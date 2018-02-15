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15 февраля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 15 февраля 2018

29, 30 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

Избегайте совершения покупок или принятия важных решений с 16:00 до 10:00. После этого Луна переходит из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Друг может удивить вас или члена группы. Вы можете внезапно назначить лидера или подвинуть на влиятельную позицию. Если это произойдет, вы будете идеальны для этой роли. Вы будете практичными, продуктивными и вдохновляющими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня важны отношения с родителями и начальниками. Вы можете быть удивлены тем, что они говорят, или наоборот – вы можете удивить их! Что бы ни случилось, это изменит динамику на будущее. Между тем, советы издалека могут быть полезны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможности путешествий захватывающие! Или вы можете сделать прорыв в издательской деятельности, в средствах массовой информации, в медицине, в законе или что-то делать с высшим образованием или получить дальнейшее обучение. Это может быть большой возможностью для вас.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы почувствуете влияние богатства и ресурсов других людей. Может быть разрешена информация о наследовании или страховании, налоговых вопросах или об общем имуществе. Или, возможно, откроется новая дверь, что приведет к разным результатам.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это насыщенный день с точки зрения близких друзей и партнерств. Вы можете видеть вещи сейчас с точки зрения того, к кому вы хотите быть близким. У вас есть лучшее понимание отношений. Между тем, деньги и поддержка, которые вам нужны из других источников, для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете испытать прорыв с вашим здоровьем сегодня или что-то делать с вашей работой или важной задачей, которую вы делаете. У вас будет какая-то ясность, которая даст вам уверенность в том, что вы делаете. Вы решите продолжить в том же направлении или полностью измениться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это насыщенный событиями день, потому что для вас будет происходить смена или новая ясность, особенно в ваших отношениях с детьми или чем-то связанным с искусством или, возможно, даже планировании отдыха или общения с другими. Что бы это ни было – это важно для вас. Старший коллега поможет вам сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Большой сдвиг будет иметь место в ваших отношениях с вашим домом или членом семьи сегодня, возможно, даже с родителем. Вы решите продолжать работу с тем, что делаете, или решите полностью изменить. В любом случае, теперь у вас есть ясность. У вас есть карта.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы чувствуете необходимость высказываться и четко понимать, что вы хотите сегодня. В течение некоторого времени дела перетекали на задний план. Но сегодня вы готовы подойти к тарелке и спросить, что хотите, или указать свою позицию о чем-то.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то связанное с вашими финансами, ваш денежный поток или ваши доходы будут выяснены сегодня. Теперь вы видите, в каком направлении все будет идти. Некоторые могут стать более амбициозными, чтобы зарабатывать деньги. Другие могут решить бросить свою работу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это насыщенный день для вас с солнечным затмением, происходящим в вашем знаке. Это сигнал о том, что вы собираетесь начать новое направление, особенно в ближайшие шесть месяцев, с партнерскими отношениями и дружбой. Независимо от того, какое изменение имеет место, оно основано на вашей растущей внутренней уверенности в себе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Некоторое видение или откровение может произойти лично и конфиденциально сегодня. Другие могут не знать об этом, но вы будете знать. В следующие шесть месяцев вы повысите свое духовное осознание и будете более осведомлены о себе.

Если ваш день рождения сегодня

Вы харизматичны. Люди, хотят быть как вы! Вы можете быстро преодолеть препятствия. В этом году начинается череда захватывающих изменений и новых начинаний! Пришло время проявить инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет развиваться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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