Евгения Михайлова провела личный прием граждан

3 июля 2017 года состоялся личный прием граждан народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Евгенией Михайловой в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Республике Саха (Якутия).

Всего на прием записалось 5 человек. Основные проблемные вопросы состояли в улучшении жилищных условий, отсутствии детской спортивной площадки и личных вопросов разного рода.

В ходе работы был рассмотрен вопрос многодетной матери-одиночки, проживающей в городе Якутске без регистрации. Семья просит оказать содействие в оформлении документов собственности жилого помещения, поскольку дом является муниципальной собственностью, но признан аварийным в 2012 году.

Также к депутату Евгении Михайловой обратилась представитель вокального ансамбля «Сударушка» Антонина Гроздовская по вопросу отсутствия помещения для проведения репетиций.

Евгения Лебедкина, инвалид 2 группы, попросила оказать помощь в переводе на бюджетную форму обучения своей дочери, студентки Финансово-экономического колледжа второго курса, и оказания содействия в выделении места в дошкольном образовательном учреждении сыну 2015 года рождения.

По схожему вопросу обратилась и многодетная семья Филипповых. Отец, Егор Филиппов, в связи с затруднительным материальным положением выразил надежду на содействие в переводе дочери, студентки Финансово-экономического колледжа второго курса, на бюджетную форму обучения.

По вопросу о строительстве спортивной площадки в ходе личного приема депутата обратился ветеран труда Клавдий Егоров.

По итогам работы по всем обращениям граждан были направлены соответствующие запросы в профильные инстанции, и будет проведена тщательная работа по регулированию вопросов.