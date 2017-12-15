Евгений Чекин: На Севере необходимо установить субсидирование сквозных авиатарифов

Вопросы повышения транспортной подвижности населения обсуждаются членами правительства Якутии и сенаторами России в рамках Дней Якутии в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

«Предлагаем установить субсидирование сквозных авиатарифов от труднодоступных населенных пунктов до крупных городов с остановкой в узловых аэропортах Дальневосточного федерального округа», — отметил в своем выступлении глава кабинета министров Якутии Евгений Чекин, учитывая растущую потребность населения в авиационных перевозках.

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Николай Асаул отметил совпадение позиций по данному вопросу. Он ответил, что такой механизм прорабатывается. После процедуры согласования соответствующий проект постановления должен быть внесен до конца текущего года.

Кроме того, была обоснована необходимость предоставления субсидий субъектам на поддержку организации внутренних региональных перевозок.

По прозвучавшей информации, в республике после спада 2015 года наблюдается постепенный рост пассажирских перевозок авиатранспортом. Это результат субсидирования авиационных перевозок по федеральной и региональной программам.

Напомним, в ноябре текущего года глава Якутии Егор Борисов в ходе заседания правительственной комиссии под председательством Дмитрия Медведева предложил предусмотреть в транспортной стратегии страны раздел по региональным и местным пассажирским перевозкам в ДФО.