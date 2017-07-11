Евгений Грибчатов подал апелляцию

Сегодня, 11 июля, Суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционные жалобы представителя потерпевшего и его адвоката в интересах осужденного Евгения Грибчатова, который Якутским судом был признан виновным и приговорен к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщила ИА SakhaLife пресс-служба Верховного суда РС(Я).

Не согласившись с приговором, потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить приговор суда за мягкостью наказания.

Адвокат осужденного также подал апелляционную жалобу, в которой просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

После рассмотрения дела, по ходатайству адвоката осужденного Грибчатова Е.Ю. о предоставлении времени для внесения дополнительных документов, по делу объявлен перерыв до 9 часов 20 июля 2017 года.