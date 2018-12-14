Эвенкийский ансамбль «Гиркилэн» отметил юбилей зрелищным концертом

13 декабря в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского состоялся творческий отчет эвенкийского фольклорного коллектива «Гиркилэн», посвященный 5-летию создания. За эти годы ансамбль вырос от одной группы до четырех, в которых занимаются дети разных возрастов, молодежь и женщины. «Гиркилэн» в переводе с эвенкийского означает «дружба», и он полностью отвечает своему названию, ведь с ансамблем работают и делают совместные проекты коллективы разных коренных народов Якутии.

Анастасия Куличкина, руководитель эвенкийского фольклорного коллектива «Гиркилэн»:

— За пять лет мы участвовали в разных фестивалях и конкурсах, были в Амурской области и Китае в рамках фестиваля «Манящие миры», стали дипломантами 1 степени во Всероссийском фестивале «Кочевье Севера» в 2017 и 2018 годах, а также лауреатами, дипломантами, номинантами фестивалей и конкурсов, проводимых в г.Якутске.

— Как создавался ансамбль?

— О, это интересная история. В марте 2013 года у моего дедушки Исакова Гаврила Еремеевича прошел 95-летний юбилей. Мы, сестры и невестки, на празднике станцевали несколько танцев, в том числе эвенкийский. Ведь мы эвенкийки. Люди спрашивали: «Вы какой ансамбль?» И этот вопрос заставил нас призадуматься. Мы начали заниматься при Ассоциации эвенков РС(Я), так как почти все были в составе его Молодежного совета. Нам помогали ученые тунгусоведы Галина Ивановна и Александр Николаевич Варламовы, наши старейшины-носители языка и культуры. Первые выступления прошли на эвенкийском национальном празднике Бакалдын в июне 2013 года. А в сентябре мы встретили Ольгу Петровну Охлопкову и с тех пор стали одним из самодеятельных коллективов Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского. Так, благодаря нашему дедушке существует ансамбль «Гиркилэн».

— Расскажите о репертуаре.

— Кроме эвенкийских песен и танцев есть танцы других народов Якутии. Вот уже третий год ансамбль создает совместные номера с талантливым мелодистом, носителем юкагирской, эвенкской, чукотской культуры из Нижнеколымского улуса Макаром Куриловым. Также состоялся совместный проект с народным этнофольклорным ансамблем «Тойук», руководитель Галина Федорова. «Гиркилэн» исполнил якутский танец «Сайыҥҥа сүгүрүйүү», песню которого исполняет «Тойук». Думаем, это не последний наш совместный номер.

С 2014 года начали занятия по пению и игре на фоно инструментах. Педагог по игре на хомусе Юстас Кривошапкин родом из Оймяконского улуса, солист ансамбля «Гиркилэн», талантливый танцор и не менее крутой хомусист, научил и раскрыл наших детей красиво играть на хомусе.

Концерт «Амтыл хоктолитын: по тропам предков» начался с эвенкийского обряда посвящения в охотники и охотничьего обряда СиҤкэлавун. В проекте участвовали девушки из первого состава ансамбля, в числе которых певица Наталья Бриз, а также все четыре группы нынешнего состава (младшая детская, средняя детская, молодежная и женская). Они представили танцы “Игры ног”, “Поклонение бубну”, “Мастерицы”, “Танец рыбок”, композицию на хомусе “Одёра”, “Дылачакан”, эвенкийские хороводы, “Гокай”, “Танец лебедей”, эскимосский танец “Берингов пролив”, чукотский танец “Танцующие девушки”, долганский круговой танец хэйро, песню “Гулувун”.

Не менее важную роль в “Гиркилэне” отводят устной форме народного творчества. Воспитанники ансамбля постоянно участвуют в конкурсах чтецов, фестивалях, посвященных родным языкам. На концерте Настя Апросимова прочитала стих своего дедушки, эвенкийского поэта Дмитрия Апросимова “Болониду”. В 2015 году “Гиркилэн” обратился к теме эпосов. По либретто Валентина Исакова ансамбль поставил спектакль на эвенкийском языке “Иркисмондя Мата”, наполненный танцами и диалогами. Зрителям юбилейного вечера был представлен танец оленей из спектакля в исполнении детской группы. Кроме того, перед собравшимися исполнили отрывок из спектакля “Аяври Хоктоли”. Напомним, что спектакль по мотивам эвенкийского фольклора творческая Ассоциация эвенков и коллективы КМНС Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского показала в 2017 году. “Аяври Хоктоли” был создан в 2017 году при поддержке Министерства по развитию институтов гражданского общества РС(Я) под руководством талантливого режиссера, эвенкийки из Амурской области Ольги Булдаевой.

“Гиркилэн” не переставал удивлять. Яркие, разнообразные номера, потрясающие звуки бубнов, все участники ансамбля – яркий пример почитания культуры, сохранения обрядов эвенков, сохранившихся с древних времен.

Также в концерте приняли участие Евдокия Слепцова, эвенский фольклорный ансамбль “Долгунча”, руководитель Зинаида Никулина, народный этнофольклорный ансамбль “Тойук”, руководитель Галина Федорова, эвенский молодежный ансамбль “Аймулдан”. Его руководитель Дария Мартынова и все участники ансамбля родом из села Себян-Кюель Кобяйского района. “Аймулдан” втрой год работает в стенах Дома дружбы народов.

Специальным гостем стал мастер по изготовлению бубнов Анатолий Омрынват, приехавший из села Амгуэма Чукотского автономного округа.

Ансамбль “Гиркилэн” представил очень интересный и яркий концерт. Впереди новые проекты и новые успехи. Желаем эвенкийскому фольклорному коллективу дальнейших успехов, новых идей.