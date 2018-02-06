Евгений Чекин встретился с жильцами дома, в котором два года не могут завершить капремонт

Премьер-министр республики Евгений Чекин находится в Мирнинском районе, где, как и в других улусах республики, проходит традиционный отчёт правительства Якутии. Шестого февраля Чекин провел прием горожан в здании администрации муниципального образования. К нему обратились жильцы многоквартирного дома, где с 2016 года компания «Стройгрупп» не может завершить ремонтные работы.
«В квартире у нас всего +15, ходим в теплой одежде, но все равно мерзнем. Есть много претензий к компании-подрядчику «Стройгрупп», которая провела некачественные работы. Причем они никак не могут завершить работы и сдать дом. В октябре прошлого года перенесли срок окончания ремонта на следующий год. При этом периодически замерзает вода в трубах, а через недоделанные швы в подъезд проникает не только холод, но и вода. В реестре подрядчик указан как добросовестный», — сообщили две жительницы дома по улице Экспедиционной, 1.
Мэр Мирного Клим Антонов сообщил, что поиск нового подрядчика займет много времени, поэтому договор с действующим подрядчиком был продлен до 2018 года. Подрядчик обязался исполнить ремонтные работы по фасаду, фундаменту и водоотведению 16 домов. При этом руководство города поручилось перед председателем правительства о том, что «Стройгрупп» завершит работы на должном уровне.
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«Думаю, подрядчик должен еще раз встретиться с жильцами. Пусть договариваются о планах по завершению работ под эгидой города. Также поручаю представителям исполнительных органов власти республики, ответственным по этой части, не откладывая, пройтись по контрольным точкам. Глава Мирного лично поручился за подрядчика, но если не получится, то будем с Фондом капремонта говорить отдельно», — подытожил итоги встречи Евгений Чекин.