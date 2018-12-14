АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-30
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.26
 75.39
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.12.2018, 13:45
Общество
Началось выдвижение кандидатур на соискание премии в области юриспруденции
14.12.2018, 13:30
Общество
10 самых абсурдных американских законов о сексе
14.12.2018, 13:22
Политика
Эксклюзив
Депутат Христофорова стоит на своем
14.12.2018, 13:15
Экономика
Великолепные призы и замечательные подарки от «Бичик»!
14.12.2018, 13:00
Культура & Образование
Эвенкийский ансамбль «Гиркилэн» отметил юбилей зрелищным концертом
14.12.2018, 12:57
Культура & Образование
Эксклюзив
В Москве якутские артисты показали все свои таланты
14.12.2018, 12:47
Желток
Якутский дизайнер опять выбыл из шоу «Подиум»
14.12.2018, 12:33
Спорт
В Хангаласском улусе прошел республиканский турнир на призы Петра Каженкина
14.12.2018, 12:18
Экономика
Объявление
О работе выездных касс Энергосбыта в декабре
14.12.2018, 12:01
Экология
В одном из районов Якутии объявили штормовое предупреждение
14.12.2018, 11:49
Происшествия
Резонанс
В Якутии умер пострадавший при пожаре мужчина
14.12.2018, 11:45
Судебная хроника
Резонанс
Громкое дело о «белых списках» ГИБДД снова вернулось в суд
14.12.2018, 11:33
Якутск
Экстра
Депутат Гордумы уволился из столичной структуры
14.12.2018, 11:23
Якутия
Спортивная площадка среди зимы открылась в Олекминске
14.12.2018, 11:03
Общество
Москвичи рассказали, с чем у них ассоциируется Якутия
14.12.2018, 10:55
Красота & Здоровье
Экстра
Дожить до пенсии не получится. В России снова подскочат цены на лекарства
14.12.2018, 10:39
Экономика
Аэронет начнет внедрение пилотных проектов НТИ в Якутии
14.12.2018, 10:24
Экология
Страшная метель хозяйничает в Якутии
14.12.2018, 10:11
Экономика
Определены приоритетные направления сотрудничества Якутии и компании «Геопромайнинг»
14.12.2018, 10:01
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 14 декабря
14.12.2018, 9:57
Культура & Образование
В Якутии стартовал Год театра
14.12.2018, 9:57
Общество
Позитив
Стартовала Чайная Викторина!
14.12.2018, 9:53
Культура & Образование
Эксклюзив
История чуда от «Алмазэргиэнбанка»
14.12.2018, 9:38
Экономика
Якутия, «Полюс» и АЛРОСА подписали соглашение о сотрудничестве
14.12.2018, 9:30
Происшествия
Пожары на Покровском тракте
14.12.2018, 9:13
Экономика
Энергетики повышают надежность электроснабжения потребителей Якутска
14.12.2018, 9:01
Политика
Айсен Николаев встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным
14.12.2018, 0:16
Политика
Сегодня день рождения руководителя
14.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница 14 декабря 2018
13.12.2018, 22:10
Желток
Судимая якутянка дошла до финала телешоу «Пацанки»
13.12.2018, 21:49
Политика
Молодежи в Москве рассказали о преимуществах жизни на Дальнем Востоке
13.12.2018, 21:35
Происшествия
Фотофакт
Instagram
Полуголая женщина на улице Якутска. Фото (18+)
13.12.2018, 21:16
Общество
Instagram
Афанасий Максимов приглашает….
13.12.2018, 21:00
Путешествия
Вылеты единственного рейса в Таиланд из Якутска!
13.12.2018, 20:45
Экономика
Эксперты: новые полномочия Росатома помогут порту Тикси
13.12.2018, 20:28
Экономика
Супермаркеты «Алмаз» предлагают специальные цены на вкусный хлеб
13.12.2018, 20:11
Происшествия
Фотофакт
В районе Якутии во время пожара эвакуировано 20 человек. Дополнено
13.12.2018, 19:58
Экономика
Правительство России направит Якутии 72 миллиона рублей
13.12.2018, 19:41
Спорт
Шипулин назвал бредом обвинения в его адрес
13.12.2018, 19:25
Культура & Образование
В Якутии стартовало новое профориентационное тестирование для школьников
13.12.2018, 19:01
Спорт
На ледовой арене Якутска прошел исторический матч
13.12.2018, 18:47
Культура & Образование
В Якутском музее открыта экспозиция, посвященная выдающемуся педагогу Н.В. Егорову
13.12.2018, 18:31
Общество
ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД
13.12.2018, 18:14
Спорт
В бильярдных центрах Якутска стартует чемпионат республики
13.12.2018, 18:00
Экономика
С 1 января вступает в силу новый порядок ценообразования на электроэнергию
13.12.2018, 17:47
Общество
Авиакомпания «Якутия» информирует о выполнении дополнительных рейсов
13.12.2018, 17:42
Общество
Анонс
Уже завтра – розыгрыш сертификата на 80 тысяч рублей среди онлайн-клиентов компании  «Стерх»!
13.12.2018, 17:34
Якутск
Кто станет современным героем Якутска? Стартует общественная премия «Якутянин года»
13.12.2018, 17:24
Экономика
График плановых работ энергетиков на 14 декабря
13.12.2018, 17:18
Происшествия
В Сайсарах задержали водителя, на которого пожаловались горожане
13.12.2018, 17:00
Спорт
Художественные гимнастки из Якутии выступят на Дальнем Востоке
13.12.2018, 16:50
Общество
Когда ждать пенсию?
13.12.2018, 16:40
Культура & Образование
Юбилейные концерты Клавдии Хатылаевой и ансамбля барабанщиков «Тэтим»
13.12.2018, 16:30
Происшествия
Отец пырнул трехмесячного сына ножом
13.12.2018, 16:20
Экономика
Ночная распродажа только один день в магазинах города!
13.12.2018, 16:10
Культура & Образование
Видео
Коллектив Театра эстрады передает поздравления с Годом театра с Красной площади
13.12.2018, 15:58
Якутск
Более 170 горожан обратились в администрацию Якутска
13.12.2018, 15:45
Происшествия
В Якутске клиент автосервиса похитил сейф
13.12.2018, 15:36
Политика
Айсен Николаев подписал Указ о развитии сельского хозяйства Якутии
13.12.2018, 15:23
Культура & Образование
Открытие Года театра отметят сразу во всех улусах Якутии. Программа спектаклей
13.12.2018, 15:11
Происшествия
Самолет авиакомпании «Якутия», задевший хвостом ВПП, нуждается в ремонте
13.12.2018, 14:57
Происшествия
Две «Тойоты» столкнулись в Якутске
13.12.2018, 14:44
Общество
Депутаты Гордумы Николай Васильев и Наталья Пахомова провели прием граждан
13.12.2018, 14:33
Экология
В Верхневилюйском улусе зафиксирован выход воды на реке Вилюй   
13.12.2018, 14:20
Финансы
Карты «Мир» Алмазэргиэнбанка подключили к Samsung Pay
13.12.2018, 14:16
Культура & Образование
Афиша
Новогодний праздничный концерт «Чысхаан бэлэ5э»
13.12.2018, 14:09
Экология
В Сунтарском районе 2019 год объявлен Годом экологии
13.12.2018, 14:00
Экономика
Секреты успеха в формате free-talk: встреча с якутскими предпринимателями
13.12.2018, 13:30
Общество
Как понять, что мужчина хочет серьезных отношений
13.12.2018, 13:00
Якутия
В Тикси сохраняется сильный ветер
13.12.2018, 12:49
Якутия
Позитив
Усть-майской детворе вернули новогоднее настроение
13.12.2018, 12:34
Якутск
Сардана Авксентьева провела прием жителей Якутска
Архив новостей
Культура & Образование
14 декабря 2018, 13:00
101

Эвенкийский ансамбль «Гиркилэн» отметил юбилей зрелищным концертом

13 декабря в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского состоялся творческий отчет эвенкийского фольклорного коллектива «Гиркилэн», посвященный 5-летию создания. За эти годы ансамбль вырос от одной группы до четырех, в которых занимаются дети разных возрастов, молодежь и женщины. «Гиркилэн» в переводе с эвенкийского означает «дружба», и он полностью отвечает своему названию, ведь с ансамблем работают и делают совместные проекты коллективы разных  коренных народов Якутии.

Анастасия Куличкина, руководитель эвенкийского фольклорного коллектива «Гиркилэн»:

— За пять лет мы участвовали в разных фестивалях и конкурсах, были в Амурской области и Китае в рамках фестиваля «Манящие миры», стали дипломантами 1 степени во Всероссийском фестивале «Кочевье Севера» в 2017 и 2018 годах, а также лауреатами, дипломантами, номинантами фестивалей и конкурсов, проводимых в г.Якутске.

— Как создавался ансамбль?

— О, это интересная история. В марте 2013 года у моего дедушки Исакова Гаврила Еремеевича прошел 95-летний юбилей. Мы, сестры и невестки, на празднике станцевали несколько танцев, в том числе эвенкийский. Ведь мы эвенкийки. Люди спрашивали: «Вы какой ансамбль?» И этот вопрос заставил нас призадуматься. Мы начали заниматься при Ассоциации эвенков РС(Я), так как почти все были в составе его Молодежного совета. Нам помогали ученые тунгусоведы Галина Ивановна и Александр Николаевич Варламовы, наши старейшины-носители языка и культуры. Первые выступления прошли на эвенкийском национальном празднике Бакалдын в июне 2013 года. А в сентябре мы встретили Ольгу Петровну Охлопкову и с тех пор стали одним из самодеятельных коллективов Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского. Так, благодаря нашему дедушке существует ансамбль «Гиркилэн».

— Расскажите о репертуаре.

— Кроме эвенкийских песен и танцев есть танцы других народов Якутии. Вот уже третий год ансамбль создает совместные номера с талантливым мелодистом, носителем юкагирской, эвенкской, чукотской культуры из Нижнеколымского улуса Макаром Куриловым. Также состоялся совместный проект с народным этнофольклорным ансамблем «Тойук», руководитель Галина Федорова. «Гиркилэн» исполнил якутский танец «Сайыҥҥа сүгүрүйүү», песню которого исполняет «Тойук». Думаем, это не последний наш совместный номер.

С 2014 года начали занятия по пению и игре на фоно инструментах. Педагог по игре на хомусе Юстас Кривошапкин родом из Оймяконского улуса, солист ансамбля «Гиркилэн», талантливый танцор и не менее крутой хомусист, научил и раскрыл наших детей красиво играть на хомусе.

Концерт «Амтыл хоктолитын: по тропам предков» начался с эвенкийского обряда посвящения в охотники и охотничьего обряда СиҤкэлавун. В проекте участвовали девушки из первого состава ансамбля, в числе которых певица Наталья Бриз, а также все четыре группы нынешнего состава (младшая детская, средняя детская, молодежная и женская). Они представили танцы “Игры ног”, “Поклонение бубну”, “Мастерицы”, “Танец рыбок”, композицию на хомусе “Одёра”, “Дылачакан”, эвенкийские хороводы, “Гокай”, “Танец лебедей”, эскимосский танец “Берингов пролив”, чукотский танец “Танцующие девушки”, долганский круговой танец хэйро, песню “Гулувун”.

Не менее важную роль в “Гиркилэне” отводят устной форме народного творчества. Воспитанники ансамбля постоянно участвуют в конкурсах чтецов, фестивалях, посвященных родным языкам. На концерте Настя Апросимова прочитала стих своего дедушки, эвенкийского поэта Дмитрия Апросимова “Болониду”. В 2015 году “Гиркилэн” обратился к теме эпосов. По либретто Валентина Исакова ансамбль поставил спектакль на эвенкийском языке “Иркисмондя Мата”, наполненный танцами и диалогами. Зрителям юбилейного вечера был представлен танец оленей из спектакля в исполнении детской группы. Кроме того, перед собравшимися исполнили отрывок из спектакля “Аяври Хоктоли”. Напомним, что спектакль по мотивам эвенкийского фольклора творческая Ассоциация эвенков и коллективы КМНС Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского показала в 2017 году. “Аяври Хоктоли” был создан в 2017 году при поддержке Министерства по развитию институтов гражданского общества РС(Я) под руководством талантливого режиссера, эвенкийки из Амурской области Ольги Булдаевой.

“Гиркилэн” не переставал удивлять. Яркие, разнообразные номера, потрясающие звуки бубнов, все участники ансамбля – яркий пример почитания культуры, сохранения обрядов эвенков, сохранившихся с древних времен.

Также в концерте приняли участие Евдокия Слепцова, эвенский фольклорный ансамбль “Долгунча”, руководитель Зинаида Никулина, народный этнофольклорный ансамбль “Тойук”, руководитель Галина Федорова, эвенский молодежный ансамбль “Аймулдан”. Его руководитель Дария Мартынова и все участники ансамбля родом из села Себян-Кюель Кобяйского района. “Аймулдан” втрой год работает в стенах Дома дружбы народов.

Специальным гостем стал мастер по изготовлению бубнов Анатолий Омрынват, приехавший из села Амгуэма Чукотского автономного округа.

Ансамбль “Гиркилэн” представил очень интересный и яркий концерт.  Впереди новые проекты и новые успехи. Желаем эвенкийскому фольклорному коллективу дальнейших успехов, новых идей.

Источник: Пресс-служба ДДН им.А.Е. Кулаковского.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.12.2018, 17:32
Желток
Фотофакт
Instagram
Две скандально известные звезды Инстаграма встретились
08.12.2018, 17:01
Культура & Образование
В Якутии откроет свои двери новая школа
10.12.2018, 9:38
Происшествия
В Якутии гендиректор обвиняется в получении полумиллионной взятки
08.12.2018, 11:52
Желток
Instagram
Якутская красавица о причине своего развода…
13.12.2018, 21:16
Общество
Instagram
Афанасий Максимов приглашает….
08.12.2018, 18:02
Экономика
Эксклюзив
Москвичи жалуются на дороговизну якутской рыбы
10.12.2018, 9:28
Судебная хроника
В Якутии бывший глава признался в присвоении
09.12.2018, 11:07
Культура & Образование
Фотофакт
Бохсуруйуу Дмитрия Артемьева
10.12.2018, 9:19
Политика
В Якутии два депутата досрочно лишились мандатов
08.12.2018, 12:42
Происшествия
Друзья внука обокрали бабушку
09.12.2018, 16:57
Желток
Instagram
Якутский фокусник снялся в популярном российском сериале
08.12.2018, 16:38
Культура & Образование
Жителей Якутска приглашают сегодня на самую холодную уличную дискотеку
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Политика
14.12.2018

Депутат Христофорова стоит на своем

Экономика
14.12.2018

Великолепные призы и замечательные подарки от «Бичик»!

Желток
14.12.2018

Якутский дизайнер опять выбыл из шоу «Подиум»

Спорт
14.12.2018

В Хангаласском улусе прошел республиканский турнир на призы Петра Каженкина

Резонанс
Происшествия
14.12.2018

В Якутии умер пострадавший при пожаре мужчина

Резонанс
Судебная хроника
14.12.2018

Громкое дело о «белых списках» ГИБДД снова вернулось в суд

Экстра
Якутск
14.12.2018

Депутат Гордумы уволился из столичной структуры

Экстра
Красота & Здоровье
14.12.2018

Дожить до пенсии не получится. В России снова подскочат цены на лекарства