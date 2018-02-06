Евгений Чекин встретился с жильцами дома, в котором два года не могут завершить капремонт

Премьер-министр республики Евгений Чекин находится в Мирнинском районе, где, как и в других улусах республики, проходит традиционный отчёт правительства Якутии. Шестого февраля Чекин провел прием горожан в здании администрации муниципального образования. К нему обратились жильцы многоквартирного дома, где с 2016 года компания «Стройгрупп» не может завершить ремонтные работы.

«В квартире у нас всего +15, ходим в теплой одежде, но все равно мерзнем. Есть много претензий к компании-подрядчику «Стройгрупп», которая провела некачественные работы. Причем они никак не могут завершить работы и сдать дом. В октябре прошлого года перенесли срок окончания ремонта на следующий год. При этом периодически замерзает вода в трубах, а через недоделанные швы в подъезд проникает не только холод, но и вода. В реестре подрядчик указан как добросовестный», — сообщили две жительницы дома по улице Экспедиционной, 1.

Мэр Мирного Клим Антонов сообщил, что поиск нового подрядчика займет много времени, поэтому договор с действующим подрядчиком был продлен до 2018 года. Подрядчик обязался исполнить ремонтные работы по фасаду, фундаменту и водоотведению 16 домов. При этом руководство города поручилось перед председателем правительства о том, что «Стройгрупп» завершит работы на должном уровне.