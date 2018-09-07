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Общество
7 сентября 2018, 19:03
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Евгения Михайлова выступила с заявлением

Евгения Михайлова призывает всех участников избирательной кампании и их сторонников сохранять спокойствие и не совершать опрометчивых действий.

Уважаемые якутяне, дорогие земляки! В пылу предвыборной борьбы некоторые из нас забыли прописную истину- помнить всегда про дружелюбие и вежливость, никогда не оскорблять и не унижать достоинство других людей, не осуждать и не обвинять. Ведь это зло, цель которого посеять вражду и ненависть между людьми. Многие помнят из своего детства, когда родителя советовали – в отсутствие брата не говори о нем то, что ему не понравилось бы. Даже если то, что ты рассказываешь, является правдой, ты будешь сплетником. А если сказанное тобою окажется неправдой, ты станешь клеветником.

Не надо причинять вред другим людям, недаром опыт человечества предупреждает, что лучше придерживать свой язык, чтобы сказанное тобой не обернулось против тебя и твоих близких. Меня очень огорчает агрессивная, непримиримая, порою беспощадная агитационная борьба, которая началась на этой неделе. Я не могу понять людей, которые берутся очернять кандидатов в органы власти, пишут пасквили, распространяют слухи… Неужели этих людей поразила душевная болезнь? И неужели они думают, что им все простится?

Особенность нашего города в том, что каждого политика знают таким, какой он есть. Всегда можно найти людей, с кем рядом он вырос, с кем учился, с кем начинал трудовой путь – так в народе формируется объективное представление о человеке. Поэтому нет никакого смысла очернять чье-то имя – горожане все равно знают, кто есть кто. При этом вся грязь упадет на голову тому, кто ее разбрасывает. Тот, кто брал на себя тяжкий грех, никогда уже не станет как прежде здоровым и счастливым человеком. Если себя не жалеете, пожалейте тех, ради кого распространяете это зло, оно и вернется к ним сторицей.

Я призываю всех участников избирательной кампании и их сторонников сохранять спокойствие и не совершать опрометчивых действий. Скоро выборы пройдут, а жизнь продолжится.

Евгения Исаевна Михайлова, и.о. ректора СВФУ им. М.К. Аммосова

Источник: http://yakutia.info/article/185502
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