Евгений Чекин отметил позитивные моменты деятельности ФАПК «Якутия»

6 июня председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений ЧЕКИН провел рабочую встречу с генеральным директором Финансовой агропромышленной корпорации «Якутия» Павлом СТЕПАНОВЫМ.

В ходе встречи гендиректор проинформировал об истории и деятельности предприятия. ФАПК «Якутия» создана в 1998 году, и является сегодня одним из ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли республики.

На предприятии постоянно ведется работа по расширению ассортимента продукции на основе изучения потребительского спроса. Во главу своей деятельности ФАПК «Якутия» ставит качество производимой продукции.

Павел Степанов отметил, что постоянный контроль качества, огромный опыт мастеров предприятия, знание вкусовых предпочтений жителей республики, использование только натурального местного сырья без искусственных добавок позволяют называть продукцию предприятия лучшей на территории Якутии.

Помимо этого, руководитель корпорации подчеркнул, что АО ФАПК «Якутия» является крупнейшим налогоплательщиком республики среди местных товаропроизводителей. Производственная деятельность предприятия является бюджетно-эффективной, по результатам которой в бюджеты различных уровней уплачиваются крупные суммы налогов.

Павел Степанов проинформировал главу кабинета министров, что в 2016 году во все уровни бюджетов ФАПК «Якутия» было уплачено 910 млн. рублей, из них в республиканский и местный бюджеты более 324 млн. рублей. В 2017 году объем налоговых отчислений планово составит 1,12 млрд. рублей.

ФАПК «Якутия» является единственным предприятием помимо АК «АЛРОСА», чьи производственные активы расположены за территорией региона, особо отметил руководитель корпорации. Он добавил, что на предприятии трудятся порядка 300 человек, для них созданы все необходимые условия для трудовой деятельности.

В ходе встречи Евгений Чекин поинтересовался о перспективах деятельности компании на ближайший период. Павел Степанов доложил, что в настоящее время ФАПК «Якутия» находится в стадии финансового оздоровления, прорабатываются вопросы снижения накопленных убытков, продления сроков лицензий. А также реализации маркетинговой стратегии по продвижению бренда, увеличения роста объемов производства всех видов продукции и закрепления на профильных рынках.

В ходе встречи Евгений Чекин отметил позитивные моменты в деятельности ФАПК «Якутия» и пожелал местной агропромышленной корпорации дальнейшей стабильной работы.