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19 апреля 2017, 20:57
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Евгения Колодко призналась в употреблении допинга

Россиянка Антонина Кривошапка, из-за допинга в пробе которой сборную России ранее лишили серебряной медали Олимпиады-2012 в женской эстафете 4×400 м, а также оставшаяся без серебра Лондона в толкании ядра Евгения Колодко признались в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на два года каждая, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Кроме них, виновными признали себя бегунья Антонина Кривошапка, метательница молота Анна Булгакова, метательница диска Вера Ганеева и прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев.

В допинг-пробах Кривошапки и Колодко при повторном анализе образцов с Олимпийских игр 2012 года нашли дегидрохлорметилтестостерон. Победительница и многократный призер чемпионатов мира Кривошапка дисквалифицирована с 7 сентября 2016 года по 6 сентября 2018 года (аннулированы результаты с 11 августа 2012 года по 10 августа 2014 года, в 2013 году спортсменка выиграла ЧМ в Москве). Многократная чемпионка России Колодко дисквалифицирована со 2 июля 2016 года по 1 июля 2018 года (аннулированы результаты с 6 августа 2012 по 5 августа 2014 года, в 2013 году спортсменка стала серебряным призером ЧЕ в помещении).

Булгакова, Ганеева и Стародубцев также получили двухлетние дисквалификации за наличие в допинг-пробах дегидрохлорметилтестостерона. Бронзовый призер чемпионата Европы-2012 Булгакова дисквалифицирована с 29 марта 2017 года по 28 марта 2019 года. В 2014 году спортсменка становилась серебряным призером командного ЧЕ. Дисквалификация Ганеевой продлится со 2 июля 2016 года по 1 июля 2018 года (аннулированы результаты с 3 августа 2012 года по 2 августа 2014 года), Стародубцева — со 2 июля 2016 года по 1 июля 2018 года (аннулированы результаты с 10 августа 2012 года по 9 августа 2014 года).

Запрещенный препарат у Булгаковой нашли при повторной проверке пробы, взятой на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года, у Ганеевой и Стародубцева положительными оказались пробы, отобранные на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

РИА Новости

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