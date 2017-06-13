 Евгения Михайлова: «Работа всего трудового коллектива университета способствует тому, что мы показываем высокие результаты»

фото: Мичил ЯКОВЛЕВ / из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Об успехах СВФУ в независимых рейтингах оценки качества образования и науки, достижениях трудового коллектива и студентов рассказала журналистам сегодня, 9 июня, ректор университета Евгения МИХАЙЛОВА. «СВФУ является опорным вузом северо-восточного региона страны и первым по показателям влияния на экономику республики», – подчеркнула ректор, отметив устойчивые позиции вуза в разных рейтингах независимых агентств.

«Мы стараемся участвовать в конкурсах не ради победы, а для того, чтобы быть в курсе всех требований, какие предъявляются сейчас современным университетам по разным направлениям. Например, насчет Национального рейтинга университетов (НРУ) можно сказать, что это независимая, объективная оценка деятельности образовательных учреждений», – отметила ректор, поблагодарив от своего имени весь коллектив вуза за плодотворную работу.

«Работа всего трудового коллектива университета способствует тому, что уже второй год подряд мы показываем высокие результаты и достижения. Видны плоды инвестиций в свои научно-педагогические кадры, которые мы системно проводили с 2010 года в целях улучшения качества образования. Во всех учебных подразделениях уже есть видимые положительные успехи по итогам прошедших лет. Студенты занимают победные, призовые места на олимпиадах международного, всероссийского уровней – это все результаты совместной работы обучающихся и педагогов», – говорит Евгения Михайлова, выражая уверенность в том, что в дальнейшем университет продолжит высокие показатели.

Она особо подчеркнула то, что вуз большое внимание уделяет работе со школами – с прошлого года СВФУ входит в десятку лучших университетов по показателям профориентационной работы со школьниками. «Объявив интеллектуальное попечительство над школами, в том числе в рамках программы Ассоциации «Северо-Восточный образовательный округ», мы не только проводим профориентационную работу, но и работаем над повышением профессионального уровня педагогов», – сказала ректор, упомянув о динамичном росте числа участников Северо-Восточной олимпиады школьников (Олимпиада СВОШ). По итогам этого года в этих олимпиадах приняли участие более 35 тысяч учащихся со всей страны и ближнего зарубежья.

На сегодняшний момент набор компетенций, предъявляемых специалисту в любой сфере, ежегодно растет. В связи с повышением требований работодателей, социального заказа, как отмечает ректор, необходимо повышать качество обучения для улучшения показателей трудоустройства.

По итогам 2016-2017 учебного года в Национальном рейтинге университетов, составляемом Информационной группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы», СВФУ занял 33-е место среди 264 вузов страны, которые в свою очередь были отобраны из всего количества высших учебных заведений. А по версии независимого рейтингового агентства «Эксперт-РА» университет занял 35-ю строчку среди всех университетов страны. Сейчас СВФУ владеет лицензиями на 430 образовательных программ. Всего студентов очной и заочной формы обучения насчитывается 17 тысяч.