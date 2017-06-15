Евгений Чекин: «Вы, в первую очередь, – надежда»

На торжественном собрании в честь Дня медицинского работника председатель правительства Якутии Евгений ЧЕКИН сообщил, что считает себя полноправным коллегой собравшихся, отметив, что имеет медицинское образование и опыт работы в системе здравоохранения.

Евгений Чекин окончил медицинский университет в Ярославле, учился в интернатуре и ординатуре, прошел практически все ступени развития в медицинской отрасли: работал санитаром, фельдшером, врачом станции скорой медицинской помощи и завершил медицинскую карьеру главным врачом в санатории-профилактории. Поэтому глава кабинета министров знаком с особенностями работы медиков и понимает всю суть и глубину их жертвенного труда 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

«В профессии медицинского работника нет перерывов на обед, праздников и выходных. В первую очередь – даже будучи в отпуске, на отдыхе – вы всегда остаетесь медиком, готовым прийти на помощь людям», — отметил Евгений Чекин, выразив особую благодарность тем, кто находится на дежурстве в больницах, поликлиниках, мчится по вызову на машине «Скорой помощи», стоит со скальпелем у операционного стола.

Премьер-министр подчеркнул, что профессия медика наиболее благородная из всех профессий и всегда будет нужна обществу.

«Работа медицинского сотрудника – это любовь и помощь людям всегда и везде, может быть, даже в самых неблагоприятных и неприспособленных условиях. Для человека, который встречается с болезнью, вы в первую очередь – надежда. Для людей, которые сталкиваются с болью, вы становитесь ангелами в белых халатах. Не только надежда, а все мысли будут связаны с вами», — сказал Евгений Чекин.

Также председатель правительства отметил, что, несмотря на серьезную общую экономическую ситуацию в стране, руководство Якутии планомерно выделяет средства на строительство в районах объектов профилактического и лечебного направления, проводит модернизацию, приобретает самое современное оборудование, внедряет новые медицинские технологии. При этом глава кабинета министров акцентировал внимание на том, что эта дорогостоящая техника сама по себе не имеет смысла без людей.

«Именно вы – врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, санитары, ваше сострадание и милосердие, профессионализм и ответственность, и даже просто доброе слово, только это может помочь человеку. Даже имея хорошую диагностическую, лечебную технику, без хорошего отношения к своим пациентам, без вселения в них надежды на выздоровление, лечение будет далеко неэффективным и даже невозможным», — сказал Евгений Чекин и пожелал якутским медикам новых успехов, счастья и удовлетворённости от своей благородной деятельности.

Также медработников Якутии поблагодарила заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ольга БАЛАБКИНА. Она отметила победу якутской медицины, шагнувшей на новый уровень, напомнив про проведенную накануне первую в истории здравоохранения Якутии кохлеарную имплантацию. Напомним, 13 июня в республиканской больнице №1 – Национальном центре медицины якутские врачи при содействии московских коллег – ведущих специалистов Федерального научно-клинического центра оториноларингологии успешно прооперировали детей с тяжелыми нарушениями слуха.

Также вице-спикер заверила, что законодательство в сфере охраны здоровья граждан будет и дальше совершенствоваться.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил ОХЛОПКОВ также горячо поздравил своих коллег с профессиональным праздником. Глава регионального Минздрава сообщил, что впервые в истории российской медицины в Якутии созданы единые службы поддержки и сопровождения пациентов, появились врачи-гериатры, максимально упрощена процедура медосмотров. Кроме того, по словам министра, положительные отзывы самих врачей вызвал изданный ведомством накануне приказ об уменьшении письменной нагрузки на якутских медиков.

Говоря о впервые выполненной сложной операции, он подчеркнул: «Десятки наших глухих детей услышат звуки, они получат достойное образование и билет в новую жизнь».

Верным шагом Михаил Охлопков назвал усилия властей Якутии по отстаиванию полноценных больниц на периферии. Как он сказал, доказательством правильности принятия решения по их сохранению стала спасательная операция в Булунской тундре, ставшая образцом героизма медицинского сообщества Якутии. В завершение речи глава Минздрава напомнил о главной задаче, стоящей перед отраслью, — повышении качества и доступности медицинской помощи.

На торжественном собрании медицинские работники получили из рук Евгения Чекина, Ольги Балабкиной и Михаила Охлопкова государственные награды. От имени награжденных выступила заместитель генерального директора Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины Валентина САВВИНА.

Работников отрасли поздравили государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии», заслуженная артистка Российской Федерации и республики Марина СИЛИНА, народный артист республики Николай ПОПОВ и другие.