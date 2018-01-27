Евгений Чекин проверил готовность внедрения системы «112»

Сегодня председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин посетил центр обработки вызовов системы 112 в городе Якутске. В мероприятии приняли участие также первый вице-премьер Алексей Колодезников, министр связи и информационных технологий республики Александр Борисов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин, и.о.директора Республиканского центра инфокоммуникационных технологий Михаил Лунев.

Центр вызова экстренных служб должен заработать в городе Якутске весной этого года. Звонок будет сразу поступать по единому номеру 112, а диспетчер будет единовременно передавать вызов в необходимые экстренные службы. В центре сегодня созданы все условия для работы персонала центра – диспетчерская на 12 рабочих мест, кабинеты для инженеров, комнаты отдыха, приема пищи.

Как сообщил интегратор системы Дмитрий Лазаев, система 112 сегодня введена в тестовую эксплуатацию. Во втором квартале ожидается приезд специалистов Минкомсвязи России в целях оценки готовности базовой инфраструктуры системы 112 в городе Якутске, по итогам которой будет разрешено использование номера 112 на территории республики. Евгению Чекину продемонстрировали тестовый вызов с телефона, была проведена конференц-связь оператора центра с экстренными службами города.

«В ближайших планах – набор и обучение персонала. После этого система 112 будет запущена в Якутске в опытной эксплуатации, – прокомментировал глава минсвязи Александр Борисов. – Система позволит снизить время реагирования экстренных служб. На карте оператора будет видно, откуда был совершен звонок или смс, где произошло происшествие, где находятся ближайшие дежурные машины служб. Кроме того, весной мы интегрируем систему 112 с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», которая сейчас устанавливается на все новые автомашины, начиная с 2017 года, большегрузные машины, автобусы и другой транспорт. При происшествии сигнал автоматически будет поступать в систему 112, сразу будет ясно, где произошло ДТП, и, соответственно, туда будут направляться службы».

Далее, как сообщил министр, будет продолжена работа над тем, чтобы появились возможности запуска системы в улусах республики.