – IV: Олигархи
16.08.2018, 0:46
Общество
Сегодня день рождения торгпреда, руководителя, журналиста и искусствоведа
16.08.2018, 0:32
Футуролог
Резонанс
Климент Иванов о потере Талакана, политическом спектакле и предателях-депутатах
16.08.2018, 0:28
Политика
Резонанс
Якутский эксперт ООН: Мы не занимаемся голословными обвинениями
15.08.2018, 20:16
Общество
Фотофакт
Позитив
Экс-президент Якутии принимает поздравления с днем рождения
15.08.2018, 19:12
Столица
Анонс
Горожан приглашают обсудить проект благоустройства набережной Романа Дмитриева
15.08.2018, 19:09
Республика
16 августа энергетики проведут работы по ремонту и подключению новых потребителей
15.08.2018, 19:02
Столица
Спикер Александр Саввинов: Дальнейшее развитие городской среды будет способствовать успешной адаптации якутских абитуриентов
15.08.2018, 19:00
Культура & Образование
III городской фестиваль художественной резьбы по дереву «Лесная сказка-2018» ждет участников
15.08.2018, 18:00
Экономика
Владимир Солодов ознакомился с работой «Полярных авиалиний»
15.08.2018, 17:50
Экология
Радиационный фон на реке Тюкян, где искали парализованных чаек, в норме
15.08.2018, 17:40
Культура & Образование
В Якутии работающий протез руки напечатали на 3D-принтере
15.08.2018, 17:30
Спорт
Борец Евгений Дьячковский завоевал путевку на чемпионат мира
15.08.2018, 17:10
Происшествия
В ходе операции «Быт» пойманы нарушители закона о продаже алкоголя
15.08.2018, 17:00
Экология
Самая северная стоянка древних людей обнаружена в Якутии
15.08.2018, 16:40
Общество
Любители быстрой езды на реке состязались в мастерстве
15.08.2018, 16:30
Экономика
В Центральном энергорайоне продолжается расчистка просек
15.08.2018, 16:20
Происшествия
Ночное происшествие на ФАД «Лена»: Водитель доставлен в больницу в состоянии шока
15.08.2018, 16:10
Происшествия
Чтобы избежать аварии, автоледи выехала на «встречку»
15.08.2018, 16:00
Происшествия
Самоуверенный водитель большегруза не уступил дорогу — один человек в больнице
15.08.2018, 15:53
Столица
Спикер Александр Саввинов: Городские власти продолжат активно развивать агропояс Якутска
15.08.2018, 15:50
Общество
Операция «Абитуриент»: где проводят время подростки?
15.08.2018, 15:40
Финансы
Депозиты Алмазэргиэнбанка – стабильный доход в виде процентов 
15.08.2018, 15:30
Общество
В лагере «Берег дружбы» в Томмоте отдохнуло 400 детей
15.08.2018, 15:20
Республика
Якутия до 2024 года на переселение граждан из аварийного жилья получит 24 млрд рублей
15.08.2018, 15:10
Экономика
В Якутии ведется работа по обновлению газораспределительных станций
15.08.2018, 15:00
Столица
Депутаты городской Думы проверили готовность образовательных учреждений к учебному году
15.08.2018, 14:50
Общество
Движение по понтонной переправе через реку Малая Ботуобуйа возобновлено
15.08.2018, 14:40
Общество
Алмазэргиэнбанк провел «Ретро Вечер» для ветеранов и инвалидов
15.08.2018, 14:30
Столица
Завтра проезд с Чернышевского на Автодорожную будет закрыт на реконструкцию
15.08.2018, 14:15
Общество
Воды в Якутске не будет два дня
15.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Почему волосы выпадают, и как с этим справиться
15.08.2018, 13:15
Республика
Объявление
Движение на понтонной переправе трассы «Вилюй» временно закрыто
15.08.2018, 13:00
Происшествия
Магазин и кафе должника уйдут с молотка
15.08.2018, 12:50
Экономика
«Сунтаравтодор» расширяет свои горизонты
15.08.2018, 12:40
Происшествия
Назад в 90-е: Рэкетиры вымогали у жителя Якутска квартиру и машину
15.08.2018, 12:30
Общество
Мэрия Якутска соболезнует
15.08.2018, 12:20
Происшествия
В Намском улусе локализован один лесной пожар
15.08.2018, 12:10
Общество
В МВД Якутии открыты вакансии
15.08.2018, 12:00
Общество
Алиментщик предстанет перед судом
15.08.2018, 11:50
Спорт
Спортивные госучреждения Якутии переименуют и перепрофилируют
15.08.2018, 11:40
Желток
Фотофакт
Новый талант якутского певца поразил поклонников
15.08.2018, 11:30
Общество
Видео
Экстремал из Якутии устроил смертельный трюк ради лайков
15.08.2018, 11:20
Общество
Якутская городская дума выражает соболезнования
15.08.2018, 11:11
Происшествия
В Мирном бухгалтер украла из сейфа 300 тысяч рублей
15.08.2018, 10:50
Происшествия
80 человек борются с лесными пожарами в Якутии
15.08.2018, 10:40
Спорт
Василий Егоров: Настроение в команде боевое
15.08.2018, 10:30
Происшествия
В Якутске мужчина рассердился на спящую гостью и ударил ее табуреткой
15.08.2018, 10:29
Политика
Эксклюзив
Якутский эксперт ООН: Я призвал усилить давление на Россию…
15.08.2018, 10:20
Экономика
Авиакомпания «Якутия» возглавила антирейтинг
15.08.2018, 10:10
Происшествия
Уголовное дело чурапчинского застройщика поступило в суд
15.08.2018, 10:00
Экономика
Новое судно «Ассоциации строителей АЯМ» готово к перевозке грузов
15.08.2018, 9:50
Происшествия
В исправительную колонию № 6 пытались передать запрещенные предметы с помощью квадрокоптера
15.08.2018, 9:42
Происшествия
В Якутии начальник почты присвоила чужую зарплату
15.08.2018, 9:40
Общество
Награды от врио главы Якутии
15.08.2018, 9:30
Происшествия
Два пожара тушили в Якутии
15.08.2018, 9:20
Финансы
Резонанс
Обманутые вкладчики банка АТБ в Якутии не могут добиться правды
15.08.2018, 9:10
Республика
Движение по трассе Лена в Якутии запретят 15 и 16 августа
15.08.2018, 9:00
Республика
Алданцы отметили День физкультурника
15.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Среда 15 августа 2018
15.08.2018, 1:52
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – III: Банки
15.08.2018, 1:07
Республика
Эксклюзив
Петр Шишигин: Муниципалитеты должны быть заинтересованы в раскрытии своего туристического потенциала
15.08.2018, 0:47
Происшествия
Эксклюзив
Ссора бывших заключенных закончилась убийством
15.08.2018, 0:45
Общество
Сегодня день рождения госсоветника, депутата и руководителя
14.08.2018, 23:34
Общество
Фотофакт
В Усть-Нере на Храм Успения Пресвятой Богородицы водружены новые купола
14.08.2018, 23:32
Столица
Завершился прием фотографий на ежегодный конкурс «Якутск глазами горожан»
14.08.2018, 23:30
Республика
Временные ограничения электроснабжения ожидаются 15 августа
14.08.2018, 23:22
Желток
Фотофакт
Ректор отмечает серебряную дату
14.08.2018, 18:00
Общество
Что такое синдром лучшей жизни
14.08.2018, 17:51
Столица
К труду и обороне готовы: В селе Тулагино открыли спортивную площадку
Архив новостей
Футуролог
16 августа 2018, 6:00
129

Ежедневный гороскоп. Четверг 16 августа 2018

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион

Предупреждение о луне

После 5:15 утра, у нас «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте мудрыми сегодня и дважды проверяйте информацию, связанную с банковскими делами, страховыми случаями, наследствами и чем-то связанным с общей собственностью, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области сегодня. Когда дело доходит до денег, особенно общего богатства, будьте готовы. Знайте, что происходит.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, и также противоположна дикому Урану. Это может оказаться нарушающим ваши самые близкие отношения. Может начаться битва. Эмоциональные сюрпризы являются классическими для этого размещения Луны. Кому-то может потребоваться больше свободы в отношениях. Ожидайте схватки!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша рабочая процедура, скорее всего, будет прервана сегодня из-за компьютерных сбоев, перебоев питания, пожарных учений, нехватки персонала, неуместных документов, отмененных собраний, сломанных механизмов – чего-то неожиданного. Поэтому дайте себе дополнительное время, чтобы справиться с неожиданностью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители должны быть бдительными, потому что это день, подверженный несчастным случаям для их детей, особенно сегодня утром. Надеюсь, это что-то очень мягкое. Небольшое опоздание на завтрак? Пролитое молоко? (Да, да, не плачьте.) У романтических отношений также будет несколько сюрпризов. Помните об этой возможности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Мелкие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки сегодня. (Опять?) То, что вы не ожидаете или хотите, будет влиять на вашу домашнюю процедуру. Возможно, это неожиданный стук в дверь или неожиданные новости от члена семьи? Это может быть что угодно. Выпейте вторую чашку кофе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день несчастный случай для вашего знака. Подумайте, прежде чем действовать и думайте, прежде чем говорить. Тем не менее, у вас также могут быть блестящие, оригинальные идеи. (Возможно.) Новые лица, новые места и новые, стимулирующие мысли!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими финансами и своим имуществом сегодня, чтобы избежать потери, повреждения или кражи. Между тем, вы можете найти деньги или потерять деньги. Это потому, что сегодня что-то связано с вашим богатством, вашими активами и вашим денежным потоком.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня этот день неудачен. Все может случиться. Вы можете почувствовать это и вы чувствуете эмоциональное возбуждение. Вот почему вы импульсивны и вы можете сделать что-то, что внезапно нарушает отношения. («Я просто хотел посмотреть, что произойдет»).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, что происходит за кулисами, заставляет вас чувствовать себя раздражительным и нервным и, возможно, немного возбудимым сегодня. Подумайте, прежде чем действовать, особенно на работе. Сегодня будет много маленьких, непредсказуемых вещей, поэтому будьте осторожны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг или член группы могут вас удивить сегодня. Они могут внезапно предложить то, чего вы меньше всего ожидаете или они могут пойти другим путем или поддержать другой групповой мандат. Возможно, сегодня вы встретите настоящего персонажа. (Это всегда весело.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не переходите на выводы, имея дело с боссами и родителями сегодня. Вы будете склонны быть возбудительными и импульсивными и вы можете пожалеть об этом. Сначала получите всю информацию. Что-то может быть не так, как кажется. Сегодня вы не захотите, чтобы вас кто-то ограничивал – это точно. Легко это делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок будут отменены, перенесены или отложены сегодня. (Почти наверняка.) Аналогичным образом школьные расписания для колледжей и университетов могут незначительно измениться. С другой стороны, сегодня вы можете узнать что-то захватывающее и необычное. Да, вы будете заинтригованы.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссеры Джеймс Кэмерон и Ренат Давлетьяров, поп-дива Мадонна, актрисы Анджела Бассетт, Юлия Высоцкая, Эванна Линч и Агнес Брукнер, актеры Пьер Ришар и Кэм Жиганде, радиоведущая Алла Довлатова и  писатель Павел Санаев делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы проницательны, дисциплинированы и креативны, потому что вы можете видеть за пределами очевидного. Вы отстаиваете свои убеждения. В этом году пришло время думать о успехе, власти и деньгах! О да, это год сбора урожая и основных достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы испытаете силу и лидерство во всех своих отношениях. Идите. Сделайте это!

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
10.08.2018, 23:59
Желток
Эксклюзив
Кто самый красивый политик Якутии? – итоги голосования (спойлер – победил Айсаныч)
12.08.2018, 22:15
Общество
Фотофакт
Грибной год! Запасы на зиму
15.08.2018, 1:52
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – III: Банки
14.08.2018, 1:24
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – II: Нефть и газ
12.08.2018, 16:14
Общество
Резонанс
Аномальная массовая гибель птиц в Якутии продолжается
11.08.2018, 19:58
Общество
Фотофакт
Самый добрый человек покинул «Битву блогеров»
10.08.2018, 22:08
Экология
Видео
Крутые костюмы
11.08.2018, 12:46
Общество
Видео
Как якутский костоправ Гурий Турантаев лечил Кабаеву Алину
13.08.2018, 13:10
Опрос
Эксклюзив
Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии)
14.08.2018, 17:46
Происшествия
Экстра
В Якутии семья попала в жуткое ДТП: женщина-водитель погибла
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Футуролог
16.08.2018

Климент Иванов о потере Талакана, политическом спектакле и предателях-депутатах

Резонанс
Политика
16.08.2018

Якутский эксперт ООН: Мы не занимаемся голословными обвинениями

Фотофакт Позитив
Общество
15.08.2018

Экс-президент Якутии принимает поздравления с днем рождения

Столица
15.08.2018

Спикер Александр Саввинов: Дальнейшее развитие городской среды будет способствовать успешной адаптации якутских абитуриентов

Экология
15.08.2018

Самая северная стоянка древних людей обнаружена в Якутии

Финансы
15.08.2018

Депозиты Алмазэргиэнбанка – стабильный доход в виде процентов 

Экономика
15.08.2018

В Якутии ведется работа по обновлению газораспределительных станций

Экономика
15.08.2018

«Сунтаравтодор» расширяет свои горизонты