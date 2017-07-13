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На Крестьянском рынке снова толпа якутян, жаждущих клубники
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Кто же такой отец Мелетий?
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Об ограничении движения транспортных средств на Окружном шоссе
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На Мерзлотке сбили подростка
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В Верхневилюйском районе электроснабжение восстановлено
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Танцевальный коллектив мальчиков стал обладателем Гран При «Золотой Орфей»
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Футуролог
13 июля 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 13 июля 2017 г.

19, 20 лунный день.  Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Оповещение о луне

Сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы должны быть терпеливыми с членами семьи сегодня, особенно с родителями или с кем-то, кто ответственен, потому что ваша домашняя сцена будет расстроена или внезапно изменится. Мелкие приборы могут сломаться. Неожиданная компания может постучать в вашу дверь. У вас может закончиться что-то.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте внимательны сегодня, потому что это плохой день для вашего знака. Подумайте, прежде чем говорить, особенно если внезапные неожиданные события захватят. Не будьте импульсивны. Не говорите что-то, о чем позже можете пожалеть. Расслабьтесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете найти деньги. Вы можете потерять деньги. То, что вы имеете, может быть потеряно, украдено или сломано. Это означает, что вы должны знать обо всем, что связано с вашим денежным потоком, активами и владениями, потому что что-то неожиданное повлияет на ваше богатство. Проверьте свой банковский счет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это нелегкий день, посвященный другим. Это потому, что люди непредсказуемы, а события вокруг вас удивительны. Это означает, что вам действительно нужно выполнить балансирующий акт, который потребует слишком многого от вас. Сделайте это как можно лучше.

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то, что происходит за кулисами, может остановить вас сегодня. Если это произойдет, вы будете чувствовать себя раздражительным и беспокойным, потому что все, что происходит за кулисами, не ожидается или не запланировано. Это также означает, что люди вокруг вас внезапно справляются с неожиданностью.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг может удивить вас сегодня или сказать или сделать что-то необычное. Или, возможно, некоторые из вас сегодня встретят настоящего персонажа. В принципе, отношения с другими — друзьями и членами групп – непредсказуемы, а это значит, что вы должны осторожно шагать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Разговоры с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня могут быть жесткими, потому что все, что они говорят, немного встряхнет вас. Если вас застигают врасплох, не отвечайте, пока не почувствуете спокойствие. Делайте дело на трезвую голову. Одно можно сказать наверняка: сегодня вы не можете предсказать родителей и боссов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши планы поездок меняются из-за отмены и корректировок сегодня. Это почти наверняка. Поэтому дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью. Планируйте заранее и спасите себя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Двойная проверка сделок с наследствами, налогами, долгами и банковскими делами, потому что что-то неожиданное повлияет на эти области в вашей жизни. Не перепутайте свою кредитную карту. Избегайте конфронтации в делах о наследстве и совместной собственности.

Козерог (22 декабря 19 января)

Отношения с партнерами и близкими друзьями пострадают от нескольких неожиданностей сегодня. Ожидайте неожиданность. Кто-то может потребовать что-то, или они могут отменить встречу или изменить свое мнение о чем-то. Что бы ни случилось, вам будет немного сложно. Ну, это всегда было так.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дайте себе дополнительное время сегодня, чтобы справиться с неожиданностью на работе. Компьютерные сбои, перебои в подаче электроэнергии, нехватка персонала, отмененные встречи – наверняка произойдет то, что изменит ваш распорядок дня. Не паникуйте. Ожидайте этого и проявите инициативу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня родители должны проявлять особую бдительность, потому что это плохой день для ваших детей. (Или детей, с которыми вы работаете.) Удалите все, что потенциально опасно. Это также очень переменчивый день для романтических партнеров, потому что ссоры, расстройства и неожиданные события будут сложными. Делай все, что можете, чтобы сохранить хладнокровие.

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