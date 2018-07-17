Ежедневный гороскоп. 17 июля 2018

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений. Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

С вашим сильным акцентом на семью, не делайте никаких покупок во время оповещения о луне сегодня. Ограничьте расходы на бензин, продукты питания и развлечения. Составьте список из трех вещей, чтобы улучшить свое здоровье.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это творческий день для вашего знака, особенно во время оповещения о луне. Обратите внимание на свои творческие идеи. Сегодня вам легко думать вне рамок и придумывать оригинальные концепции.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Из-за Солнца на этой неделе вы ориентируетесь на деньги и свое имущество. Это означает, что вы должны быть осторожны сегодня. Ограничьте свои расходы на питание, бензин и развлечения. Сердечный разговор с родственником-женщиной будет откровенным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Теперь вы обладаете силой с Солнцем в своем знаке; однако сегодняшнее оповещение о луне сделает вас нерешительным и слегка подверженным несчастным случаям. Поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения во время оповещения о луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите сохранить уединение, но с Меркурием в вашем знаке, вы хотите поговорить с другими, потому что вам есть что сказать! Сегодняшнее оповещение о луне происходит в одном из ваших Денежных домов. Поэтому ограничьте свои расходы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Оповещение о Луне сегодня происходит в вашем знаке, что заставляет вас чувствовать себя новичком. Отложите важные решения. Тратьте деньги только самое необходимое. Но оповещение о луне не является унылой пустотой, это очень творческое время!

Весы (23 сентября — 22 октября)

С Солнцем в верхней части карты, вы в центре внимания — боссы, родители и VIP-персоны обращают внимание на вас. Однако сегодняшнее оповещение о луне находится в скрытой части вашей карты. Идите в тень. Это означает, что вы можете чувствовать нерешительность и не знаете, почему. Не волнуйся. Это короткий промежуток времени.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для беседы с близким другом, особенно с женщиной-знакомой. Хотя вы также хотите поговорить с боссами, родителями и VIP-персонами, не соглашайтесь ни на что важное или добровольно на что-либо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

«Оповещение о Луне» сегодня проходит в верхней части карты, создавая некоторую путаницу с боссами, родителями и VIP-персонами. Не соглашайтесь добровольно ни на что. Не соглашайтесь ни на что важное. Подождите, пока предупреждение о Луне не закончится, прежде чем принимать важные решения.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня ваша оценка красоты усиливается, и ваше воображение находится на самом пике, что означает, что вам понравятся красивые места, музеи, художественные галереи и великолепные здания. Точно так же вы будете очарованы глубокими идеями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку вы сосредоточены на собственности и богатстве других людей, будьте в курсе ограничений на оповещение о луне сегодня. Не подписывайте никаких важных документов или не соглашайтесь ни на что важные, особенно финансовые вопросы, во время оповещения о луне. Просто собирайте данные и принимайте решения позже.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна напротив вашего знака, однако, это оповещение о луне. Это будет способствовать откровенным разговорам между вами и близкими друзьями и партнерами. Однако, несмотря на этот честный подход, сейчас нелегко согласиться на что-либо важное. Подождите, пока оповещение о луне не закончится.

Если ваш день рождения сегодня

Ангела Меркель делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы сердечны, веселы и всегда реалистичны. Вы также терпеливы, настойчивы и лояльны. Этот год является мощным годом больших решений и крупных достижений. Думайте об успехе, власти и деньгах! Ваша очередь использовать преимущества последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими.