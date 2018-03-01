Ежедневный Гороскоп. Четверг 1 марта 2018

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Сегодня полная Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня относительно легкое полнолуние. Может возникнуть некоторое напряжение с коллегами, однако это вас не беспокоит, потому что у вас хорошее чувство. Вы знаете, что в глубине они любят вас, и это обнадеживает.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Некоторое напряжение может возникнуть у кого-то из-за энергии Полной Луны сегодня. Тем не менее, отношения с другими сегодня превосходны. В частности, вы будете процветать в отношении групп, клубов и ассоциаций. Вы жжете!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хотя сегодняшнее полнолуние может создать напряжение между требованиями дома и требованиями вашей карьеры или, возможно, напряженностью с боссом или членом семьи, все же все выглядит хорошо. Другие восхищаются вами сегодня, поэтому они попросят поделиться опытом или дать совет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастного случая сегодня. Тем не менее, это прекрасный день для путешествия (если вы внимательны). Это также отличный день, чтобы встретиться с людьми, которые отличаются от вас, особенно кто-то из другой культуры.

Лев (23 июля — 22 августа)

Споры об общей собственности или чего-то, что у вас есть лично, могут возникнуть сегодня. Возможны любые финансовые споры. Что бы ни случилось, результат вероятно, окажется в вашу пользу. Повезло вам!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня в вашем знаке проходит полнолуние в вашем знаке, поэтому вы можете почувствовать напряжение, связанное с партнерами и близкими друзьями. К счастью, Венера и Юпитер танцуют вместе, и это улучшает любое напряжение, которое вы чувствуете с другими. Наслаждайтесь своим особым полнолунием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с коллегами и медицинскими ситуациями сегодня, потому что именно там вы можете почувствовать некоторое напряжение из-за сегодняшней Полной Луны. К счастью, это легкое полнолуние, поэтому вы увидите способы наслаждаться путешествиями, связанными с работой, или повысить свой доход за счет своей работы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на то, что сегодня полнолуние, это забавный, кокетливый день для вас. Будьте терпеливы с романтическими партнерами и друзьями, особенно с подругой. Выгода Венеры и Юпитера принесет вам развлекательные возможности!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, особенно родители или авторитетными деятелями. Полная Луна может заставить людей немного беспокоиться. На самом деле, это хороший день, чтобы развлекаться дома и наслаждаться компанией других. Вы также можете изучить сделки с недвижимостью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня есть мягкая, подверженная риску энергия, поэтому будьте внимательны и осознавайте все, что говорите и делаете. (Это из-за Полной Луны сегодня.) В целом, однако, отношения с другими дружелюбны и оптимистичны! Фактически, вы можете зарабатывать деньги со своих слов сегодня. (Хорошие новости для писателей, редакторов и тех, кто продает и действует).

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя сегодня у вас может быть несколько финансовых вопросов или споров с кем-то, это действительно хороший день для бизнеса и торговли. Ищите способы увеличить свой доход или получить лучшую работу или получить прибыль в будущем, потому что они существуют.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня проходит полнолуние, противоположное вашему знаку в течение всего года, поэтому вы можете почувствовать некоторую напряженность в отношениях с партнерами и близкими друзьями. Тем не менее, справедливая Венера в вашем знаке танцует с Юпитером, который поднимает ваше настроение и заставляет вас чувствовать себя позитивно и надеяться на ваше будущее. Да!

Если ваш день рождения сегодня

Вы амбициозны и трудолюбивы. Вы смелы и готовы принять вызов. Вы интуитивны и хотите преуспеть в том, что вы делаете. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в группе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Персонализируйте свой дом с помощью штрихов (фотографии?) Этих отношений.