Ежедневный гороскоп. Четверг 13 сентября 2018

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Несмотря на то, что вы не очень чувствуете себя на работе из-за положения Солнца, не делайте ничего плохого сегодня. Меркурий является противоположностью к нечеткому Нептуну, что означает, что связь подвержена неправильной интерпретации. Это также означает, что трудно по-настоящему отстать от того, что вы говорите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня романтические отношения могут быть разочарованием. Все в порядке: были ли ваши ожидания реалистичными? Примечание. Невыраженные ожидания почти всегда приводят к разочарованию. Общение с детьми также может мешать. Не принимайте это близко к сердцу. Потерпите. Слушайте внимательно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это плохой день для важных обсуждений в семье. Точно так же это плохой день для важных обсуждений в семейном бизнесе. Эти переговоры будут похожи на два корабля, проходящих ночью. Поэтому отложите важные сообщения в течение нескольких дней.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы могли бы потратить много времени, мечтая сегодня или потерявшись в фантазии. (Это может быть забавно.) Тем не менее, не будьте строги к себе или к другим, потому что общение может быть путаным. Определенно избегайте работы, требующей внимания к деталям.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для важных финансовых переговоров или борьбы с денежными потоками и прибыльными идеями. Возможно, ваши данные неверны. Ваши выводы могут быть основаны на ошибочной информации или просто в принятии желаемого за действительное. Аналогичным образом, это плохой день для покупки чего-либо крупного.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке противостоит нечеткому Нептуну. Одна из причин, по которым вы будете смущены, — это ваша способность отфильтровывать вещи, которые с посторонними не работают. Все виды статики будут смешиваться с вашими обычными мыслями и заставлять вас колебаться и смущаться. Избегайте принятия важных решений. (Спрячьте где-нибудь).

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это классический день, когда люди могут пасть за ложь, искажение или совершенно фальшивую историю. Это потому, что сегодня люди готовы верить чему-либо, потому что они просто не уверены, чему верить. Поскольку этот элемент неопределенности применим ко всем на планете — успокойтесь сегодня. Идите медленно. Не соглашайтесь ни на что важное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не делайте нереальных обещаний другу или члену группы сегодня. В этом отношении не делайте никаких обещаний. (Для вас они могут показаться реалистичными, но это не так.) Это связано с тем, что сегодня происходит путаница, потому что наши решения основаны на надежде и предположениях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это плохой день, чтобы провести важную дискуссию с родителем, боссом или любым авторитетом, включая полицию. Люди сделают неправильные предположения. Непонимание будет происходить. Вы получите не полную картину. Не так ли?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не поддавайтесь риторике и фантазии, убедительным словам сегодня, потому что вы восприимчивы к этому. Только не сегодня. Это означает, что вы должны принимать все, что слышите, с недоверием. Не спешите прыгать на любую подножку. Подождите несколько дней, чтобы узнать, что вы на самом деле думаете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отложите важные решения о наследовании, совместной собственности, страховых вопросах и т. д. Потому что для этого плохой день. Даже завтра лучший день. Дезинформация и принятие желаемого за действительное сегодня составят большую проблему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ожидайте некоторый элемент путаницы в обсуждениях с друзьями и партнерами сегодня. Это почти так, как будто у вас вазелин на объективе. Ничто не находится в фокусе. Поэтому избегайте обязательств, обещаний или важных решений сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Диктор Татьяна Миткова, певцы Иракли Пирцхалава и Александр Розенбаум, актрисы Эмми Россум и Анастасия Фомичева, модельер Стелла Маккартни делятся своим днем ​​рождения. Вы вдумчивы и добры, а также настойчивы и преданны тому, что вы делаете. Служение другим – ваша тема в этом году. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях как с семьей, так и с самим собой. Позаботьтесь о себе, так что вы, сильный ресурс. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Изучите искусство, зачислитесь в класс. Персонализируйте свой дом сокровищами, имеющими смысл.