Евгений Чекин: Наша цель – улучшить в Якутии климат в сфере предпринимательства

Вопросы взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества были обсуждены 13 июня в ходе рабочей встречи председателя правительства Якутии Евгения ЧЕКИНА с экспертной группой Агентства стратегических инициатив.

В экспертную группу вошли представители всех бизнес-объединений, которые действуют на территории Якутии, в том числе Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Торгово-промышленной палаты, а также омбудсмен по защите прав предпринимателей.

Напомним, Агентство стратегических инициатив ежегодно составляет Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Очередное исследование, опросы предпринимателей и экспертов по оценке той работы, которая ведется в регионах, созданию условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности регионе, начнутся уже в октябре.

Представители предпринимательского сообщества и общественности поблагодарили Евгения ЧЕКИНА за то, что он уделяет особое внимание вопросам взаимодействия органов власти с бизнес-сообществом и всегда находит время лично обсудить с ними проблемные моменты.

В ходе разговора эксперты отметили, что все институты развития в Якутии сформированы, и сегодня необходимо уделить максимальное внимание таким вопросам, как нефинансовые меры поддержки бизнеса, получение разрешения на строительство, ускорение прохождения процедуры регистрации, техприсоединение к инженерной инфраструктуре, снижение административных барьеров, создание условий для получения субъектами малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных услуг в шаговой доступности.

Глава кабинета министров подчеркнул, что для него очень важна обратная связь с общественными объединениями и организациями. «Органы власти всегда будут говорить, что работают, но эта работа представителями бизнеса оценивается несколько иначе, чем самими чиновниками. Поэтому необходим информационный канал, который действовал бы на регулярной основе. Мы не должны ставить себе рамки, наша конечная цель – улучшить климат в сфере предпринимательства, изменить ситуацию в республике и, как следствие, подняться вверх в Национальном рейтинге», — считает Евгений Чекин.