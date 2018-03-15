Ежедневный Гороскоп. Четверг 15 марта 2018

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о луне

После 6:30 утра сегодня, у нас есть все возможности для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Усилия с вашей стороны, особенно если вы работаете за кулисами, окупятся сегодня. Вы можете произвести впечатление на босса, родителя или кого-то, кто находится в положении власти. Этот день становится сильнее после полудня – вы увидите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Послушайте совета кого-то старше или более опытного, потому что они могут научить вас чему-то сегодня. Фактически, то, что они говорят, может повлиять на ваши долгосрочные цели. Кто знает? Будьте открытым. Вам не нужно изобретать велосипед.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете публично раскрыть свои финансы кому-то сегодня, потому что вам нужна их помощь или их одобрение на что-то. Или вы можете обсудить совместное имущество или наследование с кем-то. Люди восхищаются вами сейчас.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы посмотреть на детали будущих путешествий, которые часто сложны и рассредоточены. Сегодня у вас есть такой шанс. Вы можете также использовать эту возможность для изучения чего-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы находитесь в правильном расположении духа, чтобы заниматься детализацией, касающихся налогов, долгов, совместного имущества, наследства и страховых вопросов. Вы не заметите деталей. Вы будете продолжать и закончите то, что вы начинаете. То, что является отличным атрибутом выполнить любую задачу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку Луна сегодня противоположна вашему знаку, вы должны идти более на уступки, когда имеете дело с другими. Это просто означает, что вы должны быть совместными, устойчивыми и готовыми дать немного. Честно говоря, это хороший способ действовать большую часть времени. (Но не все время.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это порадует вас делать все, что заставляет вас чувствовать, что вы становитесь лучше организованными и находитесь на вершине своей игры. Вам не обязательно быть совершенным. Вам не обязательно все это делать. Просто начните – сделайте что-нибудь, как бы ни было это крошечным. Главное, чтобы вы определили направление одного из улучшений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это веселый день! Играйте, если сможете. Наслаждайтесь компанией других. Искусство, спортивные мероприятия, развлекательные мероприятия с детьми, романтические свидания и социальные мероприятия с другими порадуют вас. Время вечеринок!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, вы захотите спрятаться сегодня в кокон у себя дома или сможете отдохнуть среди комфорта знакомых окрестностей. Иногда бывает приятно быть ящерицей. Разговор с женским членом семьи может быть значительным. Вы можете развлекаться дома, потому что Меркурий и Венера хотят, чтобы вы играли!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это довольно быстрый день. Вы чувствуете интерес к ряду вещей. Короткие поездки порадуют вас и разговоры с большим количеством людей. Чтение, письмо и учеба также будут включены в повестку дня. В принципе, вы хотите просвещать других, и в то же время вы хотите узнать что-то новое.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас сегодня есть деньги. Вы можете увидеть способы увеличить свой доход или получить лучшую работу или заработать деньги на стороне. Или, возможно, на более глубоком уровне вы обдумываете свои ценности. Вы задаетесь вопросом, что на самом деле имеет значение в жизни? Когда у вас есть еда и крыша над головой – это большой вопрос.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня и Солнце, и Луна находятся в вашем знаке, что вполне дает надежду. Тем не менее, это также делает вас очень чувствительным ко всему, что происходит вокруг вас. Вверх и вниз, вверх и вниз. На самом деле, это ваш счастливый день!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ева Лонгория (1975) делится своим днем ​​рождения. У вас есть сильное чувство правильного и неправильного. Из-за этого вас привлекают люди, которые демонстрируют ценности справедливости. Новые начинания ждут вас в этом году! Настало время взять на себя инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году. Это бонус!