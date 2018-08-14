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14 августа 2018, 16:09
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Эвено-бытантайцы: Собираем голубику, ждем бруснику

В этом году любителям ягод Эвено-Бытанстайского улуса очень повезло. Как и в прежние годы, матушка природа не поскупилась голубым цветом спелой голубики. А как известно — северная голубика самая вкусная и очень полезная. Ягоду, богатую витаминами, заказывают и даже специально приезжают их собирать.

В свою очередь скоро поспеют традиционная красная ягода — брусника. Брусника не отстает от других ягод и тоже полна полезными свойствами и многофункциональна при болезнях. Еще из красных ягод варят очень вкусный морс.

Также в лесах севера можно найти красную, черную смородину и шикшу.

Каждый день жители Эвено-Бытантайского улуса идут в ближайшие леса, а некоторые едут в далекие. Позже все они возвращаются немного уставшими, но счастливыми и с полными ведрами спелых ягод. Совсем скоро почти в каждом доме будут делать запасы варенья на зиму и пить морс из свежих ягод.

Но не все так гладко в этом году. Жара и отсутствие дождей повлекли за собой засуху. Из-за этого августовские любимчики — грибы очень редкое явление. Надеемся, что до конца лета еще сможем пополнить зимний запас маслятами и шампиньонами. Может даже успеем пожарить свеженькие грибочки с картошкой.

В эти жаркие дни нужно успеть собрать голубику, пока под натиском солнца ягоды не начали сдуваться.

Источник: http://ulus.media/2018/08/13/eveno-byitantaytsyi-sobiraem-golubiku-zhdem-brusniku/
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