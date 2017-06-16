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16 июня 2017, 8:49
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Эвенкийский Новый год в Алданском районе

Жители и гости Алданского района собрались 12 июня на уже полюбившейся площадке Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта отметить национальный эвенкийский праздник Бакалдын, который организовал для земляков  Беллетский эвенкийский национальный наслег. Ведь неспроста «Бакалдын» в переводе означает «Встреча» — это общение сородичей между собой, знакомство и посвящение в культуру и традиции народов крайнего Севера.

Праздник ознаменовался парадом участников и традиционным обрядом «Встреча гостей» — очищения через арку благословения Чичипкан, который провели участники клуба бабушек «Далыча».  Сквозь дым багульника с добрыми мыслями и пожеланиями на будущее проходили один за другим гости.

Парад участников открыла семья Трынкиных — представители  ОАО КМНС «Хатыстыр». Альберт Трынкин – бригадир оленеводческого стада №7 участка Ыллымах. Участвовали: кочевая родовая община коренных малочисленных народов Севера «Гоя», глава Валентина Гаврилова; кочевая родовая община «Бута, глава Валентина Стручкова; родовая община «Сэргэлээх», глава общины Сарадана Степанова; родовая община имени Г.П. Маркова, участка Тырканда, глава Мария Маркова; родовая община «Иждек», глава Татьяна Тихонова;  родовая община «Сонкан», глава Антонина Сигаева; родовая община «Амма», глава Ирина Павлова. По окончанию парада  и «Встречи гостей» старейшины Беллетского наслега Святослав Петрович Марфусалов и Раиса Петровна Сосина совершили обряд «Имты» — кормление огня.

На Бакалдыне звучало много достойных имен хранителей традиций, культуры и уклада жизни эвенков. Тожественная церемония вручения наград и поздравлений началась с приветственного слова главы Алданского района Северина Позднякова, который поздравил всех присутствующих с Днем России и эвенкийским Новым годом.

«В Алданском районе  проживают более 2500 человек, представителей коренных малочисленных народов Севера. Праздник эвенков Бакалдын, наверно, самый ключевой национальный праздник, который у нас есть. Я благодарю всех организаторов, всех кто вложил душу: сшил такие замечательные костюмы, сделал невероятно красочное представление за их работу»

Северин Николаевич отметил благодарственными письмами, почетными грамотами администрации района мастериц национальных одежд. Их великолепные работы удостоены наград международных, всероссийских, республиканских конкурсов.

Жизнь эвенков неразрывно связана с оленеводством, а олень — священное животное, с глубокой древности дающее хозяину еду, одежду, орудия труда и охоты. На празднике особо чествовали мужественных людей — оленеводов, отдающих годы жизни этому нелегкому труду.  Денежными сертификатами и почетными грамотами администрации района за многолетнюю добросовестную работу в оленеводстве, за личный вклад в сохранение традиционные отрасли хозяйствования были отмечены Василий Енохов — бригадир оленеводческого стада №8 ОАО  КМНС «Хатыстыр»; Василий Захаров — оленевод–ветеран КРО КМНС «Юксен»; Мария Маркова — руководитель оленеводческого хозяйства РКО КМНС «им. Г.П.Маркова»;  Альберт Трынкин — бригадир оленеводческого стада №7 ОАО  КМНС «Хатыстыр».

Глава Алданского района не оставил без внимания активных помощников в организации и проведении национального праздника, особенно отметив молодых, инициативных людей района. Благодарственные письма и грамоты получили Николай Карамзин, Анисия Илистярова, Людмила Авелова, Тамара Павлова, Евгений Тирский, Валерий Шикуто и Дмитрий Медведев.

Отдельным благодарственным письмом за помощь и дружескую поддержку в трудную минуту  Северин Поздняков отметил предприятие Алданзолото ГРК  в лице генерального директора Алексея Носкова:

«Любая дружба больше всего познается  в беде. У нас есть настоящий друг в лице комбината Алданзолото и его генерального директора Алексея Петровича Носкова, который в трудный момент, когда совсем недавно размыло трассу и отрезало Хатыстыр от остального района, пришел на помощь и буквально за один день организовал ликвидацию промоины. Движение возобновили. Я бы хотел отметить нашего друга  и вручить ему благодарственное письмо».

 Вслед за главой района присутствующих на празднике поздравили глава Беллетского наслега Нюргустан Прокопьев и приглашенные гости: руководитель общественного совета Алданского района Иван Удовенко, председатель якутской национальной общины «Саха аймах» Галина Соловьева, литературные объединения района, представители Алданского отделения Ассамблеи народов РС (Я). Николай Максимов — начальник управления сельского хозяйства Алданского района вручил  ведомственные награды оленеводческим хозяйствам. Ия Герес — председатель общественной организации «Аборигенка» г. Якутск вручила приветственные адреса родовым общинам, Почетный знак «За вклад в развитие народного творчества Республики Саха (Якутия)»  Марине Максимовой.

По окончанию торжественной части начался праздничный концерт «Здравствуй, Бакалдын!» с участием творческих национальных коллективов и конкурсная программа, в разных направлениях которой могли посоревноваться умельцы и мастера своего дела. В конкурсе мастеров национальной одежды «Тэткэ» победила мастерица Надежда Григорьева.  В конкурсе среди молодежи «Мит илмактал» из 3-х участвовавших команд выиграла команда молодежи «Новое поколение» села Хатыстыр.

Были организованы конкурсы на лучшее оформление чумов «Урикит», выставка с дегустацией национальных блюд, изделий народных мастериц. И конечно же, традиционные спортивные состязания по национальным видам  «Игры предков». Самые сильные, ловкие и меткие смогли проявить себя в стрельбе из пневматического ружья, метании на хорей, борьбе, в прыжках через нарты. Победители распределились следующим образом:

Прыжки в высоту 2м 55см «Ловля хариуса»:

среди девушек – Енохова Мария; среди  юношей – Попов Дьулустан;

«Тыевун»:

среди девушек — Павлова Диана; среди  юношей – Попов Никита;

Прыжки через нарты:

среди девушек – Павлова Диана; среди  юношей – Авелов Артур;

Стрельба из пневматической винтовки:

среди девушек – Павлова Диана; среди  юношей – Николаев Сергей;

Метание аркана:

среди девушек – Павлова Диана; среди  юношей – Авелов Максим;

Северный тройной прыжок – Колодезников Ньургун;

Борьба «Хапсагай»- Тихомиров Александр.

Гости Бакалдына были особо впечатлены красочным открытием праздника, зрелищным представлением «Край наш — частичка России», которое было посвящено Дню России (руководитель проекта – Татьяна Баишева, педагог школы села Хатыстыр). По достоинству оценили зажигательные танцы участников молодежного конкурса «Мит илактал»,  «Игры предков» — состязания в ловкости и выносливости и ведущую праздника, директора МКУК «Беллетский дом культуры» Ольгу Старостину, придавшую празднику непередаваемую  душевную атомсферу.

Нюргустан  Дмитриевич и организаторы Бакалдына  с благодарностью отметили  ОАО КМНС «Хатыстыр», которые предоставили возможность гостям праздника пообщаться с живыми оленями. За материальную (спонсорскую) помощь: МО «Алданский район», МО «г. Алдан»,  ОАО КМНС «Хатыстыр», АО «Алданзолото»ГРК». Центральную районную библиотеку им. Н.А.Некрасова — за организацию выставки книг, презентацию книги «Эвенки Алдана». Администрации МО «п.Ленинский» и МО «г. Томмот», этнографический музей г. Томмот, общественные организации района: «Умка», «Дари Добро», «Ориентир» — за помощь и поддержку в организации и проведении Бакалдына. Алданское станичное казачье общество — за организацию полевой кухни для гостей праздника, организацию стрельбы из пневматического оружия.

…До самого вечера праздник дарил всем хорошее настроение. Гости отмечали теплую, непринужденную атмосферу, в которой было так приятно общаться, набираясь новых впечатлений, сил, любви и добра.

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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