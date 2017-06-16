Ежедневный гороскоп 16 июня 2017

Пятница

21, 22 лунный день. Убывающая Луна. Луна в знаке. Рыбы ♓

Уведомление о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это пятница, поэтому давайте вспомним о вашей удаче. Это лучший год для вступления в брак и улучшения ваших ближайших партнерских отношений и дружеских отношений. Это отличный год для установления партнерских отношений, будь то интимные или профессиональные.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это пятница, так что давайте посчитаем ваше благосостояние. Это лучший год в течение более десяти лет, чтобы улучшить вашу работу или получить лучшую работу. Кроме того, многие из вас в этом году улучшат ваше здоровье. Вы хотели большего?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это пятница, и пришло время поджарить вашу удачу. Этот год приносит вам отдых, романтику, радость с детьми и возможности выразить свои творческие таланты. Это один из самых волнующих, веселых лет за десятилетие.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это пятница, и это прекрасный день, чтобы отметить, что вы можете создать дом своей мечты в этом году. Вы можете купить свой первый дом. Вы можете продать и купить еще один дом. Вы могли бы арендовать что-то большее и лучшее. Вы можете отремонтировать и расширить то, что у вас уже есть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это пятница и хороший день, чтобы вспомнить, что у вас есть причина радоваться. В этом году вы верите в себя. Вы оптимистично относитесь к своему будущему, и у вас есть шанс узнать что-то новое. Ваше отношение к окружающему миру более великодушное и терпимое.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это пятница, а это значит, что вы заслуживаете празднования. Какие новости лучше, чем подтверждение того, что в этом году вы можете увеличить свой доход! Продолжайте искать возможность увеличить свой текущий доход или получить лучшую оплачиваемую работу или каким-то образом расширить свои активы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это пятница, и в какой лучший день можно вспомнить о своей удаче? В этом году Юпитер в вашем знаке доставляет вам удовлетворение и легкость. События идут своим путем. Жизнь идет более плавно, и ваша удача сильна в том, чтобы все произошло. Наслаждайтесь этим благословением, пока оно продолжается!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Пятница и время отпраздновать конец недели. «Я выжил!» В этом году вы многому научились на частном, внутреннем пути. Ваш рост и развитие были незначительными — и, тем не менее, чрезвычайно значимыми. Через четыре месяца счастливый Юпитер войдет в ваш знак впервые с 2006 года, чтобы остаться на год. Счастливые дни впереди!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это пятница и что может быть лучше, чтобы отпраздновать? В этом году вы пользуетесь большей популярностью. Вы также более идеалистичны! Друзья поддерживают, и это заставляет вас чувствовать себя хорошо. Все, что вы сейчас произнесете, вернется к вам, умножившись.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это пятница и хороший день, чтобы радоваться тому факту, что в этом году вы можете поставить свое имя в свет. Боссы, родители и VIP-персоны впечатлены вами! Настала ваша очередь продвигаться вперед и сделать себе имя. Вы чувствует себя хорошо, нужно чтобы вас оценили.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это пятница, и это чудесный день, чтобы оценить все возможности путешествия, которые у вас были и будут. «Я собираюсь на места!» Вы не только сможете расширить свои горизонты благодаря путешествиям, многие из вас расширяют ваш мир за счет дальнейшего образования. Вы любите это!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это пятница, и это прекрасный день, чтобы поблагодарить вас и оценить. В этом году вы в очереди на получение многих благословений и милостей от других. Люди помогут вам буквально с деньгами и товарами, а также с советами и услугами. Это наверняка смазывает колеса!