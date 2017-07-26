Эжанчане: Гордимся своими дедами – героями-белобандитами!

Нынешний Усть-Майский улус раньше был в центре многих событий, ведь через эту землю пролегал тракт на Аян, то есть выход к Охотскому морю. Гражданская война кипела здесь еще долго, после того, как утихли бои в центральных регионах огромной страны.

И если красным по всей стране стоят памятники, обелиски, мемориальные доски, им посвящены песни, фильмы, книги, то незаслуженно остаются по сей день забытыми белые. А ведь это была гражданская война… То есть не противостояние с внешним врагом, а война среди населения.

В Финляндии, к примеру, тоже была своя гражданская война. И памятники в этой стране установлены воевавшим с обеих сторон.



Историю Петропавловской школы Усть-Майского улуса по крупицам восстановили энтузиасты, среди которых выделяется математик Нина Николаевна ПОПОВА. Иногда рассказ о школе, ее учениках, перерастает в историю нашей страны. Собраны фотографии реальных людей, семей, часть которых воевали на стороне красных, а часть – белых. Родители и дети, братья и сестры оказывались по разные стороны баррикад.

В ближайшие годы Якутия отметит трагическую дату – 100-летие Гражданской войны. И хотя бы спустя век стоит попытаться переосмыслить прошлое, воздать дань памяти нашим предкам, через судьбы которых мощным катком прошлась история страны.

Недавно журналисты совершили сплав по рекам Усть-Майского улуса при поддержке Министерства охраны природы. В том числе, были встречи с населением в селе Эжанцы, месте компактного проживания эвенков.

Эжанчане гордятся своими предками. Это потомки отважных охотников, рыбаков, да они и сейчас занимаются таежным промыслом.



В клубе «Геван» находится картина местного художника, на котором запечатлен момент знаменитой охоты на тигра, забредшего в Усть-Маю из соседнего Приамурья. Добытый тигр стал настоящим брендом Эжанцев. Каждый мальчишка в селе знает дорогу к тому месту, где прошла схватка между охотниками и тигром.

Это произошло поздней осенью 1905 года в местности Тэнкэ. Возле села Эжанцы появились странные следы крупного неизвестного зверя. Сразу после этого стал пропадать крупный рогатый скот. Говорили, что таинственный зверь убивал лошадей и коров одним ударом.



Жители села устали от наглости зверя и послали восемь охотников, вооруженных ружьями, топором и копьем. Спустя полвека, в 1957 году газета «Кыым» №114 опубликовала воспоминания одного из участников охоты – Петра Софроновича ЗАХАРОВА.



«Мы, жители Эжанского наслега: охотники Афанасий КОНЮХОВ, Сергей АТЛАСОВ, Михаил ЗАХАРОВ, Петр ЧАКЫР и я, зимой 1905 года пошли на охоту. Руководителем назначили меня. Неожиданно мы наткнулись на следы большого зверя. Это были следы не обитателя наших лесов. В старину, во времена отца моего деда, говорят, в наши края приходил «хахай».

Подумав, что это может быть он, мы испугались. Но продолжили преследование. Зверь ушел в заросли. На ветках остались пучки шерсти с боков зверя. Сначала хотели поставить ловушку. Но оказалось, что зверь слишком высокий.

Тогда решили догнать зверя и убить. Пройдя несколько верст, увидели следы испугавшихся и убежавших лошадей. Потом нашли останки задранной лошади. Судя по следам, зверь сделал ровно 9 прыжков. Приглядевшись, узнали, что этот зверь затащил заднюю половину туши лошади на дерево и там ее съел. Тогда мы поняли, какой это большой и сильный зверь. Я предложил поставить на этом месте ловушку, но мои товарищи решили дальше преследовать зверя. Прошли еще три версты. Увидев небольшой лесок, разделились на две группы, решили в него заходить одновременно с двух сторон. Михаил Захаров и Чакыр Петр остались, а мы пошли обходить лесок. В это время услышали жуткие крики человека: «Помогите! Погибаю!». Прибежав, мы увидели такую картину: большой зверь, похожий на кошку, терзал Чакыра. Он подкидывал Чакыра и, поймав зубами и лапами, вновь его кидал вверх. Я выстрелил из берданки зверю в бок, тот только вздрогнул. Сергей Атласов ударил топором ему в лоб. А тот, увернувшись, поймал топор зубами и подкинул его назад. И накинулся на Атласова. Тогда я стал бить его прикладом ружья в морду. Тигр отпустил Атласова и, рыча, стал валиться на землю. Афанасий Конюхов выстрелил еще раз.

Мы разожгли костер. Чакыр Петр был совсем плох. На нем не было живого места. Доставили его домой с места охоты за шесть верст. Отважный охотник протянул всего четыре дня.

Это был тигр. Этого жестокого и свирепого зверя мы добыли на местности Тэнкэ. Мясо заняло один воз».

Как рассказывают сейчас в Эжанцах, охотники, прекрасно понимая уникальность своей добычи, отказались продать шкуру тигра частникам, но послали весточку в Якутск. В конце концов, после соблюдения всех формальностей, Якутский статистический комитет расщедрился на 100 рублей, что по тем временам было серьезной суммой. В 25 рублей обошлась доставка зверя в Якутск. Еще 25 выдали семье погибшего охотника. Оставшийся «полтинник» разделили между пострадавшим охотником Сергеем АТЛАСОВЫМ и его более удачливыми коллегами, сообщает нерюнгринская газета «Просто Нюрка».

Согласно документам, тигр был «длиною от ушей до копчика 1 маховая сажень, хвост — 1/2 сажени, длина морды — 1/2 аршина, приблизительный вес — 15 пудов». В современных единицах измерения эти размеры таковы: длина — 1,77 метра, хвост — 0,8 м., длина морды — 0,35 м., вес примерно 240 килограммов. Эвенки посчитали зверя огромным.





Сегодня чучело зверя стоит в Якутском государственном музее истории и культуры народов Севера им. Е.М. Ярославского. Это один из самых экзотичных экспонатов старейшего музея республики.



В фойе клуба «Геван» в Эжанцах висит шкура огромного бурого медведя, которого в Якутии уважительно называют дедушкой, таежным, хозяином. Гости из Китая, впечатленные размером шкуры, предлагали выкупить его за 2 тысячи долларов наличными. Но эжанчане, даром что небогато живут, с достоинством отказались от сделки, пусть висит в клубе, ведь это почти музей.



Знатный охотник, 62-летний аксакал Алексей Алексеевич ВИНОКУРОВ пригласил нас в свой родовой участок – Кэльбик близ Эжанцев. Пересыпая солью свежевыловленные тугунки, нарезая ароматный шашлык, он рассказывает о том, что сам слышал от участников событий.

— Вы, конечно, слышали про тунгусское восстание. Это наши деды воевали… Предводителями были сахалар – якуты. В Гражданскую войну красные убили нашего тунгусского князя, предводителя. И народ возмутился. А кровь у нас, тунгуссов, горячая. Пришли якуты, сказали, вот красные вашего князя убили, надо против них идти. И наши, эжанские, многие белыми стали. Не то, чтобы против красных, это непонятно было людям. Народ поднялся против тех, кто князя нашего убил. Амга тут рядом. Ледовая осада Сасыл-Сысы, знаменитая, тоже многие наши воевали с двух сторон.



Ну, а чтоб именно в наших краях. Красный командир Иван СТРОД советскую власть тут устанавливал. В Петропавловске до сих пор сохранился дом, где его штаб располагался.





В нашу местность отправили 20 латышских стрелков. Это прославленные воины, самого ЛЕНИНА охраняли, и вообще их отправляли на самые трудные участки войны. По тем временам 20 стрелков в наших краях были серьезной силой. Ведь эвенки жили разрозненно, каждый на своем участке, где охотился. Латышские стрелки были хорошо вооружены – винтовки, пулеметы даже. А у наших эвенков — одни берданки. И стреляли-ли то наши пулями из мутука – веток, значит, сучков. Мутуку придается форма пули, в ней сверлят дырку и в нее уже наливает расплавленный свинец. Предки так свинец экономили. Поражающая сила, конечно, намного меньше, расстояние полета короткое, и надежда только на меткость, ошибаться нельзя. Времена меняются, но с боеприпасами всегда сложно, поэтому мы, эвенки, все прирожденные снайперы, можно сказать, из нутра матери с ружьем в руках рождаемся.

В общем, наши деды объединились, и из этих двадцати латышских стрелков 19 бултаабыттара, ну, поохотились на них. Только высунется кто-нибудь, и все, прощай! А один из них совсем не высовывался, спрятался, в общем, не попался им на глаза.

19 латышских стрелков наши похоронили там, где был бой. Там сейчас братская могила, обелиск. В советское время туда приезжали, мероприятия проводили. Сейчас место заброшенное стало.

Через некоторое время в местности Халанда, где жил охотник Охонооhой Уйбанооп (Афанасий ИВАНОВ), появился последний латышский стрелок. Был он сильно замерзший, усталый, зашел в дом, сбросил верхнюю одежду и сразу уселся ближе к огню. Охонооhой наколол дров, занес, сбросил у печки. Красный стрелок встрепенулся, посмотрел на него, а винтовку из рук не выпускает. Хозяин наколол вторую охапку, занес, сбросил. Незваный гость только вздрогнул, но головы не поднял, винтовка все еще в руке. Третью охапку дров Охонооhой занес, а в другой руке принес топор. Сбросил дрова, а враг даже не проснулся. И он ему обухом топора хребет-то и переломил. Быстро кликнул жену. Она запрягла быка. И отправились к реке, в Мае как раз была полынья свежая, в нее и засунули труп.

Охонооhой потом одел шинель, обмундирование того стрелка, вооружился его винтовкой, и весь такой из себя скачет по льду Маи. Увидели его наши, и подумали, что последний латышский стрелок объявился. Открыли по нему огонь из берданок. Хорошо, что далеко было, не достали пули. А Охонооhой-то кричит по-якутски, мол, это я, свой, и все такое.

Ну, через некоторое время подкрепление красным пришло. И наши – мой дед Дмитрий Спиридонович Винокуров и три его брата бежали на Аян, к Охотскому морю. По дороге охотились, рыбачили. Выменивали у местного населения, что им надо было. И несколько лет еще сражались с красными там, у моря.

Потом, когда советскую власть везде установили, три брата вернулись в родные края, в том числе и наш дедушка. А один из братьев так и остался в Аяне, там по сей день живут его потомки, родня наша.

Ну, вернулись, значит, наши домой, а тут уже красные вовсю хозяйничают. Их отторгают, мол, вы – белые. В колхоз наших так и не приняли. Особняком жили, свое хозяйство вели. Ну, да тайга прокормила, на себя только надеялись. При помощи бога — танара, выжили, все нормально, столько сейчас детей, внуков, правнуков.

Но только неправильно это, сначала ничего людям толком не объяснили, провоцировали, предоставили событиям развиваться своим чередом, а потом во враги записали. А мы вот гордимся своими дедами, которые и на стороне белых воевали. Храбрые были люди, нам за них и сейчас не стыдно. А их только белобандитами и называют. А красные как себя вели? Тоже убивали. Тоже террор устраивали. Война ведь… Ну ничего, когда-нибудь во всем разберутся.



А что же потомки этих охотников и воинов, наши современники? Так ли они храбры? И так ли метко стреляют?

Алексей Михайлович ТРОФИМОВ весной этого года пришел в систему охраны природы. А до этого работал в полиции. О его славных делах будет отдельный рассказ. А здесь – характерный штрих.

Несколько лет назад случилось в Усть-Майском улусе ЧП, и на подкрепление местным оперативникам отправили трех человек из СОБРа из Якутска, интернациональную команду – саха, русский и украинец. Затаились, значит, впятером, на сопке, выжидая удобный момент, поглядывают вниз, где предстоит операция. И вдруг… Нештатная ситуация. Вышел из тайги медведь, и ходит буквально в 20 метрах от силовиков. Сложилась такая ситуация, когда оружие у людей есть, а стрелять нельзя. И даже кричать нельзя, иначе сорвется операция. Но грозный хищник ходит рядом, и вот-вот нападет. Что делать? Алексей Трофимов нашелся, вытащил якутский нож, который у него всегда к ремню пристегнут, и шепотом заявил:

«Только рукопашная!».

Рассказывают, что у собровцев глаза на лоб полезли. И потом они, по успешному завершению операции, при разборе полетов, заметили:

«Зачем вы нас вызываете? У вас свой СОБР имеется. Вон, Алексей, нож выхватил, глаза горят, чуть с медведем в рукопашной не сошелся!»

Хищник тогда мирно углубился в тайгу, не тронул людей.

А по завершении опасной операции Алексей привез командированных собровцев в Кэльбик к своему дяде – Алексею Алексеевичу. Ловили рыбу, поймали много тугунков. Была и другая рыба, край тут богатый. Из булуса принес хозяин сохатину. Посидели за столом, как водится. И один из собровцев оказался снайпером, который воевал в горячих точках.

«Выстрел – труп, выстрел – труп»,

— так он охарактеризовал свою работу. И захотелось бывалому охотнику пострелять из профессионального оружия, у того автомат Калашникова был. Спросил он разрешения. «Конечно, Алексееич, утром постреляем!», — обещал гость.

Наутро военный снайпер и эвенкийский охотник установили примерно в 120 метрах эмалированный горшок – цель, значит. Сначала снайпер показал, как целить, как стрелять. Алексей Алексеевич проявил присущую ему природную хитринку, прикинулся простаком, начал задавать вопросы, ответы на которые и так ему были известны. Ему ли не понять, как целить, пусть хотя бы и в непривычное оружие?

«Можно выстрел-другой — прицелиться? Или сразу в зачет идет?»,

— спрашивал он. На что собровец великодушно отвечал:

«Да хоть всю обойму расстреляй, Алексеич!».

В общем, начал это негласное соревнование военный снайпер, по национальности украинец. Выстрелил раз, выстрелил другой – видно, что попал в горшок-то. Стрелял он из положения лежа, что проще, так оружие лучше фиксируется. Передал гость АК хозяину.

Алексей Алексеевич стрелял из положения стоя, что усложняет задачу. Естественно, он попал в цель. Потом решил показать класс гостю:

«Смотри вправо! Влево! Вверх! Вниз! И – между глаз!»

Как анонсировал, так и попадал он в этот цель-горшок, который размером примерно с человеческую голову.

Отдавая снайперское оружие, эвенкийский охотник заметил: «Патроны сейчас дорогие. Нам ошибаться нельзя!».

А гость отреагировал странно:

«Да ну! Если в Якутии, вдруг, война, я с вами, такими, воевать не буду!».

«Верная рука», — говорят про таких, как Алексей Алексеевич, и «глаз-алмаз». А с глазом была отдельная история. Эвенки – страстные охотники. И в погоне за добычей забывают о собственной безопасности. Гонятся, к примеру, на «Буране» за сохатым, а тот бежит густолесьем, спасается. Крепкие, замерзшие ветви бьют охотника по лицу, кому зубы так выбило, кто в синяках весь возвращался. Но хуже всех пришлось Алексею Винокурову. В азарте погони крепкий сучок вонзился ему прямо в глаз. Вытащить его своими силами Алексей Алексеевич не смог. Но и охоту не прервал. Как и планировал, был в промысле 14 дней. С торчащим из глаза сучком. Лекарств с собой не было, случайно оказался левомицетин, его и пил, антибиотик все же. Запор он вызвал, но главное, заражения не допустил. Когда вернулся в деревню, отправили его на лечение в Якутск, в профильную больницу по Свердлова. Обкололи глаз вокруг, смотрели так и сяк, и приняли решение, что надо заменить хрусталик, так как свой, родной, был проткнут всмятку. Позвонил Алексей Алексеевич жене, та быстро пустила кобылу на мясо, распродала соседям, и перевела деньги. Умелые врачи поставили Алексею Алексеевичу самый лучший хрусталик, самый дорогой. И он по-прежнему охотится, не зная промаха в свои 62.

— До 80-ти лет буду крепким, буду здоровым. Так я планирую,

— уверенно говорит он.

Своими волшебными руками Алексей Алексеевич снимает головные боли, вправляет позвонки и вообще проявляет чудеса целительства.

И это только часть из рассказов у костра, на которые так богато драгоценное человеческое общение, которым мы наслаждались во время пресс-тура — сплава, организованного по линии Министерства охраны природы Якутии.