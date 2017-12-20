Евгения Михайлова готовит преемника в парламент Якутии

Народный депутат Якутии Евгения Михайлова, как оказалось, готовит преемника не только в университет, но и в парламент Якутии. Об этом она сказала корреспонденту НВК «Саха».

«2018 год интересен тем, что будут выборы президента РФ и выборы в государственное собрание Ил Тумэн. Я несколько лет начала готовить преемника и вполне считаю, что юрист по образованию, а теперь и доктор юридических наук Петр Васильевич Гоголев вполне подходит», – сказала она.

Петр Гоголев в данное время является деканом юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.