«ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕСА или КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ В ТРИ РАЗА»

2-3 февраля в Якутске пройдет 2х-дневный интенсив-практикум от Рашита КАРИМОВА по мотивации персонала и управлению продажами.

Данный интенсив будет полезен владельцам бизнеса и руководителям компаний.

Рашит Каримов уже не в первый раз посещает Якутск, и участниками его тренингов стали руководители и сотрудники таких компаний как «Ресторанный холдинг А. Скрипина», журнал «Журфикс», ООО «Виктория-мебель», ТД «Сэрбэкэ» и многие другие.



В программе будет рассмотрено:

• Что делает руководителя перегруженным, и как с этим справиться.

• Как в точности уменьшается денежный приток компании, и как распознать это в первые дни и часы.

• Почему сотрудники не хотят брать ответственность за доход: тайна человеческого интеллекта.

• Три еженедельных действия руководителя для эффективной работы отдела продаж в новом году.

• Как перестать бороться с клиентами и начать получать удовольствие от работы.

• Главный инструмент непобедимости продавца и как его применять прямо сейчас.

• Цена и Ценность — как грамотно работать с клиентом при обсуждении ценностей.

Во второй день, помимо практических заданий, вас ждут жесткие тренировки навыков как по управлению персоналом, так и по технологии продаж:

Тренировка: «Как поднять самостоятельность персонала».

Тренировка: «Как продавать после «дорого», «посмотрю у конкурентов» и «я подумаю»?».

Приходите и Вы сможете сразу использовать в работе то, что отработали на тренировках!



Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина 24, Отель «Полярная Звезда».

Дополнительная информация и регистрация по телефону +7 914 271-44-66

Подробнее о тренере

Каримов Рашит Ягафарович

— Кандидат педагогических наук, с 2011 года — ведущий бизнес-тренер консалтинговой группы «Время не ждет», г. Санкт-Петербург. Специализируется на человеческих ресурсах, системах управления персоналом, повышении эффективности бизнеса и способах повышения дохода.

— Имеет большой опыт практической работы с учредителями, руководителями и начальниками отделов продаж (лично предоставил более 100 индивидуальных коучинговых программ). На постоянной основе выступает в качестве ведущего семинаров по всей России и в странах СНГ для владельцев и руководителей с аудиторией до 500 человек.

— Его выступления – это всегда динамика действий, вдохновение, четкость и системность подачи информации и самое главное — нацеленность на результат. После семинара Рашита Вы сразу можете начать использовать новые данные и получать результаты.

Отзывы после тренингов Рашита Каримова

«

Поражаюсь насколько все просто и доступно для понимания дает Рашит. Очень ценные и интересные данные, полезные и применимые практические инструменты.

Мы каждый раз познаем, что-то новое и этим самым развиваемся сами и своих сотрудников. А самое главное мы развиваем свой бизнес и становимся успешнее с каждым разом. И мы достигаем своей цели. И это то, что мною движет».

ТЫМЫРОВА Татьяна, соучредитель ресторанного холдинга А. Скрипина»

«Вообще, садиться за парту можно и нужно в любом возрасте. И желательно заниматься своим развитием на протяжении всей жизни. Отдельное спасибо за подход к подготовке хочу выразить Рашиту. Я чувствую в себе желание пользоваться полученными знаниями и навыками. Работа становится игрой, в которой правила ты устанавливаешь сам, но играть хочется всем!»

ОРДИНОВ А.Г., директор департамента управления производственной деятельностью ОАО «Авиакомпания «Россия»

«Спасибо бизнес-тренеру – мастер своего дела, отличный педагог и человек. Считаю, что подобные семинары очень необходимы для руководителей предприятия, так как они дают возможность всем представителям команды привести свои мысли в порядок, а главное – к единому мнению, выработать единую систему действий в отношении своих сотрудников. Помогают увидеть и осознать свои ошибки в плане управления вверенными им подразделениями предприятия, дают возможность изменить свое мнение, пополнить свой арсенал знаний и умений по современному управлению персоналом для повышения эффективности работы в целом».

Ольга ПАВЛОВА, пресс-секретарь Отдела по связям с общественностью и СМИ «Харанорская ГРЭС» филиала ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»

Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина 24, Отель «Полярная Звезда».

Дополнительная информация и регистрация по телефону +7 914 271-44-66