Ежедневный гороскоп.  Четверг 13 декабря 2018

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 5:00 до 8:00 сегодня. После этого Луна движется из Водолея в Рыбы. (Хороший день, чтобы делать покупки для обуви.)

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день для бизнеса и финансов, особенно если вам нужно договориться о получении средств или поддержки от других. Будьте оптимистичны в отношении подачи заявления на получение кредита или ипотеки в финансовом учреждении. Другие будут щедры к вам сегодня. Между тем, вернувшись в будуар, вы поймете это страстный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с друзьями, партнерами и представителями общественности сегодня прекрасны, потому что вы чувствуете тепло и дружелюбие ко всем. Вы будете наслаждаться обществом других и они будут наслаждаться вами. Вы чувствуете себя защищающим друга или партнера сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с коллегами сегодня теплые и поддерживающие. Люди с радостью помогут вам, особенно если вы делаете что-то, чтобы ваше рабочее место выглядело более привлекательным. Поскольку вы хотите расслабиться и хорошо провести время, трудно приступить к работе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это социальный день! Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь долгим обедом, прогулкой, кино, «Счастливым часом» или беседой по душам. Спортивные мероприятия будут привлекательны, как и игровые занятия с детьми. Это прекрасный день, чтобы расслабиться и не напрягать себя.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сейчас вас интересует косметический ремонт дома. Вы хотите, чтобы ваш дом выглядел более привлекательно, потому что вы также хотите развлекаться дома. Некоторые из вас также изучают возможности недвижимости. Отношения с вашими детьми позитивные, что важно для любого Льва.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете зарабатывать деньги на своих словах сегодня, что является отличной новостью для тех, кто продает, пишет, преподает, действует, рекламирует или редактирует для жизни. В беседе с другими вы будете очаровательны и дипломатичны. Обратите внимание на красоту в вашем повседневном окружении.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Деньги, бизнес и коммерция сегодня особенно интересны. Конечно, если вы делаете покупки, вам захочется покупать красивые вещи для себя и других. Запланируйте короткое путешествие как забавное приключение, если вы можете сделать это, потому что вам понравится.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Снова отмечу, что сейчас отличное время для покупки предметов гардероба для себя. Отчасти это потому, что каникулы и социальные возможности так привлекательны! Но у вас также есть хорошие финансовые инстинкты и вам понравится то, что вы видите в зеркале.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это напряженное время, потому что вы привлекаете людей к себе. Тем не менее, возросший хаос и активность в тылу требуют вашего внимания. Между тем, некоторые из вас наслаждаются тайной любовью, потому что она дает вам ощущение приключений и побега!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с ежедневными контактами и друзьями сегодня гладкие. Люди хотят услышать, что вы хотите сказать и вам будет приятно это сказать. Вы убедительны, но не властны. Вам нравится общаться с творческими, интересными людьми, которые сейчас в вашем мире.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, поэтому некоторые из вас могут заигрывать с кем-то, кто находится у власти. Между тем, кто-то спросит у вас совета о том, как сделать что-то более привлекательным или что-то связанное с дизайном и макетом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Воспользуйтесь каждым шансом сбежать в путешествие, чтобы вы могли наслаждаться, потому что это порадует вас сегодня. Хорошая еда, хорошее питье и снисходительные удовольствия возможны. Предостережение по поводу чрезмерного употребления сладостей и десертов, которые неотразимы.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Кристофер Пламмер, Стив Бушеми, Джейми Фокс, Ростислав Плятт, Леонид Марков, Николай Рыбников и Александр Ревва, певицы Людмила Сенчина и Эми Ли, писатель Евгений Петров разделяют ваш день рождения сегодня. Вы очаровательны, харизматичны и очень привлекательны. Вы также оптимистичны и интуитивно понятны. В этом году вы заканчиваете девятилетний цикл. Вот почему это время доработок и подведения итогов. Ожидайте, чтобы сказать до свидания людям, местам и имуществу. Хорошей новостью является то, что вы переходите от тяжелого бремени к чему-то новому и более легкому!