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Сегодня день рождения звезды эстрады
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Столетию якутской милиции посвятили выставку
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В Тикси обнаружен ледник протяженностью почти три километра
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Из-за взрывных работ перекроют участок трассы «Лена»
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В ряде районов Якутии объявлено штормовое предупреждение
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Букет наград от Ил Дархана
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14 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 14 июня 2018

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о луне

После 4:00 сегодня, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Так как вы ищете волнение сегодня, вы также будете искать стимуляцию через романтику. И если вы не найдете это в увлекательной манере, вы можете даже спровоцировать бой только для того, чтобы развлечься, если вы не слишком зрелы. Да, вы беспокойны и ищете волнения!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете сделать импульсивную покупку, которая, как вы надеетесь, сделает ваш дом более красивым. Это может быть хай-тек или что-то общее с современным искусством. Точно так же вы можете внезапно развлечься дома. Люди могут зайти. (Держите холодильник полным и купите напитки).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша повседневная жизнь изменится сегодня. Дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью. С другой стороны, новые идеи, новые люди, новые места будут стимулировать! Будет происходить изменение, которое улавливает вас. Двигайтесь оборонительно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своей денежной сценой сегодня, потому что произойдет что-то неожиданное. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Точно так же ваши вещи могут быть потеряны, украдены или повреждены. Поэтому держите глаза открытыми. Вы также можете вдруг увидеть то, что хотите купить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете беспокойство. Вот почему вы будете прыгать по любому интересному приглашению. Если вы делаете покупки, вы можете вдруг найти предметы гардероба, которые вы любите. Сегодня ситуация непредсказуема, но это не значит, что они не будут происходить. Между тем, вы не боитесь говорить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Новость о секретных отношениях может быть внезапно обнародована сегодня. (О, не обращайте внимания на этого человека за занавеской.) Возможно, вам вдруг понадобится заботиться о любимом сегодня или работать от имени благотворительной организации. Никто этого не видел.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши взаимодействия с другими будут увлекательными сегодня, потому что вы можете встретить кого-то, кто настоящий персонаж. Или, может быть, друг скажет что-то или сделает что-то довольно возмутительное. По крайней мере, кто-то удивит вас. По иронии судьбы, вы можете найти это освобождением.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможно, вы поймете, что сегодня кто-то в авторитете привлекает вас. Если это так, вы, вероятно, правы. Что вы делаете с этим – это ваш бизнес. Но будьте умным. Между тем, кто-то хочет, чтобы вы сделали творческий вклад на что-то, поэтому они попытаются привлечь ваше внимание.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Внезапные возможности для путешествий существуют сегодня. Они могут упасть на колени! Если это так, пожалуйста, знайте, что это окно возможностей является кратким, поэтому вам придется действовать быстро. Романтика с кем-то другим может также завести ваши двигатели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неожиданные подарки, лакомства и благосклонности от других могут поступить сегодня. Эта неожиданность также может относиться к наследованиям или решениям о том, как разделить или поделиться чем-то. Все, что произойдет, произойдет в короткий промежуток времени. Быстро принимайте то, что приходит на ваш путь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете потребовать больше свободы в партнерстве или близких отношениях. С другой стороны, кто-то другой может потребовать больше свободы. Не удивляйтесь, если обсуждение с кем-то неожиданно идет в сторону. Просто справляйтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с коллегами сегодня немного подхватывают. Кто-то может удивить вас хорошими новостями или плохими новостями. Возможно, у вас также будет возможность сделать ваше рабочее пространство более привлекательным. Вы даже можете получить похвалу или внезапный шанс. Сегодня это возможно!

Если ваш день рождения сегодня

Революционер Эрнесто Че Гевара и телеведущая Регина Тодоренко делятся своим днем ​​рождения. Вы любите путешествовать, потому что хотите стремительную, стимулирующую жизнь. Вы быстро думаете и любите выражать свои идеи. Вы встретитесь с кем-то в этом году, потому что это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать

Источник: SAKHALIFE.RU
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