Евгения Колодко может завершить карьеру

Серебряный призер летнего чемпионата Европы 2014 года в толкании ядра Евгения Колодко, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил истек 1 июля, с большой долей вероятности не сможет вернуться в спорт из-за травмы кисти. Об этом сообщил ТАСС отец спортсменки Николай Колодко.

Евгения Колодко была лишена серебра Олимпиады-2012 из-за положительной допинг-пробы. Такое решение было принято по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012. Проба Колодко дала положительный результат на два запрещенных вещества: туринабол и ипаморелин. Спортсменка была дисквалифицирована на 24 месяца, начиная со 2 июля 2016 года.

«Евгения очень хочет вернуться в спорт, но с вероятностью в 90% сейчас можно говорить, что этого ей не удастся сделать, — заметил отец спортсменки. — У нее серьезные проблемы с кистью. Она уже сделала несколько операций в Канаде и США, но особых улучшений пока нет».

Последний раз Колодко выходила на старт в сентябре 2014 года. На Континентальном кубке Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Марокко она заняла четвертое место.