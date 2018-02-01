Ежедневный гороскоп. Четверг 1 февраля 2018

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Сегодня день рождения руководителей, искусствоведа и кинематографиста
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Анонс
Национальная библиотека приглашает написать “Сахалыы диктант-2018”
31.01.2018, 19:18
Республика
В Якутии фрагменты ракеты-носителя будут искать с помощью беспилотников
31.01.2018, 18:00
Экология
Затмение «голубой» суперлуны: Сегодня жители Якутии смогут увидеть редкое астрономическое явление
31.01.2018, 17:50
Столица
В Якутске подведены итоги конкурса «Народный бюджет»
31.01.2018, 17:40
Общество
Алексей Загоренко уволился из венчурной компании «Якутия»
31.01.2018, 17:30
Красота & Здоровье
«Камелек» угощает оладьями каждый четверг!
31.01.2018, 17:20
Происшествия
В Якутске украли еще одну «Наташу»
31.01.2018, 17:10
Культура & Образование
Якутские школьники состязаются в ювелирном деле на III Региональном чемпионате JuniorSkills
31.01.2018, 17:00
Путешествия
ГТА «Тур Люкс» приглашает в тур по загадочной Грузии
31.01.2018, 16:45
Экология
Якутия готовится к приему фрагментов ракеты-носителя
31.01.2018, 16:35
Красота & Здоровье
4 февраля, в День борьбы против рака, в Якутии состоятся флешмоб-акции 
31.01.2018, 16:25
Культура & Образование
В Якутске пройдет III детский конкурс песни и танца «Солнечная долина Туймаады-2018»
31.01.2018, 16:15
Столица
Айсен Николаев встретился с представителями IT-индустрии
31.01.2018, 16:00
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Доверчивые якутяне стали жертвами ватсап-мошенников
31.01.2018, 15:46
Желток
Пачему якутяне правалили Гиографический дектант?
31.01.2018, 15:45
Республика
Валерий Жондоров: Республика и дальше планирует оставаться в группе регионов с высокой долговой устойчивостью
31.01.2018, 15:30
Экономика
«ЯТЭК» зажигает звезды
31.01.2018, 15:15
Происшествия
В Верхневилюйском районе любовная драма завершилась пьяной поножовщиной
31.01.2018, 15:00
Республика
В якутском селе Сылгы-Ытар имеется четырехсуточный запас угля – власти
31.01.2018, 14:50
Спорт
Турнир «Золотая палка»: Все началось с комнаты №47 общежития №13 на Сергеляхской, 2
31.01.2018, 14:30
Культура & Образование
Садитесь, двойка! Почему якутяне провалили географический диктант
31.01.2018, 14:15
Происшествия
Гардеробщик не устоял перед соблазном
31.01.2018, 14:10
Республика
Кладбища Чурапчинского района не соответствуют нормам СанПиН
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Культура & Образование
Афиша
Театр танца приглашает на творческий вечер «Үҥкүү мин дьылҕабар»
31.01.2018, 13:50
Происшествия
В Якутске за содержание наркопритона осуждена местная жительница
31.01.2018, 13:40
Республика
В село Сватай завезено 162 тонны угля
31.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Ceкc в браке: как сохранить страсть
31.01.2018, 13:20
Происшествия
Жителей Горного улуса незаконно подвергли дактилоскопии
31.01.2018, 13:10
Красота & Здоровье
Позитив
Новый перинатальный центр будет принимать всех женщин республики
31.01.2018, 13:00
Происшествия
Резонанс
Названа причина массового падежа скота в Горном улусе
31.01.2018, 12:50
Спорт
Король жима Владимир Балынец готовится к чемпионату России и Европы
31.01.2018, 12:40
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Экономика
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31.01.2018, 12:20
Происшествия
Следком выясняет обстоятельства смерти 18-летней девушки
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1 февраля 2018, 6:00
68

Ежедневный гороскоп. Четверг 1 февраля 2018

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений. Луна переходит от Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы популярны среди молодых людей и творческих личностей. Наслаждайтесь! Вы являетесь естественным лидером в любой ситуации в группе. Также пришло время сбора урожая, когда семена, которые вы посадили в прошлом, теперь принесут свои плоды. Повезло вам!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Солнце, Меркурий и Венера в верхней части карты заставляют вас хорошо выглядеть в глазах других. Боссы и люди во власти впечатлены! (На самом деле, роман с боссом может начаться.) Отношения с партнерами гладки; однако могут возникнуть споры о имуществе. Будьте самим собой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Все, что может стимулировать вас и вытащить из вашей колеи, будет долгожданным изменением! Путешествуйте с  удовольствием. Если вы не можете путешествовать сейчас, чем планировать поездки. Однако следите за оповещением о Луне.

Рак (21 июня — 22 июля)

Продолжаются переговоры о собственности и наследованиях. Однако у вас есть преимущество. Подарки, лакомства и благосклонности от других придут вам сейчас! Тем не менее, не подписывайте важные документы во время оповещения о Луне сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Помните, что вам нужно больше сна, так что отдохните. Отношения с партнерами и близкими друзьями дружелюбны и теплы, что обнадеживает. Тем не менее, спор сегодня днем ​​с одним из ваших детей или партнером может возникнуть. Уклонитесь, если сможете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Луна переходит в ваш знак, что может спровоцировать спор с членом семьи. Даже больше. Это не стоит того, плюс это в пустую потраченное время. Между тем вы готовы работать и быть максимально продуктивными. Браво!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это занятое время! Искусство, спортивные мероприятия, игры и веселье требуют вашего времени. (Не говоря уже о начинающей романтике!) Тем не менее, по мере того, как Луна меняет знаки сегодня, вы нуждаетесь в большей конфиденциальности. Одиночество в прекрасном окружении восторжествует к вечеру.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

По мере того, как наступает день, вы чувствуете растущее доверительное общение с женщиной-компаньоном или близким другом. (Трудно держать рубашку, когда вам нужно что-то снять с вашей груди.) Дом и семья продолжают оставаться вашим главным направлением.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день обещает быть излишне  хлопотным: поездки, встречи, оставление документов и писем. Так что вы хотите убежать от суеты.  Иди туда, где вы никогда не были. Поговорите с людьми из разных слоев общества.

Козерог (22 декабря 19 января)

Деньги у вас на уме, и вы полны замысловатых идей. И вы сами покупаете лакомства для себя. Совет: избегайте спорных тем, таких как политика, религия и социальные проблемы. Вы будете рады, что вы это сделали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сильный день! В вашем знаке находятся три планеты. Юпитер — это вершина вашей карты — что не нравится? Во второй половине дня избегайте споров о совместном имуществе и наследствах. Просто поддерживайте обычный распорядок дня!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Во многих отношениях вы сохраняете низкий уровень в последнее время. При этом многие из вас выполняют большую работу и проводят исследования. Да, эти спокойные времена имеют свою пользу. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями в конце дня, чтобы избежать дрязг.

Если ваш день рождения сегодня

Вы честный, креативный и страстный человек. В этом году — год власти! Большие решения и основные достижения! Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!

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