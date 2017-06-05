Евгения Михайлова в столице Казахстана

В столице Казахстана прошел VI форум лидеров высшего образования, организатором которого выступил Назарбаев Университет. Участники форума обсудили тему управления, менеджмента и лидерства в высшем образовании. Северо-Восточный федеральный университет на международной диалоговой площадке руководителей вузов представила ректор Евгения Михайлова, начальник Управления международных связей Владлен Кугунуров и директор Института непрерывного профессионального образования СВФУ Ольга Чоросова.

Всего в форуме принимали участие более 300 участников из 32 стран Европы, Азии, Северной Америки и Австралии. Прошли три крупные пленарные сессии, посвященные стратегическим вопросам высшей школы, а на круглых столах в ходе дискуссий специалисты образования обменивались глобальным опытом. Программа форума также включала конференции, мастер-классы и семинары.

«СВФУ, анализируя вызовы будущего и оценивая тенденции, потребности, интересы населения и предприятий макрорегиона, целенаправленно наращивает научно-исследовательский потенциал и расширяет свою партнерскую сеть для решения задач, актуальных для развития северных территорий и Арктической зоны РФ, – отметила в своем выступлении ректор СВФУ Евгения Михайлова. – Практически все основные направления научно-исследовательской работы университета ориентированы на северную и арктическую проблематику. Многие разработки сотрудников университета внедряются и приносят масштабный социально-экономический эффект для республики, Дальнего Востока и Арктики».

Евгения Михайлова рассказала о том, как университет стремится − с максимальной пользой для экономики республики − использовать такие, казалось бы, «отрицательные» во всех отношениях факторы, как месторасположение и особенности климата региона. Она привела в пример, что именно эти два фактора привлекли в СВФУ японскую компанию «Bridgestone», которая проводит сезонные испытания шин на базе СВФУ, международный научно-образовательный центр BEST, изучающий биологические проблемы криолитозоны и другие проекты с зарубежными научными центрами.

Ректор также подчеркнула, что «… лидерство в образовательной среде будет принадлежать университетам, которые смогут создать эффективную модель подготовки кадров для экономики знаний». «В этой связи цели обучения, воспитания, взращивания личностей, формирования лидеров, подготовки экспертов, специалистов и руководителей должны быть направлены на развитие творческих способностей молодых людей, – сказала она. – Не секрет, что во всем мире среди университетов идет так называемая «борьба за таланты». Речь идет об оттоке сильных и способных ребят в центральные вузы страны. Мы не стали препятствовать обучению молодежи за пределами республики, мы решили напрямую работать в школах и колледжах, объявили интеллектуальное попечительство над ними», – отметила Евгения Михайлова.

В то же время нельзя ограничиваться только обучением, необходимо прививать молодежи лидерские качества и способность решать проблемы современного общества – так прозвучал итог форума. «Этого можно достигнуть, прибегнув к автономному методу управления, но под чутким контролем, на примере зарубежного опыта, и помочь этому призваны контролирующие органы – наблюдательные, попечительские советы, – заявил научный сотрудник Высшей школы образования Назарбаев Университета Закир Джумакулов.

Форум впервые был проведен в 2011 году в формате встречи руководителей вузов-лидеров высшего образования. Значимость форума обусловлена тем, что в современных условиях возрастает роль вузов, как академической среды для продвижения идей и определения фундаментальных ценностей. Так, темами прошедших пяти форумов были современные направления в образовании: развитие лидерства в высшем образовании; глобальные тенденции в сфере высшего образования и их влияние на регион; успешный университет и пути его создания; выпускник XXI века и его ключевые компетенции; современный рынок труда и высшее образование; модернизация экономики: инновационные и предпринимательские вузы.