Ежедневный гороскоп. 27 ноября 2018

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

Сегодня, с 4 часов ночи, сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальный день для планов будущих путешествия. Это также чудесный день для дискуссий по глубоким темам – метафизике, философии, религии и политике . Вы чувствуете себя решительным и оптимистичным сегодня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы сплотить ваши силы и заставить их идти! Это также идеальный день для обсуждения того, как разделить или поделиться чем-то вроде наследования или вопросов, связанных с общей собственностью. Сбор средств также пройдет хорошо, потому что сегодня люди чувствуют себя щедрыми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не только ваши амбиции велики сегодня, вы чувствуете себя способными достичь своих целей. Одно дело хотеть что-то сделать, но когда вы считаете, что преуспеете – вас не остановить! Беседа с близким другом будет волнительной.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день на работе! Люди являются кооперативными и оптимистичными. Вы видите большую картину и впечатляете других. Единственный недостаток – ваша способность быть дальновидным, может заставить вас упустить детали. Тем не менее, все впечатлены! (Добрый день, чтобы иметь дело с иностранными интересами.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Это вторник, но это праздничный день! Возьмите длинный обед с друзьями. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями или игровыми мероприятиями с детьми. Это отличный день для бизнеса, связанного с индустрией гостеприимства и миром развлечений. Вы можете сделать какое-то финансовое планирование.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшние семейные дискуссии являются приподнятыми и прибыльными. Фактически, это отличный день для изучения сделок с недвижимостью. Серьезная дискуссия с партнером или близким другом приведет к результатам, если вы оба будете работать в тандеме. Это эффективный день, особенно для бизнеса!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это счастливый, оптимистичный день для вас, потому что вы с оптимизмом смотрели на что-то и с нетерпением ждали его. Поэтому ваши сообщения будут позитивными и вдохновляющими, это отличный день для тех, кто продает, покупает, учит, действует или пишет. Возможно, вам захочется планировать будущее мероприятие?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для бизнеса, потому что вы прозорливы, оптимистичны и имеете мужество следовать своим мечтам. Есть крошечный шанс, что вы можете откусить больше, чем вы можете прожевать или видеть вещи более розовыми, чем они есть на самом деле – тем не менее, это отличный день денег.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы позитивны и сильны, потому что мир полон положительных, звёздных настроений и, конечно же, вы настоящий герой! Все ваши взаимодействия с другими будут приятными и оптимистичными. Вы можете приложить усилия или энергию на внутреннем фронте, чтобы сделать изменения дома или внутри семьи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас сегодня много умственной энергии, поэтому вы настолько убедительны! Кажется, вы сделали домашнее задание, поэтому люди будут вам верить. Тихо, вы вынашиваете некоторые частные планы на будущее, которые выглядят многообещающими!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это потрясающий день для работы в сети и вы являетесь сетевым партнером. Наслаждайтесь взаимодействием с молодыми людьми, а также с членами клубов и групп. Отличный день для обсуждения будущих целей. Вы также будете настойчивы в ваших усилиях, чтобы заработать деньги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы действительно впечатляете боссов, родителей и VIP-персон! Вы – вершина пищевой цепи! Выбирайте сегодня, чтобы провести важные обсуждения, потому что, несмотря на то, что другие впечатлены вашим видением и оптимизмом, ваша энергия основана на надежном пути.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Элисон Пилл и Галина Польских, актеры Брюс Ли, Владимир Машков и Таданобу Асано, певец и композитор Борис Гребенщиков, телеведущие Екатерина Андреева и Виктория Боня, футболист Александр Кержаков, политик Юлия Тимошенко и сатирик Виктор Коклюшкин делятся своим днем ​​рождения. Вы проницательны, дружелюбны и чувствительны к потребностям и потребностям других, поэтому у вас есть сильная мораль. В этом году вы упростите свою жизнь и построите прочные фундаменты. Усиленный труд и работа окупятся. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.