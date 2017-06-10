Евгения Михайлова: В следующем году покидаю пост ректора и Ил Тумэн

Ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Евгения МИХАЙЛОВА заявила, что с января 2018 года планирует оставить свой пост и стать президентом вуза, сообщает ЯСИА.

«В одном интервью я уже говорила, что в 2015 году хотела освободить место ректора, поскольку нарушаю закон: в КЗОТ России указано, что для моей должности возраст не должен превышать 65 лет. Потом меня всё-таки уговорили, и я осталась еще на три года. Сейчас имеется уже есть 6 человек, готовых заменить меня. Другое дело, примет ли их коллектив, но если меня приняли, то и их должны принять. Все они из университета, но некоторых уже назначили в органы исполнительной власти», — сообщила Евгения Михайлова в ходе беседы с журналистами.

«В январе 2018 года хочу пойти в президенты университета. В депутаты я тоже не собираюсь. Уже готовлю кандидата третий год по нашему студенческому округу. В качестве президента буду заниматься общественной деятельностью, очень много времени уделять образовательным программам. В планах — написание мемуаров», — добавила ректор.

Отметим, что Евгения Михайлова была назначена ректором СВФУ им. М.К. Аммосова в 2010 году. До этого она занимала пост вице-президента Якутии.