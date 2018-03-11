Эйгэ, Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия)

Адрес: ул. Кулаковского, 12, 71, Якутск, Респ. Саха (Якутия), 677000

Телефон: 8 (411) 233-61-38

Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) «Эйгэ» — общественная региональная организация, способствующая формированию экологического мировоззрения у населения, реализующая экологические образовательные и исследовательские программы и поддерживающая общественные инициативы для устойчивого развития гражданского общества в РС(Я).

Целью работы является создание системы экологического образования населения, обеспечивающей условия формирования общественного экологического сознания, осуществление организационных, научно-методических и информационных компонентов данной системы.

Основные задачи: проведение экообразовательных семинаров; координация деятельности существующих экообразовательных структур; организация информационной системы, способной оперативно обеспечивать регулярный сбор, обработку и предоставление многообразной информации экологической направленности; организация общественного экологического контроля за состоянием окружающей среды, природных и культурных ценностей, объектов и здоровья населения; осуществление издательской деятельности; проведение общественных экологических экспертиз; участие в выработке экологических решений органов государственной власти и органов местного самоуправления; участие в международных экологических программах и пр.